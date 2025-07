Christian Horner übernahm 2005 als 31-Jähriger die Führung des damals noch neuen und unbekannten Red-Bull-Rennstalls. Nun muss er mitten in der Formel-1-Saison gehen.

Mitten in der Saison ersetzt Red Bull Teamchef Christian Horner durch Laurent Mekies - die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Formel-1-Erdbeben:

Warum musste Horner gehen?

Jetzt kommt die sportliche Misere dazu, der Abgang wichtiger Mitarbeiter, angefangen bei Newey. Und vor allem das Risiko, Max Verstappen an Mercedes zu verlieren.

Welche Rolle spielt Max Verstappen?

Der viermalige Weltmeister und sein Clan um Vater Jos Verstappen und Manager Raymond Vermeulen forderten schon seit langem interne Umstrukturierungen, waren mit der Machtfülle, die Horner im Laufe der Zeit intern an sich riss, äußerst unzufrieden, und sahen auch darin einen Grund für den sportlichen Niedergang.

Der Horner-Rausschmiss ist ein klarer Versuch, Verstappen vom Bleiben zu überzeugen. Und damit auch für Red Bull, mit dem derzeit mit Abstand besten Fahrer an Bord wieder größere Chancen zu schaffen, auch in Zukunft weiter an der Spitze mitzuspielen.