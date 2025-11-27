Handball-Frauen gegen Uruguay:DHB-Debütantin Kühne will bei WM weiter Gas geben
Nach ihrem starken ersten WM-Auftritt bleibt Nieke Kühne kaum Zeit zum Feiern. Gegen die Unbekannte Uruguay wollen sich Deutschlands Handballerinnen steigern.
Ein paar extra Stunden brauchte Nieke Kühne dann doch, bis sie die ersten Emotionen ihres glanzvollen Weltmeisterschaftsdebüts verarbeitet hatte. "Eine Nacht darüber schlafen tat gut", sagte die Jüngste im Team einen Tag nach dem geglückten Handball-WM-Auftakt der deutschen Handballerinnen gegen Island (32:25) und strahlte: "Als ich heute Morgen aufgewacht bin, hatte ich ein Grinsen auf den Lippen."
Allzu viel Zeit, den ganzen Glückwünschen zu ihren fünf Toren auf ihrem Handy gerecht zu werden, hatte sie nach ihrem besonderen Tag, den sie "so schnell nicht vergessen" werde, allerdings nicht. "Es waren schon einige, mehr als sonst", verriet die 21-Jährige, richtete den Fokus aber sogleich nach vorne. Bereits am Freitag (18 Uhr) wartet mit Uruguay die große Unbekannte in der Vorrundengruppe C.
Lob für Kühne auch vom Weltverband
Kühne erhielt auch von Bundestrainer Markus Gaugisch ein dickes Sonderlob: "Nieke kommt rein und macht sich keinen Kopf", freute sich der Trainer, "das ist nicht so einfach in dem Alter ohne Turniererfahrung, dann so unbekümmert ihre Qualitäten abzurufen".
Schließlich ist das Heimturnier nicht nur Kühnes erste Weltmeisterschaft, sondern ihr erstes Großevent überhaupt: "Es war ein schneller Weg, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin", sagte die Rückraumspielerin der HSG Blomberg-Lippe schon vor Turnierbeginn: "Aber mein Weg ist noch nicht zu Ende." Und auch der Weltverband schrieb auf Instagram, Kühne sei "wie ein Meteorit auf dem Planeten IHF-Weltmeisterschaft" gelandet.
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Kühne will es gegen Uruguay krachen lassen
Mit ihrem kühlen Kopf will Kühne es jetzt weiter so richtig krachen lassen. Auch gegen Uruguay. Deren Auftaktspiel gegen Serbien (19:31) hatten sie "beim Essen nebenbei geschaut", erzählte Kühne, bevor es am Donnerstagnachmittag in die richtige Analyse ging.
Die Südamerikanerinnen sind auf der Weltkarte des Handballs ein kleines Licht. Erstmals seit 14 Jahren ist die Mannschaft wieder bei einer WM dabei. In erster Linie, betonte Gaugisch, gehe es darum, die eigenen "Qualitäten einzubringen, dass wir unser Spiel durchziehen".
Gegen Außenseiter Uruguay ist ein Sieg Pflicht
Alles andere als ein deutlicher Erfolg gegen Uruguay wäre eine Enttäuschung, umso mehr wollen die DHB-Frauen im zweiten Spiel in der Stuttgarter Porsche-Arena den nächsten Schritt gehen.
"Sie spielen keinen typischen Stil aus Europa. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen", erklärte Torfrau Katharina Filter, wohlwissend, dass ihre Mannschaft das Hauptrunden-Ticket mit einem weiteren Sieg bereits vor dem Abschlussspiel gegen Serbien am Sonntag (18 Uhr) sicher hätte:
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr zur Handball-WM
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Handball-WM: DHB-Team mit AuftaktsiegVideo1:30
Nachrichten | heute:Frauen-WM im Handball startetvon Peter Arnold /Johanna Sophie RüdigerVideo1:00
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Vor Handball-WM: Gaugisch im GesprächVideo3:29
Handball-Frauen vor der WM:Raus aus dem Schatten der Männervon Peter ArnoldVideo0:31