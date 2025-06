Alexander Zverev - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Kurzbiografie

Er wurde 1997 in Deutschland geboren. Schon sein Vater Alexander Swerew war Tennisspieler. Nach der zehnten Klasse konzentrierte sich Zverev vollständig auf das Tennisspielen. Zusammen mit seinem Bruder wurde er in Hamburg von ihrem Vater trainiert. Bereits 2013 erreichte er das Finale der French Open. Sein erster großer Titel war der Sieg in der Junioren-Gruppe der Australian Open. Mit dem Erlangen seines zweiten Challengertitel 2015 stieg Zverev in die Top 100 auf. Bereits ein Jahr später erreichte er die Top 30. Inzwischen hat er 24 Einzel-Titel gewonnen.