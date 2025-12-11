Fußball-WM 2026: Was mit dem Turnier auf die Fußballwelt zukommt

Die deutschen Gruppengegner stehen fest - viele andere Fragen rund um die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sind noch offen und verunsichern Mannschaften und Fans.

Was mit der WM 2026 auf die Fußballwelt zukommt

Die WM 2026 wird groß, laut und politischer als je zuvor. Während FIFA-Boss Infantino in den höchsten Tönen schwärmt, gibt es gleichzeitig jede Menge Kritik. Wie ist der aktuelle Stand? 11.12.2025 | 18:09 min

So sehr bei der Gruppen-Auslosung für die Fußball-WM 2026 auch gelächelt und gejubelt wurde – richtige Vorfreude konnte sie nicht entfachen. Im Gegenteil: Die Show mit US-Präsident Donald Trump und FIFA-Boss Gianni Infantino verstärkte bei vielen Beobachtern die Sorge, die WM könnte für politische Zwecke instrumentalisiert werden.

Fußball oder Politik: Was machen die Fans?

"Und jetzt ist die große Frage an alle Fans: Lassen wir das zu? Gehen wir hier freudig ins Stadion und gucken Fußball. Oder lassen wir uns tatsächlich vereinnahmen von dieser politischen Figur?" fragt der Journalist Jürgen Schmieder von der "Süddeutschen Zeitung" in der Sendung Bolzplatz.

Er hoffe trotzdem, dass die Fans aus dem Ausland ein schönes Turnier erleben, sich selbst ein Bild machen und "mit einem guten Eindruck heimkommen".

Nach der Bekanntgabe der Spielorte der Fußball-WM 2026 äußert sich Bundestrainer Julian Nagelsmann im Interview bei ZDF-Reporterin Amelie Stiefvatter. 06.12.2025 | 2:13 min

WM der riesigen Entfernungen

Diesem Wunsch stehen allerdings noch andere Faktoren im Wege als die politischen Verhältnisse im Gastgeberland USA. "Ticketpreise, Reiserei, Unterkünfte und natürlich die Hitzewelle", zählt Fußballprofi Kai Wagner von Philadelphia Union einige von ihnen auf.

Allein die schieren Dimensionen des Turniers in drei Ländern mit 48 Teilnehmern und Entfernungen der Spielorte von Süd nach Nord und West nach Ost von jeweils rund 4.000 Kilometern schaffen erhebliche logistische Anforderungen an Teams, Spieler und Fans.

In Kanada, Mexiko und den USA steigt 2026 die größte WM aller Zeiten. Die finalen Vorbereitungen laufen. Für US-Präsident Donald Trump ist das Turnier auch ein großes Business. 04.12.2025 | 2:06 min

"Wenn du drei Gruppenspiele an drei verschiedenen Orten erlebst, kann es dir passieren, dass du einmal im Tornado sitzt, einmal bei 40 Grad im Schatten und einmal im strömenden Regen", sagt der in den USA lebende Schmieder.

Verschärfte Einreisebedingungen in die USA

Wer als Fan so weit kommt, hat gleichwohl zumindest das Einreise-Prozedere schon überstanden, das seit Amtsübernahme von Trump deutlich verschärft wurde. Es gibt eine Liste von 19 Ländern, deren Staatsangehörige gar nicht oder nur stark eingeschränkt in die USA einreisen können.

Dazu gehören die WM-Teilnehmer Haiti und Iran, für deren Teams es Ausnahmeregelungen geben soll. Aber auch Reisende aus anderen Ländern müssen damit rechnen, dass die Grenzbeamten beispielsweise einen Blick in die Social-Media-Kanäle der Einreisenden werfen wollen.

Du musst das Handy entsperren und denen auch Nachrichten oder Fotos zeigen, wenn die darauf bestehen. „ David Sauer, ZDF-Studio Washington

"Wenn du es nicht machst, kann es sein, dass du nicht ins Land gelassen wirst", erklärt ZDF-Reporter David Sauer aus dem ZDF-Auslandsstudio in Washington im Bolzplatz.

Menschenrechtler warnen

Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für die USA angepasst, darin heißt es: "Selbst falsche Angaben zum Aufenthaltszweck oder eine auch nur geringfügige Überschreitung der Aufenthaltsdauer können bei Ein- bzw. Ausreise zu Festnahme, Abschiebehaft und Abschiebung führen."

In einem Brief von 90 Organisationen, unter anderem Human Rights Watch, an die FIFA heißt es: "Personen in den USA, die politische Meinungen äußern, die von denen der aktuellen Regierung abweichen, sind ebenfalls der Gefahr willkürlicher Inhaftierung und/oder Abschiebung ausgesetzt."

Die Auslosung der WM-Endrunde relive aus Washington. Kommentator: Oliver Schmidt, Moderation: Katrin Müller-Hohenstein. 05.12.2025 | 161:53 min

DFB kündigt Zurückhaltung an

Eine Gefahr, die offenbar schon ihre Wirkung entfaltet. "Ich weiß von Reportern, die sagen, sie werden während der WM keinen kritischen politischen Text schreiben", sagt Schmieder. "Aus Angst davor, dann abgeschoben oder stärker beobachtet zu werden."

Auch vom DFB sind nach dem Desaster um die von der FIFA verbotene One-Love-Kapitänsbinde bei der WM in Katar vorerst keine kritischen Töne zu erwarten. Man wolle "den Fokus dieses Mal in der Tat auf das Sportliche legen", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Viele sehen Lennart Karl, Saïd El Mala und Assan Ouédraogo schon bei der WM. Aber können sie die riesigen Erwartungen erfüllen und welche Gefahren bringt der Hype um Spieler in so jungen Jahren? 04.12.2025 | 16:18 min

ZDF-Reporter: WM mehr als ein Fußballturnier

Diese Haltung wird nach Absicht von Sauer allerdings schwer durchzuhalten sein, weil es nicht nur ein Fußball-Turnier sei, "sondern der Versuch dieser Regierung, ein Bild nach außen zu zeichnen, das total politisch ist."

Hoffnung auf eine entspannte WM setzt Schmieder ausgerechnet in die Bromance zwischen Trump und Infantino. "Infantinos einziges Ziel ist eine WM ohne Skandale", sagt er.

