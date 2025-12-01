Junge Gruppe hält Rentenpaket weiter "für nicht zustimmungsfähig"

Eilmeldung
Streit in der Union:Junge Gruppe lehnt Rentenpaket weiter ab
|
Der Streit um das Rentenpaket in der Union hält an: Die Junge Gruppe lehnt es weiterhin ab. Die Mitglieder der Gruppe könnten aber frei entscheiden, wie sie im Bundestag abstimmen.
Die Junge Gruppe der Union im Bundestag hält die Rentenpläne der Regierung weiter "für nicht zustimmungsfähig". Bei dieser inhaltlichen Position bleibe es, hieß es in einer am Montag verbreiteten Erklärung der Gruppe junger Abgeordneter von CDU und CSU.
Mit Blick auf die in dieser Woche geplante Abstimmung im Bundestag werde nun aber jedes Mitglied der Gruppe für sich entscheiden, wie es abstimmen werde - auch mit Blick "auf den Koalitionsfrieden und die weitere Regierungsarbeit".
Mehr in Kürze.
Quelle: AFP, ZDF
Über dieses Thema berichtet die heute-Sendung ab 17.00 Uhr.
Thema