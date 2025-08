Handball-Meister Ludwigsburg pleite: Eine Farce mit Folgen

Drastische Folgen hat die Pleite auch im Hinblick auf die kommende Heim-WM, die am 26. Oktober für die DHB-Auswahl mit dem Spiel in Stuttgart gegen Island startet. Denn nicht alle Profis aus dem gesprengten Ludwigsburger Block werden es leicht haben, in Spitzenklubs einen neuen Job zu bekommen. Die Lage in Ludwigsburg mache es "mit Blick auf die WM relativ schwierig", sagt DHB-Sportvorstand Ingo Meckes.