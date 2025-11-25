Handball-WM 2025: Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Handball-WM 2025 |

Bei den Handball-Weltmeisterschaften messen sich die besten Handball-Teams der Welt. Die Turniere für Männer und Frauen werden alle zwei Jahre ausgetragen. Die Frauen-WM 2025 findet vom 26. November bis zum 14. Dezember in Deutschland und den Niederlanden statt. News, Hintergründe und mehr zum Turnier in der Übersicht.