CDU und die Rente: Schulze rechnet mit Zustimmung der Jungen

CDU-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt:Schulze rechnet mit Zustimmung der Jungen zum Rentenpaket
von Andrea Maurer und Dominik Rzepka
Der Spitzenkandidat der CDU Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, rät den Jungen in der Unionsfraktion, dem Rentenpaket zuzustimmen. Der Streit müsse beendet werden, sagt er im ZDF.
Bisher haben die 18 jungen Abgeordneten der Unionsfraktion keine Zustimmung zum Rentenpaket der eigenen Koalition signalisiert. Der Spitzenkandidat der CDU Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, geht aber davon aus, dass das in der kommenden Woche passiere.
Er glaube, dass es eine Lösung gebe, sagt Schulze der ZDF-Sendung "Berlin direkt".
Und weiter: "Am Ende rate ich jetzt, dass dieser Streit beendet werden muss, dass man dem jetzt auch zustimmt." Die Junge Gruppe habe "ihre Punkte gemacht", aber jetzt müsse man "nach vorne schauen".
Merz rechnet mit Zustimmung
Am Donnerstagabend hatten sich die Spitzen von Union und SPD darauf verständigt, keine Änderungen mehr am vom Kabinett beschlossenen Rentenpaket umsetzen zu wollen.
18 junge Abgeordnete von CDU und CSU hatten zuvor angekündigt, dem Paket dann nicht im Bundestag zustimmen zu wollen, die Koalition hätte dann keine Mehrheit. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte aber gesagt, er gehe von einer Zustimmung auch der Jungen aus.
Wie die Jungen jetzt reagieren
Die aber bleibt weiter ungewiss. Vertreter der Jungen Union etwa erwarten von den eigenen Abgeordneten, hart zu bleiben. Bruno Felgentreu von der Jungen Union Sachsen etwa sagt "Berlin direkt".
Merz und sein Fraktionschef Jens Spahn sollen auf die jungen Abgeordneten Druck ausgeübt haben. Auch von einem Entzug von Listenplätzen ist die Rede. Den Kritikern wurden weitere Reformen der Rente in der Koalition zugesagt.
Junge Union misstraut SPD
Doch die Chefin der JU Sachsen, Stefanie Franzl, misstraut solchen Zusagen.
Auch da seien nach der Aufnahme neuer Schulden Strukturreformen angedacht und versprochen worden. Nun aber werde sehr viel Geld dazu genutzt, Haushaltslöcher zu stopfen. "Und deswegen fehlt halt jetzt genau das Vertrauen, was dann die Reform der Rente angeht", sagt sie.
Merz erhöht den Druck auf die Jungen
Für Merz und Spahn ist das ein Problem. Der Kanzler erhöht am Wochenende den Druck auf die Jungen und versucht es mit einem Machtwort. Die Diskussion sei richtig und notwendig gewesen, sagt Merz. Aber:
Am Dienstag ist die Stunde der Wahrheit in der Fraktion. Noch halten sich die 18 jungen Abgeordneten bedeckt. Ihre Stimmen aber werden für die dünne Mehrheit von Schwarz-Rot gebraucht. Es ist eine Frage des Vertrauens, die Friedrich Merz die Mehrheiten für seine Kanzlerschaft sichert - oder ihn scheitern lassen kann.
