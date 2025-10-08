  3. Merkliste
Deniz Undav - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Deniz Undav

|
Deniz Undav ist ein deutscher Fußballspieler, der für den VfB Stuttgart spielt. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Deniz Undav.

Aktuelle Nachrichten zu Deniz Undav

Biografie

Deniz Undav wurde 1996 in Varel im Friesland geboren. Seine Familie hat kurdisch-jesidische Wurzeln. Er begann mit dem Fußballspielen in seinem Heimatverein, dem TSV Achim. Seine Karriere brachte ihn später nach Belgien und England. Nachdem er im März 2024 für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde, gab er im Alter von 27 Jahren sein Länderspiel-Debüt.