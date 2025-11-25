Handball-WM 2025: Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Handball-WM 2025
Bei den Handball-Weltmeisterschaften messen sich die besten Handball-Teams der Welt. Die Turniere für Männer und Frauen werden alle zwei Jahre ausgetragen. Die Frauen-WM 2025 findet vom 26. November bis zum 14. Dezember in Deutschland und den Niederlanden statt. News, Hintergründe und mehr zum Turnier in der Übersicht.
WM 2025 in Deutschland und den Niederlanden
Aktuelles zur Handball-WM
Erfolg gegen Island:DHB-Frauen starten mit Sieg ins WM-Turniermit Video4:59
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Handball-WM: Deutschland vor HeimauftaktVideo1:14
- FAQ
Spielplan und deutsche Gegnerinnen:Was Sie über die Handball-WM der Frauen wissen müssenvon Tim-Niklas Grimmmit Video1:19
Kurz vor Turnierstart:DHB-Frauen wollen bei WM "den Flow erwischen"Video1:19
Handball-Frauen vor der WM:Raus aus dem Schatten der Männervon Peter ArnoldVideo0:31
Frauen sitzen in der Nische:Die Heim-WM ein Stück Hoffnung für die Handballerinnenvon Erik Eggersmit Video0:31
Vor der Handball-WM:DHB-Frauen mit Kantersieg in der Schweiz
Handballerinnen vor der Heim-WM:Raus aus dem Schattendaseinvon Felix Meininghausmit Video13:14