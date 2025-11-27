Nach ihrem starken ersten WM-Auftritt bleibt Nieke Kühne kaum Zeit zum Feiern. Gegen die Unbekannte Uruguay wollen sich Deutschlands Handballerinnen steigern.

Der Start in das Heim-Turnier ist den DHB-Frauen geglückt. Im zweiten Vorrundenspiel wartet ein ungleiches Duell. Newcomerin Nieke Kühne ist sicher: "Da geht was". 27.11.2025 | 0:35 min

Ein paar extra Stunden brauchte Nieke Kühne dann doch, bis sie die ersten Emotionen ihres glanzvollen Weltmeisterschaftsdebüts verarbeitet hatte. "Eine Nacht darüber schlafen tat gut", sagte die Jüngste im Team einen Tag nach dem geglückten Handball-WM-Auftakt der deutschen Handballerinnen gegen Island (32:25) und strahlte: "Als ich heute Morgen aufgewacht bin, hatte ich ein Grinsen auf den Lippen."

Deutschlands Handballerinnen feiern einen gelungenen Auftakt in die Heim-WM. Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch setzt sich vor ausverkaufter Halle souverän gegen Island durch. 26.11.2025 | 4:59 min

Allzu viel Zeit, den ganzen Glückwünschen zu ihren fünf Toren auf ihrem Handy gerecht zu werden, hatte sie nach ihrem besonderen Tag, den sie "so schnell nicht vergessen" werde, allerdings nicht. "Es waren schon einige, mehr als sonst", verriet die 21-Jährige, richtete den Fokus aber sogleich nach vorne. Bereits am Freitag (18 Uhr) wartet mit Uruguay die große Unbekannte in der Vorrundengruppe C.

Lob für Kühne auch vom Weltverband

Kühne erhielt auch von Bundestrainer Markus Gaugisch ein dickes Sonderlob: "Nieke kommt rein und macht sich keinen Kopf", freute sich der Trainer, "das ist nicht so einfach in dem Alter ohne Turniererfahrung, dann so unbekümmert ihre Qualitäten abzurufen".

Schließlich ist das Heimturnier nicht nur Kühnes erste Weltmeisterschaft, sondern ihr erstes Großevent überhaupt: "Es war ein schneller Weg, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin", sagte die Rückraumspielerin der HSG Blomberg-Lippe schon vor Turnierbeginn: "Aber mein Weg ist noch nicht zu Ende." Und auch der Weltverband schrieb auf Instagram, Kühne sei "wie ein Meteorit auf dem Planeten IHF-Weltmeisterschaft" gelandet.

Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Kühne will es gegen Uruguay krachen lassen

Mit ihrem kühlen Kopf will Kühne es jetzt weiter so richtig krachen lassen. Auch gegen Uruguay. Deren Auftaktspiel gegen Serbien (19:31) hatten sie "beim Essen nebenbei geschaut", erzählte Kühne, bevor es am Donnerstagnachmittag in die richtige Analyse ging.

Der Bundestrainer der Handballerinnen Markus Gaugisch spricht nach dem Sieg gegen Island zum WM-Auftakt im ZDF-Interview mit Johanna Rüdiger. 26.11.2025 | 1:19 min

Die Südamerikanerinnen sind auf der Weltkarte des Handballs ein kleines Licht. Erstmals seit 14 Jahren ist die Mannschaft wieder bei einer WM dabei. In erster Linie, betonte Gaugisch, gehe es darum, die eigenen "Qualitäten einzubringen, dass wir unser Spiel durchziehen".

Gegen Außenseiter Uruguay ist ein Sieg Pflicht

Alles andere als ein deutlicher Erfolg gegen Uruguay wäre eine Enttäuschung, umso mehr wollen die DHB-Frauen im zweiten Spiel in der Stuttgarter Porsche-Arena den nächsten Schritt gehen.

"Sie spielen keinen typischen Stil aus Europa. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen", erklärte Torfrau Katharina Filter, wohlwissend, dass ihre Mannschaft das Hauptrunden-Ticket mit einem weiteren Sieg bereits vor dem Abschlussspiel gegen Serbien am Sonntag (18 Uhr) sicher hätte:

Es ist ein Gegner, den wir nicht unterschätzen dürfen. „ Torfau Katharina Filter

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID