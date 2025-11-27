Die Spitzen von Union und SPD suchen eine Lösung im Streit über das Rentenpaket. Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele sagt, der Druck auf die Koalitionäre sei groß.

"Wir haben es nicht mehr mit einer Sach-, sondern einer Machtfrage zu tun und auch mit einer Vertrauensfrage innerhalb der Koalition", sagt Andrea Römmele. 27.11.2025

Die Lösung des Rentenstreits ist nach Einschätzung von Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele existenziell für das Bestehen der Koalition. Sollte es in der Debatte nicht zu einem Kompromiss kommen, "droht die Koalition an diesem Thema auseinanderzubrechen", sagt Römmele im ZDF-Morgenmagazin.

Rentenstreit: "Es muss einen Kompromiss geben"

Der Druck auf die Koalitionäre sei groß. Man habe es nicht mehr mit einer "Sachfrage zu tun, sondern mit einer Machtfrage", sagt Römmele. Es gehe auch um eine Vertrauensfrage innerhalb der Koalition. "Die SPD sagt zurecht: 'Auf was kann ich mich eigentlich verlassen?'" Sie habe das umgesetzt, auf was man sich im Koalitionsvertrag geeinigt habe, so Römmele. "Das scheint jetzt nicht mehr zu gelten."

Da ist wirklich eine Schieflage innerhalb der Koalition. „ Andrea Römmele, Hertie School of Governance

Eine Verschiebung des Rentenpakets hält Römmele für unwahrscheinlich. Das würde "den zahmen Rückenwind, den diese Koalition hat, zum Stillstand bringen" und die Handlungsfähigkeit der Regierung in Frage stellen. Römmele rechnet damit, dass es vor Weihnachten einen Kompromiss geben wird, "weil es einen Kompromiss geben muss".