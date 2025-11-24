Appell an die Regierungskoalition:Ökonomen fordern Stopp des Rentenpakets
Das Rentenpaket sollte zurückgezogen werden - mit diesem Appell fordern 22 Ökonomen den Stopp des Rentenpakets. Sie warnen die Koalition, die Altersvorsorge überstürzt zu gefährden.
In der Debatte um das geplante Rentenpaket haben namhafte Ökonomen die Bundesregierung dazu aufgefordert, ihr Vorhaben zu stoppen. Unter dem Titel "Rentenpaket zurückziehen" appellieren die 22 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gemeinsam an die Schwarz-rote Koalition, wie aus einem Papier hervorgeht, das dem "Handelsblatt" vorliegt.
Strukturelle Probleme des Rentensystems würden weiter verschärft
Das Vorhaben der Bundesregierung bei der Rente verfehle dieses Ziel, heißt es in dem Medienbericht weiter.
Laut "Handelsblatt" begründen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forderung auch mit der Generationengerechtigkeit: "Die demografisch bedingten strukturellen Probleme des Rentensystems würden weiter verschärft und es käme zu einer zusätzlichen Lastenverschiebung zwischen den Generationen", schreiben sie. Dies gehe "zulasten der Jüngeren, die schon heute unter steigendem finanziellen Druck stehen."
Haltelinie und Mütterrente besondere Belastung
Zu den Unterzeichnern zählt der Zeitung nach auch der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats des Finanzministeriums, Jörg Rochell. In einem Gastbeitrag kritisiert Rocholl gemeinsam mit ifo-Chef Clemens Fuest und Michael Eilfort von der Stiftung Marktwirtschaft, dass die Reformpläne gegen zentrale Prinzipien erfolgreicher Rentenpolitik verstießen.
Vor allem die Haltelinie beim Rentenniveau und die geplante Ausweitung der Mütterrente belasteten die öffentlichen Finanzen erheblich, schreiben sie.
Ökonomen: Grundlegendes Reformkonzept oder Status quo
Die prominenten Ökonomen kommen demnach zu dem Schluss: "solange es an einem überzeugenden Reformkonzept sowie einem tragfähigen Ausgleich fehlt, ist es besser, den gesetzlichen Status quo […] wirken zu lassen".
Die Schwarz-rote Koalition ringt derzeit um das vom Kabinett beschlossene Rentenpaket, vor allem weil die Junge Gruppe in der Union dagegen rebelliert. Die Abgeordneten drohen damit, dem Gesetzentwurf im Bundestag ihre Zustimmung zu verweigern.
