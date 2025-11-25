  3. Merkliste
Handball-WM 2025: Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

vor 32 Minuten
Schüsse nahe dem Weißen Haus in Washington: Zwei Nationalgardisten getroffen

Bei den Handball-Weltmeisterschaften messen sich die besten Handball-Teams der Welt. Die Turniere für Männer und Frauen werden alle zwei Jahre ausgetragen. Die Frauen-WM 2025 findet vom 26. November bis zum 14. Dezember in Deutschland und den Niederlanden statt. News, Hintergründe und mehr zum Turnier in der Übersicht.

WM 2025 in Deutschland und den Niederlanden

FAQ

Was Sie über die Handball-WM der Frauen wissen müssen

Aktuelles zur Handball-WM

    Erfolg gegen Island:DHB-Frauen starten mit Sieg ins WM-Turnier

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Handball-WM: Deutschland vor Heimauftakt

    FAQ

    Spielplan und deutsche Gegnerinnen:Was Sie über die Handball-WM der Frauen wissen müssen

    von Tim-Niklas Grimm
    Kurz vor Turnierstart:DHB-Frauen wollen bei WM "den Flow erwischen"

    Handball-Frauen vor der WM:Raus aus dem Schatten der Männer

    von Peter Arnold
    Frauen sitzen in der Nische:Die Heim-WM ein Stück Hoffnung für die Handballerinnen

    von Erik Eggers
    Vor der Handball-WM:DHB-Frauen mit Kantersieg in der Schweiz

    Handballerinnen vor der Heim-WM:Raus aus dem Schattendasein

    von Felix Meininghaus
