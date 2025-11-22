Deutsche Handballerinnen besiegen Schweiz im letzten WM-Test

Handball-Länderspiel:DHB-Frauen besiegen Schweiz im letzten WM-Test
Die deutschen Handballerinnen haben den letzten Test vor Beginn der Heim-WM gewonnen. Beim 35:32 gegen die Schweiz zeigte das DHB-Team nach guter Startphase noch Luft nach oben.
Die deutschen Handballerinnen haben sich mit einem 35:32 (19:14) gegen die Schweiz auf die Heim-Weltmeisterschaft eingestimmt. Vier Tage vor dem Auftaktspiel gegen Island präsentierte sich das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch in Göppingen gegen die Schweiz in den ersten 20 Minuten in prächtiger Spiellaune.
Im weiteren Spielverlauf offenbarte die DHB-Auswahl aber immer wieder Konzentrationsschwächen. Bundestrainer Markus Gaugisch nutzte das Spiel zur Rotation und gab allen Spielerinnen Einsatzzeit.
Bundestrainer: "Sind ready"
Vor 3.254 Zuschauern waren Emily Vogel und Nieke Kühne mit jeweils fünf Toren beste Werferinnen für die DHB-Auswahl, die beim Heim-Turnier von der ersten WM-Medaille seit 18 Jahren träumt. Neben Island sind Uruguay und Serbien in Stuttgart die weiteren Vorrundengegner der deutschen Handballerinnen.
"Wir warten einfach auf dieses Spiel am Mittwoch, das war heute ein guter Aufschlag. Wir müssen schauen, was wir noch verbessern können. Aber ich glaube, wir sind ready", sagte Gaugisch, der aus guten Gründen viel experimentiert hatte.
DHB-Team gelingt Blitzstart
Im Gegensatz zum 35:17-Kantersieg gegen die Schweiz im ersten Duell am Donnerstag in Schaffhausen, bei dem das deutsche Team erst in der zweiten Halbzeit auf Touren gekommen war, präsentierte sich die DHB-Auswahl diesmal im letzten WM-Test gleich zu Beginn in Torlaune.
Mit einem Blitzstart zum 5:0 (6. Minute) sorgte der EM-Siebte des Vorjahres schnell für klare Verhältnisse. Dem überfallartigen Tempospiel geschuldet, schlichen sich in der Folge aber auch immer wieder Unaufmerksamkeiten in das deutsche Spiel. Von der immer wieder mangelhaften Feinabstimmung profitierten so auch die Gegnerinnen, die in einem körperlich hochintensiven Spiel nun erbitterte Gegenwehr leisteten.
Die zwischenzeitlich sieben Tore betragende Führung konnte die DHB-Auswahl nicht halten, nach Wiederanpfiff verkürzte die Schweiz auf drei Tore. Erst zur Mitte des zweiten Durchgangs gelang den DHB-Frauen eine erneute Leistungssteigerung.
