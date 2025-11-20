Vor der Handball-WM: DHB-Frauen mit Kantersieg in der Schweiz

Knapp eine Woche vor dem Beginn der Heim-Weltmeisterschaft holt sich die DHB-Auswahl viel Selbstvertrauen. Allerdings läuft es erst nach der Pause richtig rund.

Die DHB-Frauen siegen in St. Gallen souverän gegen die Schweizerinnen. Am Samstag treffen beide Teams in Göppingen bei der WM-Generalprobe erneut aufeinander. Quelle: Imago

Deutschlands Handballerinnen haben sich mit einem starken Auftritt im vorletzten WM-Test viel Rückenwind für das Heim-Turnier geholt. Sechs Tage vor dem Auftaktspiel gegen Island setzte sich das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch nach einer verbummelten ersten Halbzeit im Duell mit der Schweiz noch souverän mit 35:17 (13:12) durch.

Beste deutsche Werferinnen vor 1.461 Zuschauern in St. Gallen waren die Rückraumspielerinnen Alina Grijseels mit sechs Toren und Viola Leuchter (5). Die Generalprobe für das Heimturnier folgt nun am Samstag in Göppingen erneut gegen die Schweiz, bevor am kommenden Mittwoch Island in Stuttgart der erste WM-Gegner ist.

Im Testspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft trug Bundestrainer Alfred Gislason ein besonderes Trikot. Was hat es damit auf sich? 03.11.2025 | 0:15 min

DHB-Frauen leisten sich viele Fehler vor der Pause

Das deutsche Team agierte in der ersten Halbzeit nicht auf höchstem Niveau. Zu viele Fehlwürfe und Fehlpässe führten immer wieder dazu, dass sich die DHB-Auswahl zu keiner Zeit absetzen konnte. Immerhin stand die Defensive ordentlich.

In der ersten Halbzeit war das Spiel sehr langsam. Wir kamen nicht richtig in unseren Flow, das ist uns in der zweiten Hälfte deutlich besser gelungen. „ Bundestrainer Markus Gaugisch

Ein gewohnt starker Rückhalt war Torfrau Katharina Filter. Die 26-Jährige parierte in den ersten 30 Minuten sechs Würfe und war damit der Garant für die knappe Halbzeit-Führung des EM-Sechsten. "Man sieht, dass wir viel probieren", sagte Nationalmannschaftsmanagerin Anja Althaus in der Pause und fügte optimistisch hinzu: "Ich bin sicher, dass wir eine gute zweite Hälfte spielen."

Deutschland kommt in Hälfte zwei im Spiel an

Damit sollte Althaus recht behalten, denn die DHB-Auswahl schaltete nach Wiederbeginn zwei Gänge hoch. Mit einem 6:0-Lauf zog der WM-Gastgeber innerhalb von acht Minuten auf 19:12 davon. In der Deckung wurde noch aggressiver zugepackt und beim Abschluss gingen die Gaugisch-Schützlinge nun wesentlich konzentrierter zu Werke.

Jeder Wurf ein Treffer: Juri Knorr hatte beim 42:31 im Test gegen Island ebenso wie seine Kollegen leichtes Spiel. Am Sonntag treffen die deutschen Handballer abermals auf Island. 31.10.2025 | 0:50 min

Mitte der zweiten Halbzeit betrug das Polster der deutschen Frauen, bei denen nun Sarah Wachter zwischen den Pfosten stand und ebenfalls überzeugen konnte, erstmals zehn Tore (24:14/43.). Der Bundestrainer verfolgte die deutliche Steigerung an der Seitenlinie mit Wohlwollen - zumal die DHB-Auswahl bis zum Schluss dran blieb und den Vorsprung weiter ausbaute.

Schweiz - Deutschland 17:35 (12:13) Tore für die Schweiz: Gautschi (4), Baumann (3), Bucher (3/2 Siebenmeter), Schmid (3), Kähr (2), Truchot (1), Wolff (1)

Tore für Deutschland: Grijseels (6/2), Leuchter (5), Smits (4), Vogel (4), Antl (3), Maidhof (3), Thomaier (3), Behrend (2), Kühne (2), Engel (1), Hauf (1), Huhnstock (1)

DHB-Team zum WM-Auftakt gegen Island

Deutschland träumt bei der Weltmeisterschaft von der ersten WM-Medaille seit Bronze 2007 - und die Auslosung meinte es gut mit dem DHB-Team. Nach dem Auftaktspiel gegen Island heißen Uruguay (28. November) und Serbien (30. November) die weiteren Aufgaben in der lösbaren Vorrundengruppe.

In der Hauptrunde geht es in Dortmund dann um das anvisierte Viertelfinale, welches das deutsche Team ebenfalls in der Westfalenhalle bestreiten würde.

