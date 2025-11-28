Koalitionsausschuss: Union und SPD wollen Ergebnisse vorstellen

Rente, Verbrenner-Aus, Heizungsgesetz: Bis in die Nacht haben Union und SPD miteinander verhandelt. Nun sollen die Ergebnisse des Koalitionsausschusses vorgestellt werden.

Union und SPD treffen sich zum Koalitionsausschuss, um über zentrale Streitpunkte zu verhandeln. Im Mittelpunkt stehen das Rentenpaket und das geplante Verbrenner-Aus ab 2035. 27.11.2025 | 1:50 min

Die schwarz-rote Koalition will sich am Freitagmorgen in einer Pressekonferenz zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses äußern. In der Nacht hatten die Spitzen von Union und SPD ihre Beratungen im Koalitionsausschuss nach fast sechs Stunden abgeschlossen.

Unter der Leitung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) wollte der Ausschuss unter anderem über das Streitthema Rente beraten. Auch das Verbrenner-Aus und das Heizungsgesetz waren als mögliche Themen genannt worden.

Der Koalitionsausschuss gilt als zentrales Entscheidungsgremium des Bündnisses von CDU, CSU und SPD. Neben Merz und Klingbeil gehören ihm acht weitere Männer und eine Frau an – Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas.

Die Spitzen von Schwarz-Rot treffen sich heute, um über Rente, Verbrenner-Aus 2035 und das Gebäudeenergiegesetz zu beraten. Zeichnet sich ein Kompromiss ab? Dazu Wulf Schmiese. 27.11.2025 | 1:16 min

Rentenstreit im Fokus der Koalitionsberatungen

Als zentrales Thema der Runde war vorher der Streit über das Rentenpaket genannt worden, gegen das 18 Abgeordnete der "Jungen Gruppe" der Unions-Fraktion rebellieren. Sie akzeptieren zwar, dass das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent bleiben soll - lehnen wegen befürchteter Milliardenkosten aber ab, dass es auch danach noch höher angesetzt wird als nach jetziger Rechtslage.

Das Rentenniveau ist das Verhältnis der gesetzlichen Rente eines Standardrentners mit 45 Beitragsjahren zum Durchschnittsverdienst aller Erwerbstätigen.

Gibt es eine Einigung im Rentenstreit? Der Druck auf Kanzler Friedrich Merz steigt. ZDF-Reporter Anselm Stern berichtet über die Ausgangslage vor dem Koalitionsausschuss. 27.11.2025 | 1:07 min

Rente: Koalitionsmehrheit hängt von Junger Union ab

Sollte die "Junge Gruppe" bei ihrer Ablehnung bleiben, ist die eigene Koalitionsmehrheit für das Rentenpaket im Bundestag in Gefahr. Merz und die SPD-Führung haben trotzdem klargemacht, dass für sie eine Änderung am Gesetzentwurf nicht infrage kommt.

Unions-Fraktionschef Jens Spahn hatte ein zweites Rentenpaket in Aussicht gestellt, um die Rebellen zur Zustimmung zu bewegen. Es werden weitere Gespräche der Fraktionsspitze mit der "Jungen Gruppe" erwartet. Die Abstimmung im Bundestag ist bisher für die kommende Woche geplant, aber noch nicht angesetzt.

heute journal - der Podcast : Rentenstreit: Jung gegen Alt? Die Rente sorgt für Streit in der Schwarz-Roten Koalition und steht für einen Konflikt zwischen Alt und Jung. Selbst wenn das Rentenpaket beschlossen wird: Das System ist nicht zukunftsfest. Video 29:43