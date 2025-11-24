Handball-Frauen vor der WM:Raus aus dem Schatten der Männer
von Peter Arnold
|
70 Tore in zwei Testspielen gegen die Schweiz. Und nun wollen die deutschen Handballerinnen bei der Heim-WM mit Co-Gastgeber Niederlande vorweihnachtliche Begeisterung entfachen.
