Fußball-WM: Das sagen Nagelsmann und Co. zur deutschen Gruppe

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat für die Fußball-WM 2026 Losglück gehabt. So äußerte sich unter anderem Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Das sagen Nagelsmann und Co. zur deutschen WM-Gruppe

Die Auslosung der WM-Endrunde relive aus Washington. Kommentator: Oliver Schmidt, Moderation: Katrin Müller-Hohenstein. 05.12.2025 | 161:53 min

Die WM-Gruppen der Fußball-WM 2026 stehen fest, und Deutschland hat eine durchaus machbare Gruppe erwischt. "Es hätte wesentlich schlimmer kommen können", urteilte beispielsweise ZDF-Kommentator Oliver Schmidt, der die gesamte Auslosung begleitete und einordnete.

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte sich nach der rund zwei Stunden andauernden Zeremonie in Washington D.C. nicht unzufrieden. Gegenüber ZDF-Reporterin Amelie Stiefvatter erklärte er:

Es ist keine super leichte, aber eine machbare Gruppe, in der wir uns durchsetzen wollen. „ Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann

Nagelsmann warnt vor allen Gegnern

Dennoch warnte er vor allen drei Gegnern. Die Elfenbeinküste sei "amtierender Afrika-Meister", Ecuador habe in der Südamerika-Quali überzeugt und außerdem hätten sie "drei, vier richtige Topstars" in ihren Reihen. Curacao sei zwar "ein bisschen ein unbekanntes Team", aber: "Sie haben viele Spieler, die in den Niederlanden geboren wurden und auf europäischem Top-Niveau ausgebildet sind."

Die Gruppen für die Fußball-WM 2026 stehen fest. Das sagt DFB-Präsident Bernd Neuendorf zur deutschen Gruppe am ZDF-Mikrofon. 05.12.2025 | 3:36 min

Etwas entspannter sah ZDF-Experte Hanno Balitsch die Auslosung der deutschen Teams. "Wir können zufrieden sein", urteilte Balitsch.

"Curacao ist natürlich ein absoluter Exot, die Elfenbeinküste ist ein unangenehmer Gegner, der in der Qualifikation zur WM aber nicht überzeugt hat. Ecuador hingegen hat eine starke Quali gespielt und ist der vemeintlich stärkste Gegner", so der Ex-Bundesligaspieler weiter.

Wunsch des DFB-Präsidenten geht in Erfüllung

Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf mit Bundestrainer Nagelsmann war vor Ort in Washington: "Das Endspiel um den Afrika-Cup habe ich selbst gesehen. Die Elfenbeinküste ist ein ernstzunehmender Gegner. Grundsätzlich gilt, jede Nation ist ernstzunehmen, aber wir sollten mit der Auslosung zufrieden sein", schilderte er nach der Zeremonie am ZDF-Mikrofon.

Die Auslosung der Gruppenphase für die Fußball-WM 2026 ist vorbei. Deutschland hatte losglück. ZDF-Reporterin Amelie Stiefvatter mit einer Einschätzung. 05.12.2025 | 0:55 min

Vor allem über Curacao als Gegner freute sich Deutschlands Fußballboss besonders: "Es war schon mein Wunsch, einen Exoten zu bekommen. Ich habe die Qualifikation schon verfolgt und es ging mir wirklich ans Herz und ich habe es ihnen wirklich gegönnt.

Das wir jetzt gegen sie spielen, finde ich großartig „ DFB-Präsident Neuendorf über WM-Gegner Curacao

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: ZDF