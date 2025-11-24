  3. Merkliste
Handball-Frauen vor der WM: Raus aus dem Schatten der Männer

von Peter Arnold

Jubel nach dem Sieg im WM-Testspiel gegen die Schweiz.

70 Tore in zwei Testspielen gegen die Schweiz. Und nun wollen die deutschen Handballerinnen bei der Heim-WM mit Co-Gastgeber Niederlande vorweihnachtliche Begeisterung entfachen.

