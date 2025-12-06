  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

WM 2026: Das sind die Spielorte und Anstoßzeiten des DFB-Teams

Fußball-WM 2026:Das sind die Spielorte und Anstoßzeiten des DFB-Teams

|

Nach der Gruppenauslosung hat die FIFA auch die Spielpläne der Fußball-WM 2026 veröffentlicht. So sind die Ansetzungen des DFB-Teams.

Nagelsmann am 06.12.25

Nach der Bekanntgabe der Spielorte der Fußball-WM 2026 äußert sich Bundestrainer Julian Nagelsmann im Interview bei ZDF-Reporterin Amelie Stiefvatter.

06.12.2025 | 2:13 min

Der Auftakt um 19 Uhr, danach zwei Partien um 22 Uhr: Den Fans des DFB-Teams bleiben "Nachtschichten" bei der Fußball-WM im kommenden Jahr in der Gruppenphase erspart.

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni (12 Uhr Ortszeit/19 Uhr MESZ) in Houston gegen den Neuling und krassen Außenseiter Curacao in das Turnier. Einen Tag nach der Auslosung gab der Weltverband FIFA in Washington D.C. die genauen Details zum Spielplan bekannt.

Deutschland gegen die Elfenbeinküste in Kanada

Sechs Tage nach dem Auftaktspiel folgt für Deutschland das Duell mit dem Afrikameister Elfenbeinküste in Toronto in Kanada (16 Uhr Ortszeit/22 Uhr MESZ). Zum Abschluss der Gruppe E trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 25. Juni in New York/New Jersey (16 Uhr Ortszeit/22 Uhr MESZ) auf Ecuador, an dem Ort, wo auch am 19. Juli das Finale ausgetragen wird.

Andrea Bocelli tritt bei der Auslosung zur WM 2026 in Washington auf.

Die Auslosung der WM-Endrunde relive aus Washington. Kommentator: Oliver Schmidt, Moderation: Katrin Müller-Hohenstein.

05.12.2025 | 161:53 min

Der DFB-Auswahl bleiben damit auch Spiele in der Mittagshitze erspart. Die Arena in Houston/Texas, wo Nagelsmanns Team um 12 Uhr Ortszeit gefordert ist, besitzt ein verschließbares Dach und ist zudem klimatisiert. 

Sicher ist nun auch, dass das Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika am 11. Juni um 21 Uhr deutscher Zeit angepfiffen wird. Das Finale beginnt zur gleichen Zeit.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete das ZDFsportstudio live am 05.12.2025 von 17:55 Uhr bis 20:30 Uhr in der Sendung: "WM 2026 - Gruppenauslosung".
Über dieses Thema berichtete das ZDFsportstudio am 06.12.2025 um 21:17 Uhr in dem Beitrag: "Nagelsmann: "Houston ein Vorteil gegen Curaçao"".
Themen
SportFußballDeutsche Fußball-NationalmannschaftJulian NagelsmannFußball-WM 2026

Bundesliga 12. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Biathlon Nation - Doku-Serie

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40

Alle Bolzplatz-Folgen

Champions League - Highlights