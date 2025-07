Formel 1: Deshalb bleibt Verstappen bei Red Bull

Vor ein paar Wochen glaubten noch sehr viele Formel-1 -Experten an einen Wechsel von Max Verstappen zu Mercedes für die Saison 2026. Doch jetzt bestätigte Red-Bull-Motorsportkoordinator Dr. Helmut Marko, was schon am letzten Wochenende in Spa durchs Fahrerlager geisterte.