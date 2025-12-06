Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni (12.00 OZ/19.00 MESZ) in Houston gegen den Neuling und krassen Außenseiter Curacao in das Turnier. Sechs Tage nach dem Auftaktspiel folgt für Deutschland das Duell mit dem Afrikameister Elfenbeinküste in Toronto in Kanada (16.00 OZ/22.00 MESZ).