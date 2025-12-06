Fußball-WM 2026:Das sind die Spielorte und Anstoßzeiten des DFB-Teams
Nach der Gruppenauslosung hat die FIFA auch die Spielpläne der Fußball-WM 2026 veröffentlicht. So sind die Ansetzungen des DFB-Teams.
Der Auftakt um 19 Uhr, danach zwei Partien um 22 Uhr: Den Fans des DFB-Teams bleiben "Nachtschichten" bei der Fußball-WM im kommenden Jahr in der Gruppenphase erspart.
Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni (12 Uhr Ortszeit/19 Uhr MESZ) in Houston gegen den Neuling und krassen Außenseiter Curacao in das Turnier. Einen Tag nach der Auslosung gab der Weltverband FIFA in Washington D.C. die genauen Details zum Spielplan bekannt.
Deutschland gegen die Elfenbeinküste in Kanada
Sechs Tage nach dem Auftaktspiel folgt für Deutschland das Duell mit dem Afrikameister Elfenbeinküste in Toronto in Kanada (16 Uhr Ortszeit/22 Uhr MESZ). Zum Abschluss der Gruppe E trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 25. Juni in New York/New Jersey (16 Uhr Ortszeit/22 Uhr MESZ) auf Ecuador, an dem Ort, wo auch am 19. Juli das Finale ausgetragen wird.
Der DFB-Auswahl bleiben damit auch Spiele in der Mittagshitze erspart. Die Arena in Houston/Texas, wo Nagelsmanns Team um 12 Uhr Ortszeit gefordert ist, besitzt ein verschließbares Dach und ist zudem klimatisiert.
Sicher ist nun auch, dass das Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika am 11. Juni um 21 Uhr deutscher Zeit angepfiffen wird. Das Finale beginnt zur gleichen Zeit.
