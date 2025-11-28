Deutsche Handballerinnen stürmen in WM-Hauptrunde

Deutschlands Handballerinnen kommen bei der Heim-WM immer besser in Schwung. Mit einem überzeugenden Kantersieg gegen Uruguay lösen die DHB-Frauen vorzeitig das Hauptrundenticket.

Annika Lott in Aktion. Quelle: Imago

Die deutschen Handballerinnen haben den Einzug in die Hauptrunde der Weltmeisterschaft im eigenen Land vorzeitig perfekt gemacht. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch setzte sich im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe C gegen Außenseiter Uruguay mit 38:12 (15:7) durch. Zum Auftakt hatte es einen 32:25-Sieg gegen Island gegeben.

"Wenn die Fans 'Oh, wie ist das schön' singen, dann haben wir wohl nicht allzu viel falsch gemacht",

Gegen Uruguay waren die Rückraumspielerinnen Nieke Kühne und Nina Engel vor 5.527 Zuschauern in Stuttgart mit jeweils sieben Toren beste Werferinnen für die DHB-Auswahl. Diese hat nach zwei Siegen 4:0 Punkte auf dem Konto und das Weiterkommen damit bereits sicher hat.

Im letzten Vorrundenspiel am Sonntag geht es gegen Serbien. Das Duell mit Serbien werden nun ein "ganz anderes Spiel, sie spielen einen anderen Style, sind in einigen Dingen saugefährlich und auch abgezockt", so Bundestrainer Gaugisch: "Das wird ein sauschweres Spiel, aber es ist wichtig, dass wir das gewinnen."

Bundestrainer Gaugisch rotiert

Vor erneut ausverkaufter Halle ließ das DHB-Team gegen Uruguay von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Mit hohem Tempo und viel Zug zum Tor zog die deutsche Auswahl früh davon und nutzte die große individuelle Überlegenheit konsequent aus. Bundestrainer Gaugisch nutzte die Partie, um die Spielanteile zu verteilen. Im Tor tankte Sarah Wachter, die diesmal anstelle von Katharina Filter randurfte, mit einigen Paraden Selbstvertrauen.

Obwohl Torjägerin Emily Vogel wegen einer leichten Erkältung geschont wurde und für sie Annika Lott ins Team rutschte, stellte der Außenseiter die DHB-Sieben nie vor Probleme.

Uruguay kann nur in Anfangsphase mithalten

Zwar blieb Uruguay in der Anfangsphase zunächst auf Tuchfühlung und konnte zwischenzeitlich sogar auf 4:5 verkürzen, doch binnen zehn Minuten zog die DHB-Sieben auf 10:4 (24.) davon. Den Treffer zum 15:6 (29.) quittierte Gaugisch mit einem zufriedenen Kopfnicken - spätestens jetzt wusste er wie die lautstarken Zuschauer in der Halle: Dieses Spiel ist der deutschen Mannschaft nicht mehr zu nehmen.

Nach der Pause überzeugte die DHB-Auswahl mit schnörkellosem Tempospiel und überrannte den Gegner förmlich.

