Handball-Frauen vor der WM : Raus aus dem Schatten der Männer

von Peter Arnold 24.11.2025 | 19:32 |

70 Tore in zwei Testspielen gegen die Schweiz. Und nun wollen die deutschen Handballerinnen bei der Heim-WM mit Co-Gastgeber Niederlande vorweihnachtliche Begeisterung entfachen.