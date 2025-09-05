  3. Merkliste
Entlassungen bei den Füchsen Berlin: Das sagt Bob Hanning

Unruhe bei den Füchsen Berlin:Hanning: "Trennung war nicht primäres Ziel"

|

Bob Hanning

Nach der überraschenden Entlassung von Meistercoach Siewert und Sportchef Kretzschmer spricht Geschäftsführer Bob Hanning im ZDF-Morgenmagazin.

Dabei enthüllt er weitere Details und verrät, dass er sich mit Trainer Jaron Siewert eigentlich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt hatte.

Ich war mit Jaron handelseinig. Wir haben bis auf die Unterschrift alles besprochen. Ein Vertrag lag vor.

Bob Hanning im ZDF

Der deutsche Meister hatte sich am Vortag mit einem bislang beispiellosen Doppel-Rauswurf von Sportvorstand Stefan Kretzschmar und Siewert getrennt. Nicolej Krickau fungiert ab sofort als Trainer und Sportchef in Personalunion. Siewert und Kretzschmars Verträge wären erst am Saisonende ausgelaufen. 

Auch Sportchef Kretzschmar weg
:Füchse Berlin entlassen Meistercoach Siewert

Die Füchse Berlin trennen sich vor dem Spitzenspiel gegen den SC Magdeburg von Sportchef Kretzschmar und Meistercoach Jaron Siewert. Nicolej Krickau übernimmt als neuer Trainer.
Jaron-Siewert und Stefan Kretzschmar
mit Video

Hanning: Ich kann mich nur entschuldigen

Die weitere Zusammenarbeit mit Siewert wollte Hanning laut eigener Aussage schon vor dem Saisonauftakt verkünden. Schließlich entschied man sich aber für einen radikalen "Cut". Wohl auch, weil Kretzschmar überraschend angekündigt hatte, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. "Das hat er auch mit mir nicht besprochen", sagte Hanning. 

Bei Siewert könne er sich hingegen nur entschuldigen, weil er Opfer des Systems geworden sei. "Wir wollten im September bzw. Oktober eine andere Lösung haben als wir sie jetzt haben. Das war nicht das primäre Ziel, uns von beiden zu trennen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es natürlich im Sommer getan", erklärte Hanning.

