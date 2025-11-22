Deutsche Handballerinnen besiegen Schweiz im letzten WM-Test

Die deutschen Handballerinnen haben den letzten Test vor Beginn der Heim-WM gewonnen. Beim 35:32 gegen die Schweiz zeigte das DHB-Team nach guter Startphase noch Luft nach oben.

Viola Leuchter wirft den Ball auf das Schweizer Tor. Quelle: Imago / Wolf

Die deutschen Handballerinnen haben sich mit einem 35:32 (19:14) gegen die Schweiz auf die Heim-Weltmeisterschaft eingestimmt. Vier Tage vor dem Auftaktspiel gegen Island präsentierte sich das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch in Göppingen gegen die Schweiz in den ersten 20 Minuten in prächtiger Spiellaune.

Im weiteren Spielverlauf offenbarte die DHB-Auswahl aber immer wieder Konzentrationsschwächen. Bundestrainer Markus Gaugisch nutzte das Spiel zur Rotation und gab allen Spielerinnen Einsatzzeit.

Bundestrainer: "Sind ready"

Vor 3.254 Zuschauern waren Emily Vogel und Nieke Kühne mit jeweils fünf Toren beste Werferinnen für die DHB-Auswahl, die beim Heim-Turnier von der ersten WM-Medaille seit 18 Jahren träumt. Neben Island sind Uruguay und Serbien in Stuttgart die weiteren Vorrundengegner der deutschen Handballerinnen.

"Wir warten einfach auf dieses Spiel am Mittwoch, das war heute ein guter Aufschlag. Wir müssen schauen, was wir noch verbessern können. Aber ich glaube, wir sind ready", sagte Gaugisch, der aus guten Gründen viel experimentiert hatte.

So ein Turnier ist lang. Wir müssen über die Breite kommen. Gegen die Top-Vier-Nationen gibt es keine Zeit zu überlegen, da musst du gleich da sein. „ Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch

Rückraum-Star Xenia Smits und Kapitänin Antje Döll über die anstehende Heim-WM und den Frauenhandball in Deutschland. 15.11.2025 | 13:14 min

DHB-Team gelingt Blitzstart

Im Gegensatz zum 35:17-Kantersieg gegen die Schweiz im ersten Duell am Donnerstag in Schaffhausen, bei dem das deutsche Team erst in der zweiten Halbzeit auf Touren gekommen war, präsentierte sich die DHB-Auswahl diesmal im letzten WM-Test gleich zu Beginn in Torlaune.

Mit einem Blitzstart zum 5:0 (6. Minute) sorgte der EM-Siebte des Vorjahres schnell für klare Verhältnisse. Dem überfallartigen Tempospiel geschuldet, schlichen sich in der Folge aber auch immer wieder Unaufmerksamkeiten in das deutsche Spiel. Von der immer wieder mangelhaften Feinabstimmung profitierten so auch die Gegnerinnen, die in einem körperlich hochintensiven Spiel nun erbitterte Gegenwehr leisteten.

Die zwischenzeitlich sieben Tore betragende Führung konnte die DHB-Auswahl nicht halten, nach Wiederanpfiff verkürzte die Schweiz auf drei Tore. Erst zur Mitte des zweiten Durchgangs gelang den DHB-Frauen eine erneute Leistungssteigerung.

Bundestrainer Markus Gaugisch hat den DHB-Kader für die Frauenhandball-WM bekannt gegeben. Im ZDF spricht er über eine neue Variante im Frauenhandball - dem Angriff mit vier Rückraumspielerinnen. 04.11.2025 | 3:17 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.