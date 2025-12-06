Das sind die deutschen WM-Spielorte :Nagelsmann: "Houston ein Vorteil gegen Curaçao"
Video2:13
Nach der Bekanntgabe der Spielorte der Fußball-WM 2026 äußert sich Bundestrainer Julian Nagelsmann im Interview bei ZDF-Reporterin Amelie Stiefvatter.
Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni (12.00 OZ/19.00 MESZ) in Houston gegen den Neuling und krassen Außenseiter Curacao in das Turnier. Sechs Tage nach dem Auftaktspiel folgt für Deutschland das Duell mit dem Afrikameister Elfenbeinküste in Toronto in Kanada (16.00 OZ/22.00 MESZ).
Zum Abschluss der Gruppe E trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 25. Juni in New York/New Jersey (16.00 OZ/22.00 MESZ) auf Ecuador, an dem Ort, wo auch am 19. Juli das Finale ausgetragen wird.