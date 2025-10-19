EM-Qualifikation: DHB-Frauen holen zweiten Kantersieg

Die deutschen Handballerinnen haben auch das zweite Spiel in der EM-Qualifikation mühelos gewonnen und den Gegner düpiert. Belgien war chancenlos.

Trainer Markus Gaugisch ist mit den DHB-Frauen erfolgreich in die EM-Qualifikation gestartet. Quelle: dpa

Die deutschen Handballerinnen haben auch die nächste Pflichtaufgabe auf dem Weg zur EM 2026 weitgehend problemlos gelöst. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch gewann im zweiten Qualifikationsspiel bei überforderten Belgierinnen 40:21 (19:7) und musste wie schon drei Tage zuvor gegen Nordmazedonien (34:18) nicht an seine Grenzen gehen.

"Bis auf ein paar kleine Phasen gerade zu Anfang haben wir souverän gewonnen", sagte Gaugisch:

Mit der Lehrgangswoche können wir zufrieden sein. Wir sind ein Stück weitergekommen, haben wieder Dinge bearbeitet und gesehen, welche individuelle Qualität die Spielerinnen bringen. „ Bundestrainer Markus Gaugisch

Döll mit sieben Treffern

In Hasselt, rund 50 km von der deutschen Grenze entfernt, war vor 1.500 Zuschauern in der ausverkauften Sporthal Alverberg Antje Döll mit sieben Treffern beste Werferin im deutschen Team. DHB-Topspielerin Xenia Smits ließ es in ihrem Geburtsland etwas ruhiger angehen und traf nur einmal.

Bei den Belgierinnen nahm Nele Antonissen 22 (!) Würfe und traf dabei elfmal. "Antonissen hat einfach zu viele Duelle gewonnen, da hätten wir cleverer stehen müssen", sagte Gaugisch: "Es ist keine Überraschung, dass wir im Kollektiv dominieren. Aber so eine Spielerin auch über längere Zeit zu stoppen, das ist eine Aufgabe."

Nächster Gegner ist Slowenien

In der EM-Qualifikation geht es für das deutsche Team erst im März und damit nach der Heim-WM ab Ende November mit dem Auswärtsspiel beim stärksten Gruppengegner Slowenien weiter. Die beiden ersten Mannschaften der Vierergruppe erreichen die EM-Endrunde im Dezember 2026 in Tschechien, Polen, Rumänien, der Slowakei und Türkei.

Die DHB-Frauen sind imit einem Pflichtsieg in die Qualifikation für die EM 2026 gestartet. Die Auswahl setzte sich in Gummersbach mit 34:18 (14:8) gegen Nordmazedonien durch. 17.10.2025 | 1:19 min

Die international maximal zweitklassigen Belgierinnen, die sich noch nie für ein großes Turnier qualifiziert haben und ihr erstes Gruppenspiel 22:29 gegen Slowenien verloren hatten, hielten in der Anfangsphase kämpferisch stark dagegen. Bis zum 5:6 blieb Belgien dran, danach zog Deutschland konsequent weg.

Erst nach dem 26:8 Mitte der zweiten Halbzeit spielte das DHB-Team vor allem in der Defensive weniger konsequent. Die Belgierinnen, die zur Freude der eigenen Teams nicht aufgaben, kamen zu einigen sehenswerten Torerfolgen.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.