Sport

Handball: SC Magdeburg verpasst Finale der Klub-WM

|

Der SC Magdeburg kehrt von der Vereins-Weltmeisterschaft ohne den erhofften ersten Saisontitel nach Hause. Im Halbfinale war Titelverteidiger Veszprém zu stark.

Spieler Omar Ingi Magnusson (14) , Gisli Thorgeir Kristjansson (10) des SC Magdeburg

Der SC Magdeburg hat den ersten Saisontitel verpasst: Omar Ingi Magnusson (links) und Gisli Thorgeir Kristjansson (Archiv).

Quelle: Imago

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat bei der Klub-WM in Ägypten das Finale und damit auch den ersten Saison-Titel verpasst. Wie schon im vorjährigen Endspiel unterlag der Champions-League-Sieger gegen Titelverteidiger Veszprém HC aus Ungarn mit 20:23 (11:9).

Für Magdeburg, Weltmeister der Jahre 2021, 2022 und 2023, war Tim Hornke mit fünf Treffern der beste Werfer. Für den SCM war es die erste Pflichtspielniederlage seit März. Im Spiel um Platz drei am Donnerstag wartet nun entweder der spanische Topklub FC Barcelona oder der ägyptische Außenseiter Al Ahly.

Daniel Pettersson (Magdeburg, Nummer 11) ballt die Faust der linken Hand

Der SC Magdeburg ist bei der Handball-Klub-WM ins Halbfinale eingezogen. Im zweiten Gruppelspiel gewann der SCM gegen Sharjah SC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 36:26.

29.09.2025 | 0:40 min

SC Magdeburg startet gut in die Partie

Dabei kamen die Magdeburger gut ins Spiel. Sergey Hernandez im Tor konnte sich früh auszeichnen, und der SCM führte rasch mit zwei Treffern (3:1/6.). Zwei vergebene Strafwürfe verhinderten allerdings eine höhere Führung - stattdessen glich Veszprém aus.

Die Abwehrreihen bestimmten das Geschehen. Bis zur Pause konnte sich Magdeburg in der engen Partie nur minimal absetzen, weil immer wieder beste Chancen ausgelassen wurden.

Ich glaube, wir spielen ganz vernünftig in der ersten Halbzeit, in der wir am Ende höher führen könnten, wenn wir nicht so viel verwerfen würden. Dann kommt die Energie von Veszprem. Wir bekommen noch mal die Chance, schaffen es aber nicht.

SCM-Trainer Bennet Wiegert

Füchse Berlin gewinnt in der Champions League gegen Industria Kielce

Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin und Titelverteidiger SC Magdeburg haben mit Siegen in der Champions League ihre Spitzenposition behauptet.

26.09.2025 | 1:13 min

Magdeburgs schwache Abschlussquote kostet den Sieg

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der deutsche Vizemeister Probleme im Angriffsspiel, hielt zunächst aber den knappen Vorsprung (13:11/36.). Als dem SCM mehrere Minuten kein Treffer gelang, drehte der ungarische Meister die Partie.

SCM-Trainer Bennet Wiegert nahm eine Auszeit, doch sein Team fand weiter nur schwer Lücken in der aufmerksamen Abwehr der Ungarn, die beim 19:15 (48.) sogar auf vier Treffer davonzogen. Magdeburg kämpfte sich zwar noch einmal bis auf ein Tor heran (20:21/57.), doch die Wende gelang nicht mehr.

Quelle: Reuters

Quelle: dpa
Thema
Sport

