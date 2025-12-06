Handball-WM der Frauen: Deutschland schlägt Spanien

Die DHB-Frauen halten sich bei der WM im eigenen Land weiter makellos. Gegen Spanien feierten sie den sechsten Sieg im sechsten Spiel.

Sechstes Spiel, sechster Sieg: Die DHB-Frauen marschieren weiter durch das WM-Turnier. Im letzten Hauptrunden-Spiel schlug Deutschland auch Spanien. 06.12.2025 | 4:33 min

Den Flow behalten, das Viertelfinale kann kommen: Deutschlands Handballerinnen sind nach ihrer nächsten WM-Party bereit für den Medaillenkampf.

Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch setzte ihre Erfolgsserie auch beim Hauptrundenabschluss gegen Spanien fort und ist nach dem 29:25 (13:10) bestens gerüstet für das mit Spannung erwartete K.o.-Spiel am Dienstag um 17:15 Uhr live im ZDF.

Deutsche Defensive wieder überragend

Auch Spanien, immerhin Vizeweltmeister von 2019, fand gegen die überragende deutsche Defensive kein Mittel. Und wenn doch mal ein Ball Richtung Tor kam, war wie zuletzt oft die bärenstarke Torfrau Katharina Filter zur Stelle. Zu den besten DHB-Werferinnen avancierten Rückraumspielerin Emily Vogel mit sechs und Kapitänin Antje Döll mit fünf Treffern.

Nächste starke Leistung der deutschen Handballerinnen. Gegen Montenegro siegte das DHB-Team deutlich und steht nun vorzeitig im WM-Viertelfinale. 04.12.2025 | 4:43 min

10.522 enthusiastische Fans in der ausverkauften Westfalenhalle in Dortmund sorgten für eine Zuschauer-Bestmarke auf deutschem Boden und feierten die nächste rauschende WM-Party. Nach jetzt sechs klaren Siegen in den sechs Turnierspielen ist das Selbstvertrauen beim deutschen Team riesig. Der Traum von der ersten Medaille seit WM-Bronze 2007 lebt.

Starker Start des DHB-Teams

Das deutsche Team agierte erneut vor allem in der Abwehr bärenstark. Während Spanien große Mühe hatte, überhaupt zum Abschluss zu kommen, kombinierten sich Emily Vogel und Co. immer wieder sehenswert durch die gegnerischen Reihen. Als Döll mit ihrem dritten Tor im dritten Versuch zum 6:2 (13.) verwandelte, sprangen die Zuschauer begeistert von den Sitzen.

Viertes Spiel, vierter Sieg für die deutschen Handballerinnen bei der WM. Mit dem 36:26 gegen die Färöer macht das DHB-Team einen großen Schritt Richtung Viertelfinale. 02.12.2025 | 4:59 min

Deutschland blieb am Drücker und baute den Vorsprung auch dank Filter sukzessive aus. 50 Prozent gehaltene Bälle standen bei der Keeperin fünf Minuten vor der Halbzeitpause in der Statistik, auf der Anzeigetafel prangte ein 12:6. Dass Spanien nach vier Treffern in Serie plötzlich bis auf zwei Tore herankam, wurmte Gaugisch sichtlich.

Deutschland beginnt auch im zweiten Abschnitt gut

Letzte Zweifel an Sieg Nummer sechs verflüchtigten sich zu Beginn des zweiten Durchgangs schnell. Ein 4:0-Lauf sorgte für ein beruhigendes Polster (17:10). Gaugisch wechselte wie im ganzen Turnierverlauf jetzt viel durch - ohne, dass dabei ein Bruch ins Spiel kam.

Als Spanien kurz vor dem Ende doch noch einmal auf 24:27 (56.) verkürzte, nahm Gaugisch eine Auszeit und beruhigte sein Team. Mit Erfolg, der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.

