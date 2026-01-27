Handball-EM 2026: Fast auf AugenhÃ¶he mit DÃ¤nemark

60â€² Fazit:

Deutschland verliert das Topspiel gegen DÃ¤nemark in der Hauptrunde mit 26:31 und verpasst damit die verfrÃ¼hte Halbfinal-Qualifikation. In der ersten Halbzeit war das DHB-Team nahezu auf AugenhÃ¶he mit den DÃ¤nen und lag nur mit 12:13 hinten. Doch im zweiten Durchgang wurden die bereits zuvor angedeuteten Unterschiede noch sichtbarer. Die deutsche Deckung bot teils zu groÃŸe LÃ¼cken an. FÃ¼r die dynamischen DÃ¤nen Pytlick und Gidsel war das gefundenes Fressen, beide erzielten je acht Tore. Das dÃ¤nische Team hingegen stand am eigenen Kreis extrem gut und zwang die deutschen RÃ¼ckraumspieler zu zahlreichen WÃ¼rfen aus ungÃ¼nstigen Positionen - auch deswegen konnte Keeper Nielsen glÃ¤nzen. Erst als der groÃŸe Titelfavorit mehr Tempo zulieÃŸ, kam Deutschland auf den AuÃŸenpositionen oder am Kreis zu WÃ¼rfen. In der Schlussphase lieÃŸen die DÃ¤nen nichts mehr anbrennen. WÃ¤hrend das Team von Nikolaj Jakobsen das Halbfinalticket durch den Sieg gebucht hat, bekommen die DHB-MÃ¤nner im direkten Duell mit Frankreich am Mittwoch um 18 Uhr die zweite Chance - ein Unentschieden wÃ¼rde reichen.

60â€² Spielende

60â€² LinksauÃŸen Landin scheitert wenige Sekunden vor Schluss noch am FuÃŸ von Andi Wolff.

60â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 26:31 durch Mathis HÃ¤seler

HÃ¤seler betreibt von rechts auÃŸen noch etwas Ergebniskosmetik.

59â€² 2 Minuten fÃ¼r Tom Kiesler (Deutschland)

Kiesler hat bei Gidsels Tor dem dÃ¤nischen Starspieler noch am Trikot gezogen.

59â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 25:31 durch Mathias Gidsel

Gidsel setzt sich mittig stark durch und schraubt sein Tore-Konto noch etwas hoch.

59â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 25:30 durch Miro Schluroff

Schluroff trifft aus einer seitlichen Bewegung heraus stark ins lange Eck.

58â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 24:30 durch Mads Hoxer



58â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 24:29 durch Simon Pytlick

Pytlick bricht mit viel Dynamik halblinks durch. In der gesamten zweiten Halbzeit hat die deutsche Deckung zu groÃŸe LÃ¼cken angeboten, die allen voran Gidsel und Pytlick mit ihrer Dynamik zu nutzen wussten.

57â€² Das DHB-Team muss nun eigentlich erfolgreich sein. Schluroff weiÃŸ das und nimmt sich schnell den Wurf aus dem RÃ¼ckraum. Nielsen ist jedoch zur Stelle und bejubelt seine Parade lautstark.

57â€² Nur noch vier Tore und deutscher Ballbesitz! Bahnt sich noch eine spÃ¤te und Ã¼berraschende Wende an oder spielt DÃ¤nemark das cool herunter?

56â€² Seit einigen Minuten hÃ¼tet Wolff das deutsche Tor. Mit dem rechten Arm pariert er einen Wurf von Gidsel.

56â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 24:28 durch Johannes Golla

Geniales Tor von Golla! Er wird am Kreis angespielt, fÃ¤llt mit dem RÃ¼cken zum Tor zu Boden und kann blind im langen Eck Nielsen Ã¼berwinden.

54â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 23:28 durch Franz Semper

Semper kommt mit viel Tempo von hinten und trifft aus dem linken RÃ¼ckraum ins lange Eck.

53â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 22:28 durch Mads Hoxer

Hoxer schweiÃŸt den Ball hoch und prÃ¤zise ins kurze Eck.

53â€² Nun auch der dÃ¤nische Trainer Nikolaj Jacobsen mit einer Auszeit.

53â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 22:27 durch Julian KÃ¶ster

KÃ¶ster kompromisslos aus dem RÃ¼ckraum.

52â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 21:27 durch Franz Semper

Auch Deutschlands Tempospiel ist in dieser Phase deutlich stÃ¤rker, sodass auf beiden Seiten aktuell deutlich mehr Tore fallen.

52â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 20:27 durch Simon Pytlick

Pytlick spielt aktuell in einer eigenen Liga und erzielt innerhalb von sechs Minuten sechs Tore.

52â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 20:26 durch Miro Schluroff

Schluroff pfeffert den Ball aus dem RÃ¼ckraum Ã¼ber die dÃ¤nische Deckung hinweg ins Tor.

50â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 19:26 durch Simon Pytlick

Ein versuchter Pass von Gidsel bleibt in der deutschen Deckung hÃ¤ngen. Pytlick bekommt den Ball und schraubt ihn mit einem genialen Schlagwurf rechts ins Tor.

49â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 19:25 durch Mathis HÃ¤seler

HÃ¤seler wird nach Schneller Mitte rechts auÃŸen freigespielt und kommt mal zu einem recht einfachen Tor.

49â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 18:25 durch Simon Pytlick

Pytlick mit einer klasse Einzelaktion! Mittig tankt er sich durch zwei deutsche Spieler hindurch zum Kreis und ist dort erfolgreich.

49â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 18:24 durch Rune Dahmke



48â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 17:24 durch Simon Pytlick



48â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 17:23 durch Johannes Golla

Da ist mal ein Zuspiel an den Kreis! KÃ¶ster findet Golla und der Ã¼berwindet im Fallen Nielsen.

47â€² 4:10 steht es in Halbzeit zwei, das ist viel zu wenig. AlfreÃ° GÃ­slason nimmt nach dem 0:4-Lauf bereits jetzt verzweifelt seine letzte Auszeit.

47â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 16:23 durch Simon Pytlick

Pytlick wird in einem TempogegenstoÃŸ von Gidsel klasse angespielt. Ãœber SpÃ¤th hinweg donnert er den Ball in die Maschen. DÃ¤nemark ist nun mit sieben Toren vorne, das Spiel hat in den letzten Minuten eine klare Richtung genommen.

46â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 16:22 durch Simon Pytlick

Auch Pytlick kann halblinks durchbrechen. Die deutsche Deckung fÃ¤llt ein wenig auseinander, die DÃ¤nen spielen sich in einen Rausch.

45â€² Grgic mÃ¶chte den Ball aus dem RÃ¼ckraum verdeckt an Nielsen vorbeiwerfen, verfehlt aber sogar das Tor. Weiterhin kann das DHB-Team kaum mal einen Mann am Kreis oder auf den AuÃŸenpositionen in Szene setzen.

45â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 16:21 durch Mathias Gidsel

Gidsel kann halbrechts durchdringen, die LÃ¼cke in der deutschen Deckung ist aber auch recht groÃŸ. SpÃ¤th kann dann nicht mehr viel ausrichten.

44â€² Uscins probiert es erneut aus dem RÃ¼ckraum und scheitert an Nielsen.

44â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 16:20 durch Niclas KirkelÃ¸kke

RechtsauÃŸen KirkelÃ¸kke nagelt den Ball mit einem tollen Sprungwurf nahezu perfekt links unter die Latte.

43â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 16:19 durch Renars Uscins

Auch Uscins schraubt sein Tore-Konto auf sechs Treffer.

43â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 15:19 durch Mathias Gidsel

Gidsel erzielt im linken Eck seinen sechsten Treffer des Tages.

42â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 15:18 durch Magnus Saugstrup Jensen

Auf Uscins Tor folgt die Schnelle Mitte. Das Tempospiel der DÃ¤nen ist beeindruckend, Saugstrup Jensen wird am Kreis freigespielt. Nur wenige Sekunden nach Uscins Treffer zappelt der Ball hinter SpÃ¤th im Netz.

42â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 15:17 durch Renars Uscins



41â€² AlfreÃ° GÃ­slason nimmt in dieser schwierigen Phase seine zweite Auszeit. Der Trainer und einige Spieler betonen, dass das deutsche Team noch voll im Spiel ist.

40â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 14:17 durch Magnus Landin

Landin springt von links auÃŸen in den Kreis, SpÃ¤th hat keine Chance. Drei-Tore-FÃ¼hrung fÃ¼r DÃ¤nemark.

40â€² Doppelte Unterzahl also fÃ¼r das deutsche Team. Einige Sekunden spielt das Team mit nun fÃ¼nf Feldspielern und leerem Tor herunter, ehe Uscins aus schwieriger Position nicht trifft.

39â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 14:16 durch Mathias Gidsel



39â€² 2 Minuten fÃ¼r Marko Grgic (Deutschland)

Kurz nach dem eigenen Tor nun sogar die Zwei-Minuten-Strafe fÃ¼r Grgic. Und die ist recht hart, Grgic stÃ¶ÃŸt Gidsel in Kohlbacher herein.

38â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 14:15 durch Marko Grgic



38â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 13:15 durch Emil Jakobsen

Jakobsen verwandelt den Siebenmeter.

38â€² 2 Minuten fÃ¼r Jannik Kohlbacher (Deutschland)

Kohlbacher stellt gegen den dÃ¤nischen RechtsauÃŸen den FuÃŸ zu weit heraus, verursacht einen Siebenmeter und muss fÃ¼r zwei Minuten herunter.

37â€² KirkelÃ¸kke lÃ¤uft im TempogegenstoÃŸ alleine auf SpÃ¤th zu. Der hat aber seine rechte Hand genau da, wo sie hingehÃ¶rt und pariert diesen Wurf richtig stark.

36â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 13:14 durch Mads Hoxer

Hoxer findet mittig eine recht groÃŸe LÃ¼cke in der deutschen Deckung und erzielt den ersten dÃ¤nischen Treffer nach fast zehn torlosen Minuten.

36â€² 2 Minuten fÃ¼r Rune Dahmke (Deutschland)

DÃ¤nemark sofort mit der Schnellen Mitte. Gidsel ist nur wenige Sekunden nach dem Gegentor kurz vor dem deutschen Kreis, wird aber in vollem Lauf von Dahmke zu Boden gerissen.

35â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 13:13 durch Marko Grgic

Grgic mit dem Ausgleich! Nach knapp fÃ¼nf Minuten fÃ¤llt das erste Tor der zweiten Halbzeit. Grgic wuchtet den Ball links ins kurze Eck.

35â€² Gidsel quert von rechts nach links und geht aus einer seitlichen Bewegung zum Sprungwurf hoch. SpÃ¤th pariert im kurzen Eck.

34â€² KÃ¶ster bricht mit einer starken Finte halblinks durch, jagt den Ball aber wuchtig an den linken Innenpfosten - ein wenig Pech kommt dazu.

33â€² Auf der anderen Seite scheitert Dahmke nach einem schnell vorgetragenen Angriff an Nielsen. Die DÃ¤nen wiederum verlieren durch einen technische Fehler wieder den Ball - ein schwacher Start von beiden Mannschaften im Angriff.

32â€² Auch Halbzeit zwei beginnt zunÃ¤chst ohne Treffer. Hoxer probiert es aus dem RÃ¼ckraum, SpÃ¤th fÃ¤ngt seinen Wurf sogar.

31â€² Weiter geht's mit dem zweiten Durchgang! Bleibt das deutsch-dÃ¤nische Duell ein torarmes? Bisher sind erst 25 Tore gefallen.

31â€² Beginn 2. Halbzeit

30â€² Halbzeitfazit:

Deutschland liegt in einem hektischen Spiel zur Pause gegen DÃ¤nemark knapp mit 12:13 hinten. Unterm Strich waren die DÃ¤nen das stÃ¤rkere Team und wÃ¤ren wohl gerne mit einer deutlicheren FÃ¼hrung in die Pause gegangen. Nachdem in den ersten Minuten Gidsel mit seiner Dynamik viel Verantwortung Ã¼bernahm und eigenstÃ¤ndig fÃ¼r einen 3:0-Lauf sorgte, spielte das Team von Nikolaj Jacobsen Mitte der ersten Halbzeit die Tore besser heraus. DÃ¤nemark spielte hÃ¤ufiger an den Kreis oder die AuÃŸenpositionen frei. Das DHB-Team fand in der dÃ¤nischen Deckung weniger LÃ¼cken und probierte es recht hÃ¤ufig aus dem RÃ¼ckraum - nicht selten zu hektisch und aus ungÃ¼nstigen Positionen. So zogen die DÃ¤nen zwischenzeitlich auf drei Tore davon. Doch die letzten Minuten vor der Pause gehÃ¶rten nochmal dem deutschen Team mit einer nun verbesserten Deckung. Lichtlein verpasste mit seinem verworfenen Siebenmeter praktisch mit der Halbzeitsirene sogar noch den Ausgleich.

30â€² Ende 1. Halbzeit

30â€² 7-Meter verworfen von Nils Lichtlein (Deutschland)

Bitter: Beim Siebenmeter trifft Lichtlein nur den Pfosten und verpasst somit den Ausgleich.

30â€² In den letzten Minuten vor der Pause ist die deutsche Deckung aggressiver und kann nun auch einige WÃ¼rfe der DÃ¤nen blocken. Dazu hat SpÃ¤th nochmal seine Hand dazwischen. Und so lÃ¤uft schlieÃŸlich der GegenstoÃŸ, bei dem der noch wesentlich gestÃ¶rte Golla nach einem Zuspiel KÃ¶sters zwar trifft - doch vorher ertÃ¶nt der Pfiff zum Siebenmeter.

29â€² 2 Minuten fÃ¼r Simon Hald (DÃ¤nemark)

Dazu sind die DÃ¤nen bis zur Pause und noch eine halbe Minute nach Wiederanpfiff mit einem Mann weniger auf der Platte.

29â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 12:13 durch Julian KÃ¶ster

Kurz vor der Halbzeitpause lÃ¤uft es nochmal besser fÃ¼r das DHB-Team. Pytlick trifft erneut nur den FuÃŸ von SpÃ¤th, KÃ¶ster macht es auf der anderen Seite besser.

28â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 11:13 durch Marko Grgic

Grgic ist mit ganz viel Wucht aus dem RÃ¼ckraum erfolgreich.

28â€² Nun finden auch die DÃ¤nen mal keine LÃ¼cke in der deutschen Deckung und mÃ¼ssen wegen passiven Spiels schlieÃŸlich einen schwierigen Wurf nehmen - in Person von Gidsel. Der jagt den Ball weit Ã¼ber SpÃ¤th und sein Tor hinweg.

27â€² Knorr will jetzt zu viel und nimmt sich nur wenige Sekunden nach einem misslungenen Sprungwurf den nÃ¤chsten aus recht ungÃ¼nstiger Position.

26â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 10:13 durch Emil Jakobsen

LinksauÃŸen Jakobsen wird stark in Szene gesetzt, hat recht viel Platz und kann sich mit raumgreifenden Schritten noch einen besseren Winkel erarbeiten, um dann SpÃ¤th zu Ã¼berwinden.

26â€² Der nÃ¤chste Wurf aus dem RÃ¼ckraum: Knorr stellt Nielsen mit seinem Wurf vor nicht allzu groÃŸe Probleme. Der dÃ¤nische Torwart macht ein starkes Spiel, wird vom DHB-Team mit vielen RÃ¼ckraum-WÃ¼rfen aber auch nicht vor die kompliziertesten Aufgaben gestellt.

26â€² Nur kurz nach der dÃ¤nischen Auszeit nimmt auch der deutsche Coach AlfreÃ° GÃ­slason seine erste Auszeit.

25â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 10:12 durch Lasse Andersson

Guter ParallelstoÃŸ der DÃ¤nen! Gidsel bindet mit einem dynamischen Antritt zwei deutsche Spieler, neben ihm stÃ¶ÃŸt Andersson, bekommt den Ball herÃ¼bergelegt und lÃ¤sst SpÃ¤th keine Chance.

24â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 10:11 durch Renars Uscins

Uscins jagt den Ball aus dem RÃ¼ckraum ins Tor.

24â€² Der dÃ¤nische Erfolgstrainer Nikolaj Jacobsen nimmt die erste Auszeit der Partie. Zumindest kurzfristig sorgt diese nicht fÃ¼r den gewÃ¼nschten Erfolg, Pytlick scheitert an SpÃ¤th.

23â€² Wegen Zeitspiels muss Schluroff es beim Freiwurf Ã¼ber den dÃ¤nischen Block hinweg probieren. Nielsen pariert den Wurf nahe der Latte. Der dÃ¤nische TorhÃ¼ter steht nun bei fÃ¼nf Paraden.

22â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 9:11 durch Juri Knorr

Knorr bricht halblinks mit viel Tempo durch und sorgt mal wieder fÃ¼r ein deutsches Erfolgserlebnis.

21â€² Deutschland ist mit der Schnellen Mitte nicht erfolgreich. KÃ¶ster spielt zu Kohlbacher, der im nun immer selbstbewussteren Nielsen seinen Meister findet.

21â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 8:11 durch Niclas KirkelÃ¸kke

Stark spielen die DÃ¤nen RechtsauÃŸen KirkelÃ¸kke frei. Der trifft ins lange Eck zur ersten Drei-Tore-FÃ¼hrung dieser Partie.

20â€² Der dÃ¤nische Keeper Nielsen wird stÃ¤rker! Knorr schleudert einen Schlagwurf mit 120 km/h auf das Tor, allerdings etwas zu unplatziert. Nielsen wehrt den Wurf nach oben hinter das Tor ab.

19â€² Fischer wird am Kreis angespielt, scheitert aus guter Position aber am stark reagierenden Nielsen. Auf der anderen Seite kann Hansen zwar SpÃ¤th Ã¼berwinden, doch die Latte steht dem Tor im Weg.

18â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 8:10 durch Simon Pytlick



18â€² 2 Minuten fÃ¼r Julian KÃ¶ster (Deutschland)



17â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 8:9 durch Renars Uscins



17â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 7:9 durch Emil Jakobsen

Lange muss Gidsel sich nicht aufregen. Jakobsen verwandelt den Siebenmeter, der fÃ¼r diesen Siebenmeter eingewechselte Wolff hat keine Chance.

17â€² Gidsel stÃ¶ÃŸt halbrechts in Richtung Kreis, steigt hoch und wird von Dahmke lange gehalten. Dabei trifft er im kurzen Eck dennoch das Tor, SpÃ¤th fÃ¤lscht den Wurf noch leicht ab. Zu vorschnell pfeifen die Unparteiischen die Situation ab und den Siebenmeter fÃ¼r DÃ¤nemark - zum Unmut Gidsels.

16â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 7:8 durch Julian KÃ¶ster



15â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 6:8 durch Emil Jakobsen

Jakobsen tritt beim ersten dÃ¤nischen Siebenmeter an und hebt den Ball cool Ã¼ber SpÃ¤th hinweg ins Tor.

14â€² Uscins mit einem technischen Fehler. Auch die DÃ¤nen verlieren den Ball im GegenstoÃŸ vermeintlich hektisch, doch HÃ¤seler kann die Kugel im Fallen nicht halten. So bleiben die DÃ¤nen in Ballbesitz.

14â€² Nun steht die deutsche Deckung sicher, der Serien-Weltmeister findet keine LÃ¼cke. Pytlick nimmt sich schlieÃŸlich den Wurf aus dem RÃ¼ckraum, den SpÃ¤th mit dem FuÃŸ pariert.

13â€² 2 Minuten fÃ¼r Mads Mensah (DÃ¤nemark)

Mensah hat bei der Aktion zudem Uscins am Hals getroffen und muss fÃ¼r zwei Minuten zuschauen.

13â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 6:7 durch Renars Uscins

Grgic spielt quer zu Uscins, der mit einer dynamischen KÃ¶rpertÃ¤uschung an Mensah vorbeizieht und dann Nielsen Ã¼berwindet. Uscins ist in dieser Phase wichtig fÃ¼r das Team von AlfreÃ° GÃ­slason.

12â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 5:7 durch Niclas KirkelÃ¸kke



11â€² Gelbe Karte fÃ¼r Justus Fischer (Deutschland)



11â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 5:6 durch Renars Uscins

Seit KÃ¶sters Treffer in der dritten Minute haben die Deutschen kein Tor mehr aus dem Spiel heraus erzielt. Uscins beendet die Durststrecke mit einem starken Wurf.

11â€² Nun treffen auch die DÃ¤nen mal den Pfosten. Lauge tankt sich halblinks durch und donnert den Ball dann gegen den rechten Pfosten.

10â€² KÃ¶ster und Uscins scheitern etwa aus dem RÃ¼ckraum. Die Wurfquote des deutschen Teams ist in dieser Anfangsphase schwach.

9â€² Die dÃ¤nische Deckung macht ihren Job in dieser Phase sehr gut. Ein Zuspiel an den Kreis hat noch nicht funktioniert, die WÃ¼rfe aus dem RÃ¼ckraum bleiben immer wieder im Block hÃ¤ngen - oder prallen gegen den Pfosten oder die Latte.

8â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 4:6 durch Mathias Gidsel

Gidsel drÃ¼ckt mit seinen dynamischen VorstÃ¶ÃŸen schon in den ersten Minuten dem Spiel seinen Stempel auf! Das DHB-Team macht ein paar einfache Fehler, die DÃ¤nen in Person von Starspieler Gidsel bestrafen das direkt. Der FÃ¼chse-Spieler scheint Ã¤uÃŸerst motiviert.

8â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 4:5 durch Mathias Gidsel



8â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 4:4 durch Mathias Gidsel



7â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 4:3 durch Nils Lichtlein

Lichtlein erneut aus sieben Metern!

6â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 3:3 durch Rasmus Lauge

Das deutsche Team wird bisher zu einigen WÃ¼rfen aus dem RÃ¼ckraum gezwungen. Nun verwirft Uscins, auf der anderen Seite gleicht Lauge aus.

5â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 3:2 durch Magnus Saugstrup Jensen

Saugstrup wird mit einer schnellen Kombination links stark freigespielt und trifft aus guter Position.

4â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 3:1 durch Nils Lichtlein

Grgic jagt den Ball aus dem RÃ¼ckraum an die Latte. Hoch und weit springt die Kugel zurÃ¼ck und bleibt so im deutschen Ballbesitz. Einige Sekunden spÃ¤ter darf Lichtlein sich beim ersten Siebenmeter probieren und verwandelt.

4â€² Auf der anderen Seite feiert SpÃ¤th seine erste richtig starke Parade. Gidsel wirft wuchtig aufs linke Eck. Der deutsche Keeper, der etwas Ã¼berraschend von Beginn an das Tor hÃ¼tet, wehrt den harten Wurf mit dem rechten FuÃŸ ab.

3â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 2:1 durch Julian KÃ¶ster

Auch KÃ¶sters Wurf wird noch abgefÃ¤lscht und landet dann im Tor. Das DHB-Team geht erstmals in FÃ¼hrung.

3â€² Pytlick versucht es aus verdeckter Position, SpÃ¤th pariert den Ball auf HÃ¼fthÃ¶he.

2â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 1:1 durch Marko Grgic

Nun ist auch Grgic erfolgreich, sein abgefÃ¤lschter Wurf landet im linken Eck.

2â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 0:1 durch Mathias Gidsel

FÃ¼r Deutschland scheitert Grgic mit dem ersten Versuch aus dem RÃ¼ckraum. Gidsel macht es auf der anderen Seite besser und erzielt aus dem RÃ¼ckraum das erste Tor der Partie.

1â€² Los geht's! Deutschland startet in Schwarz mit SpÃ¤th im Tor, KÃ¶ster, Uscins und Grgic im RÃ¼ckraum, Golla am Kreis und Dahmke und HÃ¤seler auf den AuÃŸenpositionen. Die DÃ¤nen spielen in WeiÃŸ.

1â€² Spielbeginn

Die Mannschaften sind eingelaufen, nun laufen die Nationalhymnen beider LÃ¤nder. Auch wenn einige deutsche Fans in die Halle gefunden haben, ist die Arena natÃ¼rlich fest in der Hand von Gastgeber DÃ¤nemark.

Dass die DÃ¤nen anders als das deutsche Team nicht mit maximaler Punkteausbeute da stehen, ist Ã¼berraschend. In der Hauptrunde selbst gewannen sie auch beide Spiele: Gegen Spanien feierte Deutschlands nÃ¶rdlicher Nachbar einen 36:31-Sieg, gegen Frankreich gewann er mit 32:29. Doch in der Vorrunde verlor DÃ¤nemark mit 29:31 gegen den krassen Underdog Portugal und startete daher mit null statt zwei Punkten in die Hauptrunde.

Der groÃŸe Titelfavorit heiÃŸt aber weiterhin DÃ¤nemark. Bei der Heim-EM wollen die DÃ¤nen erstmals seit 2012 auf europÃ¤ischer Ebene triumphieren. Die letzten Jahre dominierte das Team um Weltstar Mathias Gidsel den Welthandball, wurde vier Mal in Serie Weltmeister und holte bei den letzten drei Spielen zweimal Olympia-Gold und einmal - Silber. Einzig der EM-Titel blieb in den letzten Jahren verwehrt. Die DÃ¤nen gilt es wahrscheinlich zu schlagen, wenn das deutsche Team Europameister werden mÃ¶chte.

Denn die Franzosen haben im frÃ¼heren Abendspiel Ã¼berraschend den bis dato blassen Spaniern unterlegen (32:36). Durch die Niederlage Frankreichs reicht der Mannschaft von Alfred Gislason in den beiden verbleibenden Duellen gegen DÃ¤nemark und eben Frankreich ein Punkt aus â€“ damit wÃ¤re Deutschland sicher Gruppenzweiter.

Damit ist die DHB-Truppe das einzige Team, das die maximale Punkteausbeute vorweisen kann â€“ zumindest in der Hauptrunde. Mit sechs Punkten trumpft Deutschland an der Spitze von Gruppe I. DÃ¤nemark folgt mit vier ZÃ¤hlern - ebenso wie Frankreich, das allerdings ein Spiel mehr absolviert hat.

Dass die Ausgangslage fÃ¼r das deutsche Team vor dem Spiel gegen DÃ¤nemark so gut ist, hÃ¤tten nach der 27:30-Niederlage gegen Serbien wohl die wenigsten Fans gedacht. Doch das entscheidende Vorrundenduell gegen den spÃ¤teren Gruppenzweiten Spanien gewann das DHB-Team mit 34:32 und nahm somit zwei wichtige Punkte mit in die Hauptrunde. In dieser holte die Truppe von AlfreÃ° GÃ­slason erst einen 32:30-Sieg gegen Portugal und feierte dank eines enorm starken Andi Wolffs dann einen 30:28-Erfolg gegen Norwegen.

Einen guten Abend und herzlich willkommen zum deutschen Topspiel in der Hauptrunde! Als bislang einziges Team mit maximaler Punkteausbeute trifft das DHB-Team auf den groÃŸen Titelfavoriten DÃ¤nemark. Um 20:30 Uhr beginnt das Spiel in der Jyske Bank Boxen in Herning.

60â€² Fazit:

Spanien schlÃ¤gt Frankreich Ã¼berraschend mit 36:32 in der deutschen Hauptrunden-Gruppe I! Weil die Franzosen im Kampf um das Halbfinalticket wichtige Punkte liegen lassen, vergrÃ¶ÃŸern sich die Halbfinalchancen fÃ¼r das DHB-Team. Zum Spiel: Nach recht ausgeglichenem Beginn (8:8 nach 14 Minuten) wurden die Spanier mit zunehmender Spieldauer immer stÃ¤rker. In der Deckung boten sie den offensiv bislang so starken Franzosen wenig LÃ¼cken. Dika Mem und seine Teamkollegen kamen selten durch und fanden dazu hÃ¤ufig in Magdeburgs Keeper Sergey HernÃ¡ndez (14 Paraden) ihren Meister. Die Spanier konnten hingegen immer wieder LinksauÃŸen Ian Barrufet in Szene setzen, alle zehn Tore erzielte der "Player of the match" aus dem Spiel heraus (Wurfquote 91%). In Durchgang zwei arbeiteten sich die Franzosen zwischenzeitlich nochmal etwas heran, die Schlussphase gehÃ¶rte dann aber wieder dem spanischen Team.

60â€² Spielende

60â€² Tor fÃ¼r Spanien, 36:32 durch Aleix GÃ³mez

Aleix GÃ³mez von halbrechts ins kurze Eck mit dem Schlusspunkt!

60â€² GlÃ¼cklicherweise kann Nahi eigenstÃ¤ndig aufstehen und Richtung Spielfeldrand laufen. ZunÃ¤chst konzentriert sich seine Wut auf Nahi fÃ¼r dieses unnÃ¶tige Foul.

60â€² 2 Minuten fÃ¼r Dylan Nahi (Frankreich)

UnschÃ¶ne Szene nochmal kurz vor Schluss. Nahi gibt Serdio einen unnÃ¶tigen Rempler mit. Der Spanier knickt beim Fallen weg, das sah schmerzhaft aus.

60â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 35:32 durch Ludovic Fabregas

Fabregas wird nochmal am Kreis gefunden und trifft von dort aus sicher.

59â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 35:31 durch Dylan Nahi

Nahi trifft nochmal von halblinks ins rechte Eck.

58â€² Tor fÃ¼r Spanien, 35:30 durch Abel Serdio



58â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 34:30 durch Hugo Descat

Descat verwandelt noch einmal einen Siebenmeter, doch Spanien kann diesen komfortablen Vorsprung nun natÃ¼rlich auch recht einfach herunterspielen.

57â€² Tor fÃ¼r Spanien, 34:29 durch Ian Tarrafeta

Tarrafeta stellt wieder den FÃ¼nf-Tore-Abstand her. Nur noch drei Minuten sind zu spielen, das ist kaum mehr mÃ¶glich fÃ¼r die Franzosen.

57â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 33:29 durch Aymeric Minne

Minne trifft nach Balleroberung im TempogegenstoÃŸ frei vor HernÃ¡ndez.

56â€² Die Franzosen benÃ¶tigen eigentlich dringend einen oder gar zwei Punkte, doch die Uhr lÃ¤uft zu ihren Ungunsten. Verzweifelt mÃ¶chte Guillaume Gille nochmal mit der letzten Auszeit eingreifen.

56â€² Tor fÃ¼r Spanien, 33:28 durch Aleix GÃ³mez

Einen GegenstoÃŸ spielen die Spanier sehr kompliziert aus und vergeben damit die einfache Chance auf die FÃ¼nf-Tore-FÃ¼hrung. Doch sie bekommen noch einen Siebenmeter zugesprochen - und den verwandelt GÃ³mez gegen Desbonnet!

55â€² Allen voran Keeper Sergey HernÃ¡ndez lÃ¤uft in dieser Schlussphase nochmal zur HÃ¶chstform auf und pariert gegen Lenne stark. Der Torwart des SCM macht ein extrem starkes Spiel, insbesondere in Halbzeit zwei.

55â€² Tor fÃ¼r Spanien, 32:28 durch Ian Tarrafeta

Tarrafeta bricht halblinks durch und bringt die Spanier wieder mit vier Toren in FÃ¼hrung. Aktuell spielen sich die Iberer eher in einen Rausch!

53â€² Tor fÃ¼r Spanien, 31:28 durch Ian Barrufet Torrebejano

Gutes Tempospiel jetzt von beiden Mannschaften, drei Tore fallen innerhalb von wenigen Sekunden. Barrufet beendet die kurze Phase des Hochgeschwindigkeit-Handballs mit seinem zehnten Tor, er ist heute der Unterschiedsspieler auf dem Feld!

53â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 30:28 durch Aymeric Minne



53â€² Tor fÃ¼r Spanien, 30:27 durch Ian Tarrafeta



52â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 29:27 durch Nicolas Tournat



51â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 29:26 durch Julien Bos

...die Franzosen Ã¼ber rechts mit Bos.

51â€² Tor fÃ¼r Spanien, 29:25 durch Ian Barrufet Torrebejano

Beide Mannschaften erzielen je ein Tor Ã¼ber die AuÃŸenpositionen. Spanien Ã¼ber links mit Barrufet...

50â€² Sergey HernÃ¡ndez mal wieder mit einem Erfolgserlebnis! Descat springt von links in den Kreis und mÃ¶chte den Keeper des SC Magdeburg im kurzen Eck Ã¼berwinden. HernÃ¡ndez erahnt das und pariert mit der rechten Hand stark, lÃ¤sst sich dafÃ¼r aber auch feiern.

50â€² Tor fÃ¼r Spanien, 28:25 durch Aleix GÃ³mez

Aleix GÃ³mez verwandelt dazu den fÃ¤lligen Siebenmeter gegen Desbonnet - wieder drei Tore vor fÃ¼r Spanien!

50â€² 2 Minuten fÃ¼r Dylan Nahi (Frankreich)

Nun aber auch zwei Minuten fÃ¼r Nahi, der bei Tarrafetas dynamischem VorstoÃŸ die HÃ¼fte zu sehr reinstellt.

49â€² 2 Minuten fÃ¼r Marcos Fis Ballester (Spanien)

Nur kurz spÃ¤ter geht Fis kurz vor dem eigenen Kreis aber zu rustikal gegen seinen Gegenspieler vor und verursacht eine Unterzahl fÃ¼r die Spanier.

48â€² Tor fÃ¼r Spanien, 27:25 durch Marcos Fis Ballester

Der 18-JÃ¤hrige Fis erzielt ein wieder mal wichtiges Tor fÃ¼r die Spanier.

48â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 26:25 durch Thibaud Briet

Das Momentum ist nun klar bei den Franzosen. Bei den Spaniern hingegen werden die LÃ¼cken in der Deckung grÃ¶ÃŸer. Briet trifft von halblinks wuchtig zum Anschluss!

47â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 26:24 durch Aymeric Minne



47â€² Tor fÃ¼r Spanien, 26:23 durch Jan Gurri Aregay

Starker Kempa-Trick der Spanier! Gurri bekommt den Ball von Duhjshebaev hoch in den Kreis vorgelegt und vollstreckt den Kempa-Trick aus der Luft.

47â€² Einige Sekunden lÃ¤sst Jordi Ribera noch von der Zeitstrafe verstreichen, ehe er die Auszeit nimmt.

46â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 25:23 durch Nicolas Tournat

Richardson steckt stark an den Kreis zu Tournat durch, der den Ball ins rechte Eck wirft. Nur noch zwei Tore trennen die Franzosen von den Spaniern.

46â€² 2 Minuten fÃ¼r Abel Serdio (Spanien)

Abel Serdio rempelt Minne bei hohem Luftstand um und wird dafÃ¼r zwei Minuten von der Platte verwiesen.

44â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 25:22 durch Dylan Nahi

Nahis Sprungwurf von links auÃŸen fliegt an HernÃ¡ndez' HÃ¼fte vorbei ins rechte Eck.

43â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 25:21 durch Aymeric Minne

Minne ist nach Schneller Mitte erfolgreich und verkÃ¼rzt sofort wieder.

43â€² Tor fÃ¼r Spanien, 25:20 durch Aleix GÃ³mez

Zwei spanische Tore vergrÃ¶ÃŸern den Vorsprung wieder.

42â€² Tor fÃ¼r Spanien, 24:20 durch Abel Serdio



41â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 23:20 durch Julien Bos

Die Franzosen werden stÃ¤rker und nÃ¤hern sich langsam wieder dem Ausgleich an. Bos trifft nach einer weiteren Parade Desbonnets ins leere Tor.

41â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 23:19 durch Hugo Descat

Descat verwandelt den Siebenmeter, Sergey HernÃ¡ndez bekommt die 100%-Quote des Franzosen aus sieben Metern zu spÃ¼ren.

40â€² Die Spanier nun auch immer hÃ¤ufiger mit Fehlversuchen. Romero springt eigentlich ordentlich in den Kreis, doch Desbonnet spielt stark in Halbzeit zwei.

39â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 23:18 durch Nicolas Tournat

Guter Bodenpass zu Tournat an den Kreis. Der kann im Fallen Sergey HernÃ¡ndez Ã¼berwinden.

39â€² Die Spanier nun im Sieben-gegen-Sechs und mit leerem Tor. Dennoch gibt es keinen Torerfolg, Gurri verwirft.

38â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 23:17 durch Melvyn Richardson

Nun trifft Richardson aus dem RÃ¼ckraum. Im zweiten Durchgang geht's weiterhin ausgeglichen zu.

38â€² Die nÃ¤chsten zu hektischen AbschlÃ¼sse: Richardson jagt den Ball aus dem RÃ¼ckraum weit Ã¼ber den gegnerischen Kasten hinweg. Auf der anderen Seite ist Romero erfolglos.

37â€² Tor fÃ¼r Spanien, 23:16 durch Ian Barrufet Torrebejano

LinksauÃŸen Barrufet trifft Ã¼ber Desbonnet hinweg zum 23:16.

36â€² Tor fÃ¼r Spanien, 22:16 durch Jan Gurri Aregay

Gurri trifft fÃ¼r die Spanier, 2:2 in Halbzeit zwei. Sergey HernÃ¡ndez sorgt mit seiner nÃ¤chsten Parade auf der anderen Seite dafÃ¼r, dass das vorerst so bleibt.

35â€² Es geht wild hin und her, die ZweikÃ¤mpfe werden bei hohem Tempo intensiv gefÃ¼hrt. Beide Teams agieren zudem im Angriff zu hektisch. Tarrafeta verwirft bei den Spaniern, die Franzosen machen ein Offensivfoul.

34â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 21:16 durch Dylan Nahi



33â€² Beide Keeper starten stark in die zweite Halbzeit. Magdeburgs TorhÃ¼ter Sergey HernÃ¡ndez lÃ¤sst Bos und Minne verzweifeln, der neue Desbonnet auf der anderen Seite Tarrafeta.

32â€² Tor fÃ¼r Spanien, 21:15 durch VÃ­ctor Romero HolguÃ­n

Sergey HernÃ¡ndez leitet mit einer Schnellen Mitte sofort den Gegenangriff ein. Romero wird in erster Welle am Kreis angespielt und trifft wieder zur Sechs-Tore-FÃ¼hrung.

32â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 20:15 durch Aymeric Minne

Dujshebaev und Minne scheitern im jeweils ersten Versuch. Mine kann kurz darauf mit einer schnellen Bewegung an Gurri vorbeiziehen und im zweiten Anlauf das erste Tor des zweiten Durchgangs erzielen.

31â€² Weiter geht's im dÃ¤nischen Herning! KÃ¶nnen die Spanier ihre FÃ¼hrung in Durchgang zwei verteidigen und somit die Halbfinalchance des deutschen Teams vergrÃ¶ÃŸern?

31â€² Beginn 2. Halbzeit

30â€² Halbzeitfazit:

Spanien fÃ¼hrt nach 30 Minuten gegen die favorisierten Franzosen mit 20:14. In der ersten Viertelstunde ging es recht ausgeglichen zu: Frankreich und Spanien kamen im Wechsel zu Toren, die beiden TorhÃ¼ter spielten noch keine so groÃŸe Rolle. Durch einen 5:0-Lauf zogen die Spanier ab Minute 14 erstmals ein wenig davon. Die Franzosen fanden fortan in der spanischen Deckung wenig LÃ¼cken und boten offensiv nicht mehr viel an, mit zunehmender Spieldauer wurde auch Sergey HernÃ¡ndez im Tor der Spanier stÃ¤rker. Dazu zeigten sie teils starkes Tempospiel und hatten mit einem enorm starken Ian Barrufet den Unterschiedsspieler in den eigenen Reihen. Der franzÃ¶sische Star Dika Mem hingegen ist bislang noch recht blass.

30â€² Ende 1. Halbzeit

30â€² Tor fÃ¼r Spanien, 20:14 durch Alex Dujshebaev

Praktisch mit der Halbzeitsirene feuert Dujshebaev einen wuchtigen Schlagwurf ins linke Eck und beschert seinem Team damit eine Sechs-Tore-FÃ¼hrung zur Pause!

29â€² Einen technischen Fehler von Dujshebaev kÃ¶nnen die Franzosen nicht nutzen. Kounkoud wird rechts auÃŸen freigespielt, er scheitert jedoch am aus der HBL bekannten spanischen TorhÃ¼ter Sergey HernÃ¡ndez. Nun nimmt auch der spanische Trainer Jordi Ribera seine erste Auszeit.

28â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 19:14 durch Thibaud Briet



28â€² Noch in der ersten Halbzeit nimmt der franzÃ¶sische Trainer angesichts des Sechs-Tore-RÃ¼ckstands seine zweite Auszeit.

28â€² Tor fÃ¼r Spanien, 19:13 durch Alex Dujshebaev



27â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 18:13 durch Hugo Descat



26â€² Tor fÃ¼r Spanien, 18:12 durch Daniel FernÃ¡ndez



26â€² Tor fÃ¼r Spanien, 17:12 durch Kauldi Odriozola

Prandi ist halblinks eigentlich durch, scheitert aber dennoch am spanischen Keeper. Auf der anderen Seite bestraft Odriozola das im TempogegenstoÃŸ.

25â€² 2 Minuten fÃ¼r Melvyn Richardson (Frankreich)

Richardson bekommt dafÃ¼r die Zwei-Minuten-Strafe. Ian Barrufet kann nach kurzer Behandlung glÃ¼cklicherweise weiterspielen.

25â€² Tor fÃ¼r Spanien, 16:12 durch Ian Barrufet Torrebejano

Richardson macht einen recht groÃŸen Schritt in den Laufweg von Barrufet. Der tritt beim Absprung auf den FuÃŸ seines Gegenspielers, hebt den Ball im Fallen aber noch Ã¼ber Bolzinger hinweg ins Tor.

24â€² Barrufet nach bereits sechs Treffern nun mit seinem ersten Fehlwurf in diesem Spiel.

23â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 15:12 durch Thibaud Briet



23â€² Nun etwas mehr Tempospiel von beiden Teams. Es geht mit Schneller Mitte und GegenstÃ¶ÃŸen hin und her.

23â€² Tor fÃ¼r Spanien, 15:11 durch Ian Barrufet Torrebejano



23â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 14:11 durch BenoÃ®t Kounkoud



22â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 14:10 durch Nicolas Tournat

Die Franzosen verlieren aktuell leicht den Anschluss. Tournat erzielt von rechts immerhin das 10:14.

21â€² Tor fÃ¼r Spanien, 14:9 durch Ian Barrufet Torrebejano



21â€² Tor fÃ¼r Spanien, 13:9 durch Jan Gurri Aregay

Guirr Aregay nun mit viel DurchsetzungsvermÃ¶gen und Wucht ins rechte Eck.

20â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 12:9 durch Hugo Descat

Descat beendet den Negativlauf seines Angriffs und trifft im rechten Eck - das erste Tor seit dem 8:7 sechs Minuten zuvor, ebenfalls von Descat.

19â€² Tor fÃ¼r Spanien, 12:8 durch Ian Tarrafeta

Doch es geht nicht gut weiter aus franzÃ¶sischer Sicht. Descat scheitert am Innenpfosten, Tarrafeta erhÃ¶ht auf der anderen Seite auf 12:8. 5:0-Lauf der Iberer!

18â€² Der franzÃ¶sische Trainer Guillaume Gille reagiert mit der ersten Auszeit der Partie auf den schlechten Lauf seines Angriffs.

18â€² Tor fÃ¼r Spanien, 11:8 durch Ian Barrufet Torrebejano

Barrufet vollendet zu einem 4:0-Lauf der Spanier.

17â€² Eben noch bemÃ¤ngelt, werden die beiden TorhÃ¼ter tatsÃ¤chlich etwas stÃ¤rker. Minne und Dika Mem scheitern bei den Franzosen an Keeper und Deckung, Gurri bei den Spaniern.

17â€² Tor fÃ¼r Spanien, 10:8 durch Imanol Garciandia



16â€² Nun kann Bisoca seine erste Parade feiern. Einen bereits in der Deckung abgefÃ¤lschten Wurf kann er noch weiter nach auÃŸen lenken.

15â€² Tor fÃ¼r Spanien, 9:8 durch Aleix GÃ³mez

Aleix GÃ³mez lÃ¤sst Bolzinger beim fÃ¤lligen Siebenmeter im linken Eck keine Chance.

15â€² Die beiden TorhÃ¼ter spielen bisher noch keine entscheidende Rolle, eine groÃŸe Parade konnten sie jeweils noch nicht bejubeln. Nun hat Bolzinger gegen Serradilla mal sein Bein stark dazwischen, wegen Abwehr im Kreis bekommen die Spanier aber den Siebenmeter zugesprochen.

14â€² Tor fÃ¼r Spanien, 8:8 durch Abel Serdio



14â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 7:8 durch Hugo Descat

Die Franzosen gehen mal wieder in FÃ¼hrung. Descat verwandelt den ersten Siebenmeter der Partie hoch rechts gegen Biosca.

12â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 7:7 durch Yanis Lenne

Lenne hat auf der anderen Seite von rechts auÃŸen etwas mehr Platz und ist ebenfalls im langen Eck erfolgreich.

12â€² Tor fÃ¼r Spanien, 7:6 durch Ian Barrufet Torrebejano

LinksauÃŸen Barrufet muss es eigentlich aus recht spitzem Winkel probieren. Mit guter Sprungkraft und langem Warten kann er diesen noch etwas verbessern und Bolzinger im rechten Eck Ã¼berwinden.

10â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 6:6 durch Aymeric Minne

Minne erblickt recht mittig eine grÃ¶ÃŸere LÃ¼cke in der spanischen Deckung und erzielt wuchtig den neuerlichen Ausgleich.

10â€² Gelbe Karte fÃ¼r Ian Tarrafeta (Spanien)



10â€² Tor fÃ¼r Spanien, 6:5 durch Ian Barrufet Torrebejano

Barrufet ist von links auÃŸen mit einem Dreher ins rechte Eck erfolgreich.

9â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 5:5 durch Aymeric Minne

Abermals gutes Tempospiel der Franzosen. Minne trifft nur Sekunden nach Barrufets Tor auf der anderen Seite hoch links ins Tor.

9â€² Tor fÃ¼r Spanien, 5:4 durch Ian Barrufet Torrebejano

Nach Kreuzung stÃ¶ÃŸt Ian Barrufet links erfolgreich in Richtung Kreis und trifft ins lange Eck.

8â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 4:4 durch Elohim Prandi

...und dann mit einem Sprungwurf in den Kreis. Durch seinen Doppelschlag kÃ¶nnen die Franzosen den Ausgleich erzielen.

7â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 4:3 durch Elohim Prandi

Prandi trifft erst aus dem RÃ¼ckraum...

7â€² Tor fÃ¼r Spanien, 4:2 durch Jan Gurri Aregay

Guter Bodenpass zu Gurri Aregay, der den Ball aus guter Position dann in die Maschen wirft.

6â€² Tor fÃ¼r Spanien, 3:2 durch Jan Gurri Aregay



5â€² Beide Teams probieren es in den ersten Minuten recht schnell aus dem RÃ¼ckraum, dadurch konnte die jeweilis andre Deckung schon einige erfolgreiche Blocks verzeichnen.

4â€² Tor fÃ¼r Spanien, 2:2 durch Imanol Garciandia

Frankreichs TorhÃ¼ter Bolzinger hat seine Finger noch am Ball, doch der Wurf von Garciandia aus dem RÃ¼ckraum ist letztlich zu wuchtig.

3â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 1:2 durch Ludovic Fabregas

Wieder Fabregas, nun setzt sich der Franzose nach Schneller Mitte selbst im ersten Anlauf durch.

3â€² Tor fÃ¼r Spanien, 1:1 durch Abel Serdio

Serdio steht am Kreis recht frei und kann den franzÃ¶sischen Keeper Bolzinger hoch rechts Ã¼berwinden.

2â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 0:1 durch Ludovic Fabregas

Fabregas wirft das erste Tor der Partie. ZunÃ¤chst setzt Dika Mem sich per Ãœberzieher halbrechts durch, scheitert aber am linken Pfosten. Den Abpraller bekommt Fabregas und lÃ¤sst sich das Tor nicht nehmen.

1â€² Die Spanier starten mit einer 5:1-Deckung, Ian Barrufet stÃ¶rt die Franzosen im Ballbesitz da weit vor dem eigenen Kreis. Dika Mem nimmt sich den ersten Wurf aus dem RÃ¼ckraum, der im franzÃ¶sischen Block scheitert.

1â€² Los geht's! Frankreich spielt in WeiÃŸ, die Spanier laufen in Rot auf.

1â€² Spielbeginn

Beide Mannschaften sind eingelaufen, nun laufen die Nationalhymnen beider LÃ¤nder.

Im ersten Spiel des Tages haben sich Norwegen und Portugal zudem in einem engen Spiel die Punkte geteilt (35:35). Mit bereits vier gespielten Partien und jeweils drei ZÃ¤hlern auf der Haben-Seite werden die beiden Teams wohl nicht mehr um ein Halbfinalticket mitmischen. Aktuell schaut es ganz danach aus, dass Frankreich, Deutschland und DÃ¤nemark die ersten beiden PlÃ¤tze unter sich ausmachen.

Das DHB-Team bereitet sich aktuell auf das Topspiel gegen DÃ¤nemark am spÃ¤teren Abend (20:30 Uhr) vor und drÃ¼ckt nun natÃ¼rlich dem spanischen Team die Daumen. Aktuell fÃ¼hrt Deutschland die Hauptrunden-Gruppe I als einziges Team mit der maximalen Punkteausbeute (sechs ZÃ¤hler in drei Partien) an. Frankreich und DÃ¤nemark folgen mit jeweils zwei Siegen und einer Niederlage, haben also je vier Punkte auf dem Konto.

Gegen die DÃ¤nen hat auch das franzÃ¶sische Team eine etwas knappere Niederlage hinnehmen mÃ¼ssen (29:32). Aus der Vorrunde haben die Franzosen zwei Punkte durch das 38:34 gegen Norwegen mitgenommen. Dazu haben sie am Samstag Portugal mit 46:38 geschlagen und dabei zwei EM-Rekorde aufgestellt. Es war das torreichste Spiel der EM-Geschichte, dazu erzielte das Team um Dika Mem mit 28 Toren so viele wie noch keine andere Mannschaft in nur einer Halbzeit eines EM-Spiels.

Beim spanischen Team ist der Traum vom Halbfinale bereits ausgetrÃ¤umt. Die SÃ¼deuropÃ¤er haben noch keine Punkte auf dem Konto. Nach der Niederlage im Vorrundenspiel gegen Deutschland (32:34) folgten auch in einem Krimi gegen Norwegen (34:35) sowie gegen den Titelfavoriten DÃ¤nemark (31:36) Niederlagen.

Hallo und herzlich willkommen zum Hauptrundenduell zwischen Spanien und Frankreich! In Gruppe I sind fÃ¼r das deutsche Team vor allem die Franzosen Konkurrenz im Kampf um das Halbfinalticket. Um 18 Uhr beginnt die Partie in der Jyske Bank Boxen in Herning.

60â€² Fazit:

In einem spektakulÃ¤ren Tempospiel trennen sich Portugal und Norwegen am Ende leistungsgerecht mit 35:35-Unentschieden. Das ist allerdings ein Remis, das beiden Teams nicht weiterhilft, so dÃ¼rften beide Mannschaften am Mittwoch dann ihr letztes Turnierspiel haben ohne die Chance aufs Halbfinale oder Platzierungsspiel. Von Beginn an drÃ¼ckten beide Seiten aufs Gaspedal, die TorhÃ¼ter spielten in der ersten HÃ¤lfte keine Rolle, auch die Abwehrreihen fanden keinen Zugriff. Die Norweger legten vor, Portugal kam wiederholt aufs Unentschieden heran, konnte den Bock vor der Pause aber nicht umstoÃŸen. Im zweiten Durchgang zeigte sich dann ein gÃ¤nzlich anderes Bild: Es entwickelte sich ein Duell zwischen den Keepern Diogo ValÃ©rio und TorbjÃ¸rn Bergerud, beide am Ende zweistellig in den Paraden. Dazu sollten die Tugas bis auf drei Tore davon ziehen. Hervorzuheben sind daneben noch KreislÃ¤ufer Frade, der mit elf Toren bester Werfer wurde, sowie Pedersen und Anderson, die zusammen auf 19 Tore kamen. Am Ende bleibt es Ã¼ber 60 Minuten gesehen bei einem gerechten Remis. Weiter geht es am Mittwoch, Norwegen muss gegen DÃ¤nemark ran, Portugal trifft auf Spanien. Einen schÃ¶nen Abend noch!

60â€² Spielende

60â€² Beide Teams zeigen in den entscheidenden Situationen Nerven! Nach dem Fehlwurf von Costa scheitert auch Lyse aus neun Metern an Keeper Diogo ValÃ©rio. Danach ist Schluss, beide Seiten vergeben die MÃ¶glichkeit zum Sieg!

60â€² Jetzt hat Norwegen alle TrÃ¼mpfe in der Hand! TorhÃ¼ter TorbjÃ¸rn Bergerud beiÃŸt Francisco Costa den Wurf aus der zweiten Reihe ab, so geht der letzte Angriff mutmaÃŸlich an die Nordlichter. 17 Sekunden vor dem Ende bitte Norwegen-Trainer Jonas Wille zu seiner letzten Auszeit! Gelingt dem Co-Gastgeber noch der Lucky Punch?

60â€² 37 Sekunden vor dem Ende nimmt Portugal-Trainer Paulo Pereira sein letztes Team-Timeout! Ein Unentschieden wÃ¼rde beiden Seiten nicht weiterhelfen, doch runterspielen dÃ¼rften die SÃ¼deuropÃ¤er zeitlich auch nicht schaffen, taktisch eine schwierige Situation, die aber zumindest wieder in Gleichzahl ablÃ¤uft.

59â€² Costa und Lyse fackeln nicht lange, suchen die schnellen AbschlÃ¼sse im Durchbruch, scoren aus der Nahdistanz erfolgreich.

59â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 35:35 durch Simen Ulstad Lyse



59â€² Tor fÃ¼r Portugal, 35:34 durch Francisco Costa



58â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 34:34 durch August Pedersen

Auch der LinksauÃŸen aus Hannover ist jetzt zweistelliger TorschÃ¼tze. Pedersen zeigt wie man Siebenmeter wirft und donnert die Pille wuchtig oben links in den Winkel.

58â€² 2 Minuten fÃ¼r Luis Frade (Portugal)

Klarer StoÃŸ von der Seite, am Ende sind die Tugas bis kurz vor Schluss dezimiert auf der Platte.

58â€² 7-Meter verworfen von Francisco Costa (Portugal) Keeper Robin Haug beiÃŸt auch den zweiten Siebenmeter in Folge ab. Gegen Youngster Francisco Costa ist der Hamburger Schlussmann mit der linken Hand zur Stelle und lenkt die Kugel an den Pfosten ab.

57â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 34:33 durch Sander Sagosen

Im Durchbruch zwischen Halb und AuÃŸen fÃ¤llt nochmal der Anschlusstreffer.

56â€² Tor fÃ¼r Portugal, 34:32 durch Rui Silva

Am Kreis eingelaufen, sechster Treffer im sechsten Versuch.

55â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 33:32 durch Simen Ulstad Lyse

Aus dem Stand steigt der wuchtige RÃ¼ckraumshooter hoch und hÃ¤mmert das Leder aus der zweiten Reihe in die rechte TorhÃ¤lfte.

54â€² Tor fÃ¼r Portugal, 33:31 durch Francisco Costa

Nachdem Sagosen einmal mehr Keeper Diogo ValÃ©rio abschieÃŸt, kÃ¶nnen sich die Portugiesen wieder befreien. Cico Costa zeigt nicht sein bestes Spiel, doch mit viel Zug zum Tor bringt er aus der Nahdistanz seinen Wurf Ã¼ber die Linie.

53â€² Tor fÃ¼r Portugal, 32:31 durch Luis Frade

Dann ist es nochmal der KreislÃ¤ufer, der seinen elften Treffer erzielt.

53â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 31:31 durch August Pedersen

NÃ¤chster Konter, mit einem 3:0-Lauf egalisieren die Nordlichter den RÃ¼ckstand schnell.

52â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 31:30 durch Sander Sagosen

Der RÃ¼ckraumshooter hat die Partie hier noch nicht abgeschrieben, aus fast zehn Metern steigt Sagosen hoch und knÃ¼ppelt die Pille unten links in die Ecke.

51â€² 7-Meter verworfen von AntÃ³nio Areia (Portugal) Von der Bank gekommen glÃ¤nzt Robin Haug mit einem starken Reflex. Dieses Mal versucht sich Areia mit einem hochgezogenen Wurf aus dem Unterarm, doch Norwegens Schlussmann lÃ¤sst die rechte Pranke stehen.

51â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 31:29 durch Sander Sagosen

Nach wenigen Minuten der Pause ist Superstar Sagosen zurÃ¼ck auf dem Parkett. Mit langen Schritten setzt sich der ehemalige Kieler gegen die Hand durch, im Fallen lÃ¤sst er die Kugel gegen die Laufrichtung ins lange Eck abtropfen.

50â€² Tor fÃ¼r Portugal, 31:28 durch Leonel Fernandes

SchÃ¸nningsen lÃ¤uft ins StÃ¼rmerfoul, das haben die Portugiesen blitzsaubre verteidigt. Und in der Folge wird bis auf die linke AuÃŸenbahn abgerÃ¤umt, Fernandes markiert die erste Drei-Tore-FÃ¼hrung.

49â€² Tor fÃ¼r Portugal, 30:28 durch Rui Silva

Auch die Portugiesen haben jetzt nicht mehr die Leichtigkeit im Angriff, es fallen weniger Treffer, doch dieser kann sich sehen lassen. Die Tugas stoÃŸen tief, lassen den Ball von links nach rechts und zurÃ¼ck laufen. Am Ende kommt Silva in den Genuss des Durchbruchs und scort mit einem Aufsetzer am Standbein von Keeper Bergerud vorbei.

48â€² Gut zwÃ¶lf Minuten vor dem Ende nimmt Portugal-Coach Paulo Pereira seine zweite Auszeit! Zwar mussten seine Mannen viel investieren, konnten den SpieÃŸ aber umdrehen. Auch Dank mittlerweile zehn Paraden von Keeper Diogo ValÃ©rio, der nach bisher keiner Parade im Turnier heute eine Art zweiten FrÃ¼hling erlebt, kÃ¶nnen die SÃ¼deuropÃ¤er jetzt weiter den Ton angeben.

47â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 29:28 durch August Pedersen

jetzt sind die Skandinavier auf einmal unter Zugzwang! Die Portugiesen haben RÃ¼ckraumshooter Anderson besser unter Kontrolle, Sagosen bekommt eine Pause, auch GrÃ¸ndahl braucht auf der Bank neue Direktiven. So bleibt im Moment nur das Spiel Ã¼ber die AuÃŸen, Pedersen scort auch aus spitzem Winkel ins lange Eck.

47â€² Tor fÃ¼r Portugal, 29:27 durch Francisco Costa

Ein verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig ausgeruhter Cico Costa drÃ¼ckt jetzt nach einem einfachen Ballgewinn aufs Gaspedal, sucht seine Chance im GegenstoÃŸ und markiert die erste Zwei-Tore-FÃ¼hrung der Tugas.

46â€² Tor fÃ¼r Portugal, 28:27 durch Martim Costa

Mit einem wuchtigen Schlagwurf aus gut neun Metern drischt der Halblinke das Leder perfekt unten links in die Ecke.

45â€² Nicht nur das Spiel ist komplett auf AugenhÃ¶he, auch die Leistung der Keeper: Diogo ValÃ©rio und TorbjÃ¸rn Bergerud stehen jeweils bei neun Paraden, alles steuert hier auf eine packende Crunchtime hin.

44â€² Tor fÃ¼r Portugal, 27:27 durch Francisco Costa

Nach einer knappen Viertelstunde schaltet sich dann auch der erste TorschÃ¼tze des Turniers mit ein: Cico Costa sucht den Durchbruch auf der rechten Seite und bringt das Leder trocken in die Maschen.

43â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 26:27 durch Magnus Fredriksen

Sehr gute Entscheidung im Tempospiel! Mit viel Zug zum Tor erkennt Fredriksen seine LÃ¼cke, springt an Frade vorbei und scort unten rechts ins Eck.

43â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 26:26 durch Simen Ulstad Lyse



42â€² Tor fÃ¼r Portugal, 26:25 durch Luis Frade

Zehnter Treffer beim elften Versuch, der robuste KreislÃ¤ufer ist hier der Garant fÃ¼r den FÃ¼hrungswechsel.

41â€² Die Norweger mÃ¼ssen derweil viel fÃ¼r eigene Tore investieren und kriegen postwendend die schnelle Antwort. Auch deshalb drÃ¼ckt Norwegen-Ãœbungsleiter zum zweiten Mal auf den Buzzer, auch um in der Arbeit gegen den Kreis nachzujustieren.

41â€² Tor fÃ¼r Portugal, 25:25 durch Luis Frade



41â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 24:25 durch August Pedersen



40â€² Tor fÃ¼r Portugal, 24:24 durch Luis Frade

Immer wieder spielt sich TorhÃ¼ter Diogo ValÃ©rio in den Vordergrund: Mit einer spektakulÃ¤ren Doppelparade gegen Anderson und Pedersen lÃ¤utet der Keeper die Chance zum Ausgleich ein, Martim Costa steckt das Leder zu Frade durch. Der KreislÃ¤ufer aus Barcelona behÃ¤lt seine weiÃŸe Weste vom Kreis.

39â€² Tor fÃ¼r Portugal, 23:24 durch AntÃ³nio Areia

Anschlusstreffer! In Ãœberzahl machen die Portugiesen den Ball schnell, rÃ¤umen bis in die letzte Stufe ab, wo Areia sicher im langen Eck erfolgreich ist.

39â€² 2 Minuten fÃ¼r Thomas Solstad (Norwegen)

Wegen FuÃŸspiels muss der Hannoveraner KreislÃ¤ufer fÃ¼r zwei Minuten auf die Bank.

39â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 22:24 durch Patrick Helland Anderson

Doch die Nordlichter haben die Blitzantwort parat und nutzen die kurzzeitige Ãœberzahl.

39â€² Tor fÃ¼r Portugal, 22:23 durch Luis Frade

Hinten vernagelt Diogo ValÃ©rio zunehmend seinen Kasten, ermÃ¶glicht den erweiterten GegenstoÃŸ, den Frade knochenfrei aus sechs Metern versenkt.

38â€² Tor fÃ¼r Portugal, 21:23 durch JoÃ£o Gomes

Nach einem kurzen 3:0-Zwischensprint der Norweger beendet JoÃ£o Gomes den Lauf mit einem Siebenmeter. Im Duell gegen TorbjÃ¸rn Bergerud setzt der LinkshÃ¤nder die Pille unten rechts in die Ecke.

37â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 20:23 durch Kevin Gulliksen

Erst zeichnen sich nochmal beide TorhÃ¼ter aus - es wird weiter hoch und runter gerannt - dann scort Gulliksen im GegenstoÃŸ mit einem Aufsetzer in die Maschen.

36â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 20:22 durch Sander Sagosen

Mit schnellen Beinen Ã¼berlÃ¤uft Sagosen Frade auf der linken Seite schlichtweg, im Durchbruch zwischen Halb und AuÃŸen netzt der Superstar ins lange Eck.

35â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 20:21 durch Tobias GrÃ¸ndahl

Der Spielmacher der FÃ¼chse Berlin hÃ¤mmert aus der Bewegung den Schlagwurf in die Maschen.

34â€² Tor fÃ¼r Portugal, 20:20 durch Luis Frade

Und einmal mehr fÃ¤llt der Ausgleich! Die Tugas nutzen den RÃ¼ckhalt ihres Keepers, suchen wieder die Kooperation im Zentrum mit dem Kreis, Frade versenkt mit einem Aufsetzer.

33â€² Und tatsÃ¤chlich werden Diogo ValÃ©rio und TorbjÃ¸rn Bergerud direkt nach dem Pausentee zum Faktor. Der Norweger schaltet sich mit einer Parade ein, sein portugiesischer GegenÃ¼ber verbucht sogar schon drei gehaltene BÃ¤lle.

33â€² Tor fÃ¼r Portugal, 19:20 durch Martim Costa



33â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 18:20 durch Kevin Gulliksen



33â€² Die Norweger erÃ¶ffnen in Ãœberzahl, Entscheidungsspieler Sagosen findet Hovde am Kreis. Auf der Gegenseite tankt sich dann Rui Silva durch, es geht muntre mit Offensivhandball weiter.

32â€² Tor fÃ¼r Portugal, 18:19 durch Rui Silva



31â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 17:19 durch Martin Hernes Hovde



31â€² Rein in die zweite HÃ¤lfte! Kommt Portugal nochmal in den Genuss einer FÃ¼hrung oder behÃ¤lt Norwegen dauerhaft die Oberhand?

31â€² Beginn 2. Halbzeit

30â€² Halbzeitfazit:

Im Do-or-Die-Spiel fÃ¼r Norwegen und Portugal behaupten die Skandinavier zur Pause eine knappe 18:17-FÃ¼hrung. Von Beginn an legten beide Seiten los wie die Feuerwehr: Der FuÃŸ voll auf dem Gaspedal, es ging - trotz des sechsten Spiels binnen zwÃ¶lf Tagen - munter hoch und runter. Fast jeder Wurf war ein Treffer, die TorhÃ¼ter auf beiden Seiten fanden in der ersten Viertelstunde keinen Zugriff. Und auch die Abwehrreihen mÃ¼hten sich um Geschlossenheit, doch gegen den erweiterten GegenstoÃŸ fehlte die Zuordnung im RÃ¼ckzug. So fielen zu Beginn viele Treffer, Norwegen hatte etwas mehr WurfglÃ¼ck und legte so knapp um zwei Treffer vor. Richtig absetzen konnte sich das Team von Trainer Jonas Wille aber nicht, denn mit zunehmender Spieldauer streuten seine Mannen technische Fehler ein, die Tugas kamen bis zum Ausgleich wieder heran. Auch die Einwechslung von den TorhÃ¼tern Diogo ValÃ©rio und TorbjÃ¸rn Bergerud verlangsamte den Spielfluss und brachte beiden Seiten erste Paraden ein. Kurz vor der Pause vergaben die SÃ¼deuropÃ¤er dann sogar noch die Chance auf eine eigene FÃ¼hrung, stellten sich mit einem Wechselfehler in der Folge aber noch selbst ein Bein. Dennoch ist hier weiter alles offen, bis gleich zur zweiten HÃ¤lfte!

30â€² Ende 1. Halbzeit

30â€² In den verbleibenden fÃ¼nf Sekunden gelingt den Nordlichtern dann aber kein Abschluss mehr auf das Tor. Stattdessen rutscht Patrick Helland Anderson der Ball komplett aus der Hand, sein scharfer Pass geht links ins Seitenaus.

30â€² 2 Minuten fÃ¼r Victor Iturriza (Portugal)

Ist das bitter! Vorne leistet sich JoÃ£o Gomes ein StÃ¼rmerfoul, unterdessen unterlÃ¤uft den Mannen in WeiÃŸ ein Wechselfehler. So sieht Victor Iturriza noch vor der Pause seine zweite Zeitstrafe.

30â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 17:18 durch Patrick Helland Anderson

Achter Tagestreffer, makellose Ausbeute! Anderson schmeiÃŸt munter weiter aus der zweiten Reihe, weder Block, noch Torwart finden ein Mittel gegen seine starken Aktionen.

30â€² 42 Sekunden vor dem Ende nimmt dann auch Norwegen-Coach Jonas Wille sein erstes Team-Timeout! Die Uhr runterspielen kÃ¶nnte durchaus eng werden, dafÃ¼r ist auf jeden Fall der FÃ¼hrungstreffer im Bereich des MÃ¶glichen.

29â€² Tor fÃ¼r Portugal, 17:17 durch Luis Frade

Und es dauert nicht lange bis dann auch der Ausgleich fÃ¤llt. Das ganz hohe Tempo ist aus der Partie genommen, doch die Angriffsreihen bleiben - im Gegensatz zu TorhÃ¼tern und Abwehrriegeln - die prÃ¤genden Faktoren. So kann sich Frade spielend leicht absetzen und den Ball frei aus sechs Metern oben links in die Ecke einklinken.

29â€² 100 Sekunden vor dem Ende nimmt Portugal-Trainer Paulo Pereira seine erste Auszeit! Zum Spielverlauf wÃ¼rde es passen, wenn die Portugiesen jetzt noch den Ausgleich erzielen wÃ¼rden.

29â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 16:17 durch Thomas Solstad

FÃ¼r den Moment droht das Momentum hier in Richtung der SÃ¼deuropÃ¤er zu kippen. Doch nach einem Turnover von Areia spielt Keeper Bergerud den langen Pass auf seinen KreislÃ¤ufer. Solstad zeigt sich kaltschnÃ¤uzig vor dem Tor und bringt den Konter sicher in die Maschen.

28â€² Und Tobias GrÃ¸ndahl packt die nÃ¤chste Fackel aus! Doch der Wurf des Spielmachers scheitert an der Latte, ohne dass der Ball hinter die Linie geht.

27â€² Tor fÃ¼r Portugal, 16:16 durch Salvador Salvador

Was fÃ¼r ein Geschoss! Das ist ein Treffer mit Musik! In der zweiten Welle wird Salvador nicht angegriffen, kann frei aus neun Metern hochsteigen und drischt die Pille wuchtig unter den Querbalken.

26â€² Die Norweger kompensieren die Zeitstrafe, indem sie den Torwart herausnehmen. Doch gleich zwei Mal lassen die Tugas den Wurf aus den leeren Kasten aus, Frade und Salvador verziehen, setzen ihren Abschluss zu flach an, sodass die WÃ¼rfe abgefangen werden.

25â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 15:16 durch Patrick Helland Anderson

Sieben Treffer, sieben Versuche, was fÃ¼r eine Partie des jungen LinkshÃ¤nders.

25â€² Tor fÃ¼r Portugal, 15:15 durch AntÃ³nio Areia

Und dann fÃ¤llt der erneute Ausgleich! Trotz der schlechteren TorhÃ¼terleistung bleiben die Tugas voll auf TuchfÃ¼hlung, mit voller IntensitÃ¤t tankt sich der Gummersbacher JoÃ£o Gomes zwischen dem Mittelblock durch, bekommt in der Luft noch einen leichten Kontakt und zieht den Siebenmeter. Areia bleibt an der Linie auch gegen TorbjÃ¸rn Bergerud makellos.

25â€² 2 Minuten fÃ¼r Vetle RÃ¸nningen (Norwegen)

Nach Ansicht des Videobeweises gibt es die Zeitstrafe, mit langem Arm drÃ¼ckt RÃ¸nningen den Arm von Gomes runter. SO sind die Norweger 120 Sekunden in Unterzahl, das Tor der Portugiesen zÃ¤hlt allerdings nicht, stattdessen gibt es den Siebenmeter.

24â€² Tor fÃ¼r Portugal, 14:15 durch Martim Costa



23â€² Nach fast 23 Minuten kommt Portugal-Keeper Diogo ValÃ©rio zu seiner ersten Parade und knÃ¼pft damit an die gute Vorstellung seines GegenÃ¼bers TorbjÃ¸rn Bergerud an, der sich schon drei Mal auszeichnen konnte seit seiner Einwechslung.

22â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 13:15 durch Patrick Helland Anderson

Wahnsinn! Was fÃ¼r ein Wurf des Youngsters! Aus der Not geboren, hÃ¤lt der Halbrechte einfach mal mit einem HÃ¼ftwurf aus dem Kasten und schweiÃŸt die Kugel perfekt im linken Giebel ein.

21â€² Tor fÃ¼r Portugal, 13:14 durch JoÃ£o Gomes

Den zweiten Siebenmeter Ã¼bernimmt Gomes, einmal angetÃ¤uscht zieht der LinkshÃ¤nder die Pille unten links in die Ecke.

21â€² 2 Minuten fÃ¼r Magnus Fredriksen (Norwegen)

Zweikampf klar verloren, doch am Ende zieht Fredriksen trotzdem noch am Trikot. DafÃ¼r vergeben die Schiedsrichter die nÃ¤chste Zeitstrafe.

20â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 12:14 durch August Pedersen



20â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 12:13 durch Tobias GrÃ¸ndahl

Vorerst scheint sich die Partie etwas beruhigt zu haben. Nach Ã¼ber fÃ¼nf torlosen Minuten beendet GrÃ¸ndahl die Trefferflaute und hÃ¤mmert die Kugel aus halbrechter Position mit einem Unterarmwurf in den linken Winkel.

19â€² Doch vorerst bleibt es beim Remis, auch weil die Norweger erstmals ihre Abwehr stabilisieren kÃ¶nnen. Gegen den Wurf von Martim Costa im Zeitspiel ist dann der eingewechselte Schlussmann TorbjÃ¸rn Bergerud zur Stelle.

18â€² Die Norweger kÃ¶nnen aus der Ãœberzahl kein Kapital schlagen! Der bisher so treffsicherer August Pedersen lÃ¤sst den freien Wurf von der linken AuÃŸenbahn liegen, scheitert erneut am Aluminium. So haben die Tugas die erneute Chance auf eine FÃ¼hrung nach dem 1:0.

17â€² 7-Meter verworfen von August Pedersen (Norwegen) Noch warten Portugals Keeper immer noch auf ihre erste Parade, bei Diogo ValÃ©rio geht es sogar um den ersten gehaltnen Ball im gesamten Turnier. Beim zweiten Siebenmeterduell gegen August Pedersen kann er das SpielgerÃ¤t immerhin erfolgreich an die Latte gucken.

17â€² 2 Minuten fÃ¼r Gabriel Cavalcanti (Portugal)



16â€² Tor fÃ¼r Portugal, 12:12 durch Martim Costa

Ausgleich! Nach einer Viertelstunde kommen die Costa-BrÃ¼der von der Bank, sofort schaltet sich Martim mit viel Tempo nach einem Ballgewinn in der Abwehr mit ein, avanciert den Durchbruch und zirkelt das Leder unten links ins Eck.

15â€² Es ist das sechste Spiel binnen zwÃ¶lf Tagen fÃ¼r beide Mannschaften, trotz dessen laufen beide Kontrahenten hier munter hoch und runter.

15â€² Tor fÃ¼r Portugal, 11:12 durch Rui Silva



15â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 10:12 durch August Pedersen



14â€² Tor fÃ¼r Portugal, 10:11 durch Luis Frade



14â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 9:11 durch Sander Sagosen

Des einen Freud ist des anderen Leid! Auf der einen Seite trifft AntÃ³nio Areia im erweiterten GegenstoÃŸ nur den Pfosten, im Gegenzug kommt Superstar Sagosen dann zwischen Halb und AuÃŸen zum Durchbruch und zieht Keeper Diogo ValÃ©rio die Kugel am Scheitel entlang.

13â€² Tor fÃ¼r Portugal, 9:10 durch Rui Silva



12â€² Beide Teams gehen offensiv in die Kleingruppe mit dem KreislÃ¤ufer, die Kooperation mit dem RÃ¼ckraum gegen die zu offensive Abwehr wird optimal ausgespielt. Frade und Hovde glÃ¤nzen mit sicheren AbschlÃ¼ssen aus sechs Metern.

12â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 8:10 durch Martin Hernes Hovde



12â€² Tor fÃ¼r Portugal, 8:9 durch Luis Frade



11â€² Bisher sind die TorhÃ¼ter der Portugiesen noch Ã¼berhaupt kein Faktor, auch der Abwehrverbund findet nicht zu der notwendigen Kompaktheit. Es bleibt ein munterer Schlagabtausch mit vielen Toren, doch noch ist fast jeder Wurf ein Treffer.

11â€² Tor fÃ¼r Portugal, 7:9 durch AntÃ³nio Areia



10â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 6:9 durch Patrick Helland Anderson

Dieses Mal tankt sich der RÃ¼ckraumrechte im dynamischen Zweikampf gegen die Hand durch und bringt die Kugel auch aus spitzem Winkel noch an Schlussmann Gustavo Capdeville vorbei in die linke Ecke.

10â€² Tor fÃ¼r Portugal, 6:8 durch Rui Silva



9â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 5:8 durch August Pedersen

Den ersten Strafwurf der Skandinavier setzt LinksauÃŸen Pedersen gegen den eingewechselten Keeper Diogo ValÃ©rio sicher unten rechts in die Ecke.

9â€² 2 Minuten fÃ¼r Victor Iturriza (Portugal)



9â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 5:7 durch Patrick Helland Anderson

Vierter Treffer fÃ¼r den RÃ¼ckraumshooter aus dem rechten RÃ¼ckraum, die Tugas finden gegen seine Dynamik in der Defensive keinen Zugriff.

8â€² Tor fÃ¼r Portugal, 5:6 durch Luis Frade

Noch macht es sich nicht bemerkbar, dass Portugal-Trainer Pereira anfangs auf die Costa-BrÃ¼der setzt. Vor allem JoÃ£o Gomes fÃ¼gt sich stark ein und bedient seinen KreislÃ¤ufer, Frade kann frei aus sechs Metern einnetzen.

7â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 4:6 durch August Pedersen

Und auch RechtsauÃŸen Pedersen ist heute wieder eine Bank. Der FlÃ¼gelflitzer aus Hannover ist im erweiterten GegenstoÃŸ immer wieder der Zielspieler und erzielt seinen dritten Tagestreffer.

6â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 4:5 durch Patrick Helland Anderson

Da erwischt einer aber einen Raketenstart! Mit drei Treffern in Folge hÃ¤lt der junge LinkshÃ¤nder seine Farben in Front. Anderson betreibt im RÃ¼ckraum weiter reichlich Eigenwerbung und empfiehlt sich fÃ¼r GrÃ¶ÃŸeres.

5â€² Tor fÃ¼r Portugal, 4:4 durch JoÃ£o Gomes

Im Gegensatz zum Auftritt gegen Frankreich kommen die Portugiesen heute auch ins effektive Scoring. Die bombenharte Abwehr aus dem Spiel gegen DÃ¤nemark lassen die Tugas aber noch missen...

4â€² Portugal wie Norwegen, beide rennen munter hoch und runter, kommen nach Belieben zu freien AbschlÃ¼ssen im Durchbruch oder aus dem Tempospiel.

4â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 3:4 durch Patrick Helland Anderson



4â€² Tor fÃ¼r Portugal, 3:3 durch Luis Frade



4â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 2:3 durch Patrick Helland Anderson



3â€² Beide Teams starten mit hohem Tempo, die Abwehrreihen kriegen bis dato noch keine Gegenwehr aufs Parkett.

3â€² Tor fÃ¼r Portugal, 2:2 durch Salvador Salvador



3â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 1:2 durch August Pedersen



2â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 1:1 durch August Pedersen



2â€² Tor fÃ¼r Portugal, 1:0 durch AntÃ³nio Areia

Der Torreigen ist erÃ¶ffnet! Mit einem herrlichen Kopfroller bringt AntÃ³nio Areia die Kugel in die Maschen und lÃ¤sst Norwegens Keeper Robin Haug keine Chance.

1â€² Gelbe Karte fÃ¼r Vetle Eck Aga (Norwegen)

Norwegens Abwehrchef setzt direkt mal einen robusten Kontakt von der Seite gegen JoÃ£o Gomes und sieht frÃ¼h den gelben Karton der Unparteiischen.

1â€² Los gehtâ€™s, die Partie in der Hauptrunde I zwischen Portugal und Norwegen ist erÃ¶ffnet.

1â€² Spielbeginn

Beide Teams sind eingelaufen, es folgen die Nationalhymnen und der SportlergruÃŸ, dann fliegt gleich der Ball.

FÃ¼r beide Teams heiÃŸt es heute: Verlieren verboten! Und selbst dann haben beide Mannschaften es nicht mehr in der eigenen Hand Ã¼ber den dritten Rang hinaus zu kommen. Bei einem Sieg der Norweger mÃ¼ssten die Wikinger dann auf heutige SchÃ¼tzenhilfe von Spanien gegen Frankreich und Deutschland im Duell mit DÃ¤nemark hoffen, um dann am Mittwoch beim letzten Hauptrundenmatch noch TrÃ¼mpfe gegen DÃ¤nemark im KÃ¶cher zu haben. Eine Ã¤hnliche Ausgangslage ergibt sich auch fÃ¼r die Portugiesen, so oder so: Beide Seiten stehen mit dem RÃ¼cken zur Wand. Bei den letzten Aufeinandertreffen hatten die Tugas zuletzt die Nase vorne, auf dem Weg ins Halbfinale der Weltmeisterschaft im letzten Jahr setzte sich Portugal mit 31:28 durch. Und auch beim letzten Turnier auf europÃ¤ischer BÃ¼hne gingen die SÃ¼deuropÃ¤er mit einem 37:32-Erfolg als Sieger von der Platte. Doch wer macht heute das Rennen und hÃ¤lt die TÃ¼r zumindest fÃ¼r die Teilnahme am Spiel um Platz fÃ¼nf noch einen Spalt offen?

GleichermaÃŸen ergeht es den Norwegern: Nach der 34:38-Niederlage gegen Frankreich gingen die Skandinavier ohne Punkte in die Hauptrunde. Bisher konnte das Team von Trainer Wille den hohen Erwartungen nur bedingt gerecht werden, im ersten Hauptrundenspiel gelang dann aber der so wichtige Befreiungsschlag: In einem Herzschlagfinale triumphierten die Wikinger in letzter Sekunde noch mit 35:34 Ã¼ber Spanien, mussten aber zwei Tage spÃ¤ter, trotz starker Leistung, die zweite Turnierniederlage schlucken. Gegen die DHB-Auswahl waren die Norweger lange in FÃ¼hrung, mussten die deutsche Mannschaft am Ende aber ziehen lassen. Die 28:30-Niederlage besiegelte eine Ã¼berragender Andreas Wolff zwischen den Pfosten mit 22 Paraden, am TorhÃ¼ter war kein Vorbeikommen. So haben die Norweger genau wie die Portugiesen nur noch rechnerische Chancen auf die Runde der letzten Vier, so steht heute Nachmittag fÃ¼r Portugal und Norwegen ein erstes Endspiel auf dem Plan.

Mit den Portugiesen erwartet die Norweger ein schwer einzuschÃ¤tzendes Team, das am letzten Vorrundenspieltag fÃ¼r die Sensation des bisherigen Turnierverlaufs gesorgt hat: Mit 31:29 zeigten die Portugiesen eine Machtdemonstration und schlugen den groÃŸen TitelanwÃ¤rter DÃ¤nemark vor heimischer Kulisse. Damit spielte das Unentschieden gegen Nordmazedonien keine Rolle mehr, stattdessen waren die SÃ¼deuropÃ¤er auf einmal ein heiÃŸer Halbfinalaspirant. AngefÃ¼hrt von zwei der grÃ¶ÃŸten Talente der Welt â€“ Martim und Francisco Costa, die beiden neun Mal gegen DÃ¤nemark trafen â€“ wollten die Tugas ihren Lauf fortsetzen. Doch in einem packenden Spiel gegen Deutschland hatten die SÃ¼deuropÃ¤er am Ende mit 30:32 das Nachsehen. Passend zum bisherigen Turnierverlauf zeigt sich das Team von Trainer Pereira mit Licht und Schatten: Nach zwei starken Spielen folgte ein kollektiver Ausfall gegen Frankreich, Ã¼ber einen 28:15-Halbzeitstand hatten die Tugas mit 46:38 erneut das Nachsehen und somit nur noch rechnerische Chancen auf das Halbfinale.

Hallo und herzlich willkommen zum dritten Spieltag der Hauptrunde bei der Handball-Europameisterschaft! Den Auftakt in der Gruppe I macht die portugiesische Nationalmannschaft gegen Co-Gastgeber Norwegen, Anwurf ist in der Jyske Bank Boxen zu Herning um 15:30 Uhr!

60â€² Fazit:

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang fÃ¤ngt Deutschland den zweiten Hauptrundensieg ein und befindet sich auf bestem Wege Richtung Halbfinale! Offensiv tat sich das DHB-Team lange Zeit schwer. In der ersten Halbzeit hatte einzig Franz Semper seine Glanzmomente, nach dem Seitenwechsel riss dann allerdings Marko Grgic das Spiel an sich und mutierte mit sieben Toren noch zum Top-Scorer. Garant fÃ¼r den Sieg war heute allerdings Andi Wolff, der unglaubliche 22 Paraden zeigte und Deutschland auch in schwierigen Situationen im Spiel hielt. Am Montag um 20:30 Uhr geht es gegen den dÃ¤nischen Gastgeber weiter!

60â€² Spielende

60â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 30:28 durch Simen Ulstad Lyse



60â€² AlfreÃ° GÃ­slason nutzt sein letztes verbleibendes Timeout, um die letzte Spielminute souverÃ¤n zu absolvieren. AuÃŸerdem kÃ¶nnte ja auch noch die Tordifferenz eine Rolle spielen.

60â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 30:27 durch Kevin Gulliksen

In das kurze Eck, aber dieser Treffer kommt zu spÃ¤t.

59â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 30:26 durch Johannes Golla

Das muss die Entscheidung sein! Nils Lichtlein scheitert noch an TorbjÃ¸rn Bergerud, doch Johannes Golla nimmt sich den Rebound!

58â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 29:26 durch Sander Sagosen

Mit dem siebten Feldspieler packt Sander Sagosen den Hammer aus.

57â€² Jonas Wille nimmt das Timeout. Vier Tore RÃ¼ckstand sind bei rund dreieinhalb verbleibenden Minuten natÃ¼rlich ein Brett.

57â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 29:25 durch Marko Grgic

Die sofortige Antwort von der linken Kreiskante!

56â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 28:25 durch August Pedersen

Andi Wolff ist mit dem rechten Arm noch leicht dran, kann den Einschlag diesmal aber nicht verhindern.

56â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 28:24 durch Marko Grgic

Jaaa! Gegen die Laufrichtung und einen dicht gestaffelten Block findet Grgic irgendwo die LÃ¼cke!

54â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 27:24 durch Lukas Zerbe

Ganz wichtiges Tor nach fast fÃ¼nf Minuten DÃ¼rre!

54â€² Andi Wolff fischt den nÃ¤chsten Ball raus, lenkt den Aufsetzer von Kasper Lien ab!

53â€² AlfreÃ° GÃ­slason bittet zur Auszeit. "Alles gut, Jungs!", versucht der IslÃ¤nder seine SchÃ¼tzlinge zu beruhigen.

52â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 26:24 durch Magnus Fredriksen

Das gibt es doch nicht! Praktisch alles lÃ¤uft mittlerweile Ã¼ber Marko Grgic, der es aber auch nicht alleine richten kann und nun den Ball verliert. Mit einer KÃ¶rpertÃ¤uschung sticht Magnus Fredriksen durch die LÃ¼cke.

51â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 26:23 durch August Pedersen

Nun bloÃŸ nicht noch einmal Spannung aufkommen lassen. Andi Wolff muss den Aufsetzer diesmal durch die Beine passieren lassen.

50â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 26:22 durch Simen SchÃ¸nningsen



50â€² 2 Minuten fÃ¼r Jannik Kohlbacher (Deutschland)



49â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 26:21 durch Johannes Golla

Ballgewinn von Johannes Golla, der sofort das leere Tor anvisiert. FÃ¼nf Tore Vorsprung, Norwegen wartet seit rund sieben Minuten auf einen eigenen Treffer!

49â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 25:21 durch Marko Grgic



49â€² Jetzt kommt auch noch GlÃ¼ck dazu! Johannes Golla bekommt gegen den Wurf von Simen SchÃ¸nningsen noch die Fingerspitzen dran und lenkt die Kugel an den Pfosten.

48â€² Jonas Wille muss reagieren und bittet seine SchÃ¼tzlinge zur Auszeit.

48â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 24:21 durch Marko Grgic

Das DHB-Team ist on fire! Mit rund 120 km/h drischt Marko Grgic die Kugel unter den Querbalken!

47â€² 7-Meter verworfen von August Pedersen (Norwegen)

Was fÃ¼r ein Auftritt von Andi Wolff! Auch den Siebenmeter nimmt er mit ausgestrecktem FuÃŸ weg.

46â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 23:21 durch Marko Grgic

Grgic zeigt heute seine bisher beste Turnierleistung, zieht aus dem RÃ¼ckraum gegen die Laufrichtung von TorbjÃ¸rn Bergerud ab!

46â€² Auch wenn Andi Wolff diesmal nicht direkt beteiligt ist, wirkt sich seine Aura auf die gegnerischen WÃ¼rfe aus. Kevin Gulliksen trifft aus dem Eck nur den Querbalken!

45â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 22:21 durch Johannes Golla

Fastbreak in Unterzahl!

44â€² 2 Minuten fÃ¼r Tom Kiesler (Deutschland)

Harte zwei Minuten gegen den Gummersbacher.

44â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 21:21 durch Marko Grgic

Auch Grgic kann aus spitzem Winkel zaubern!

43â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 20:21 durch Martin Hernes Hovde

Toller Dreher in das lange Eck.

42â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 20:20 durch August Pedersen



41â€² Bei den Norwegern schleichen sich jetzt hÃ¤ufiger Technische Fehler ein. Sicher liegt das auch am Wissen darum, dass mit Andi Wolff heute ein bestens aufgelegter Koloss im GehÃ¤use steht.

40â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 20:19 durch Lukas Zerbe

TorbjÃ¸rn Bergerud darf sich nun wieder versuchen, ist gegen den Aufsetzer von Lukas Zerbe aber machtlos!

40â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 19:19 durch Renars Uscins

Renars Uscins mit dem Hammer zum Ausgleich! Es geht doch!

38â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 18:19 durch Marko Grgic

Nach einem Ballverlust von Simen Lyse startet Marko Grgic durch!

38â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 17:19 durch August Pedersen

Eine Parade nach der anderen von Andi Wolff, und trotzdem kÃ¶nnen die Norweger nachlegen. Das DHB-Team lÃ¤sst offensiv viel zu viel liegen.

37â€² Das gibt es doch nicht! Andreas Wolff packt gegen August Pedersen die nÃ¤chste Parade aus, doch Justus Fischer kann den freien GegenstoÃŸ nicht verwerten!

36â€² Wolff nimmt den nÃ¤chsten weg, macht gegen Tobias GrÃ¸ndahl die Beine noch zu! Bei 15 Paraden steht der Routinier jetzt schon!

35â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 17:18 durch Juri Knorr

NÃ¤chste Top-Parade von Andi Wolff gegen Patrick Anderson, auf der Gegenseite erzielt Juri Knorr mit 112 km/h den Anschlusstreffer!

34â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 16:18 durch Lukas Zerbe

Robin Haug kommt wieder fÃ¼r den Siebenmeter rein, doch Lukas Zerbe macht es besser als zuvor Nils Lichtlein und wuchtet die Kugel in das linke untere Eck!

34â€² Justus Fischer ist ebenfalls neu dabei, drischt die Kugel im Fallen aber knapp neben das lange Eck.

33â€² AlfreÃ° GÃ­slason probiert weiter verschiedene Varianten, bringt nun auch zum ersten Mal Marko Grgic.

32â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 15:18 durch August Pedersen

Patrick Anderson holt bei einem langen norwegischen Auftaktangriff den Siebenmeter heraus, August Pedersen schlenzt die Kugel rechts an Andi Wolff vorbei.

31â€² Beginn 2. Halbzeit

30â€² Halbzeitfazit:

Norwegen stellt das DHB-Team bislang vor groÃŸe Probleme, offensiv fÃ¤llt den Deutschen im ersten Durchgang zu wenig ein. Einzig die RÃ¼ckraumraketen von Franz Semper brachten zwischenzeitlich eine Besserung, ansonsten spielen es die Norweger schnÃ¶rkelloser und schneller vor den deutschen Kasten. Andi Wolff konnte und musste sich sich in den ersten 30 Minuten bereits elf Mal auszeichnen, sonst hÃ¤tte der RÃ¼ckstand auch noch deutlicher ausfallen kÃ¶nnen.

30â€² Ende 1. Halbzeit

30â€² Juri Knorr scheitert an TorbjÃ¸rn Bergerud, es geht mit zwei Toren RÃ¼ckstand in die Pause.

30â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 15:17 durch Tobias GrÃ¸ndahl

Auf das lange Eck angedeutet, doch am Block vorbei in das kurze Eck geschlenzt.

29â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 15:16 durch Rune Dahmke

Der direkte Gegenzug auf das leere Tor! Damit sind die Norweger aber auch wieder komplett.

29â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 14:16 durch Sander Sagosen



28â€² 7-Meter verworfen von Nils Lichtlein (Deutschland)

Schade! Robin Haug kommt fÃ¼r den Siebenmeter rein und pariert mit etwas GlÃ¼ck und dem linken FuÃŸ gegen Nils Lichtlein.

28â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 14:15 durch Simen SchÃ¸nningsen



27â€² 2 Minuten fÃ¼r Vetle RÃ¸nningen (Norwegen)

Schon die zweite Zeitstrafe gegen Vetle RÃ¸nningen.

27â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 14:14 durch Johannes Golla



27â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 13:14 durch Simen SchÃ¸nningsen

Ballverlust von Miro Schluroff, der heute noch nicht in das Spiel findet. Ãœber viele Stationen wird bei den Norwegern Simen SchÃ¸nningsen in Szene gesetzt, der die Kugel gefÃ¼hlvoll Ã¼ber Andi Wolff hebt.

26â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 13:13 durch Sander Sagosen

Rakete aus dem RÃ¼ckraum.

25â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 13:12 durch Lukas Zerbe

Johannes Golla fÃ¤ngt die Kugel ab und schickt Lukas Zerbe auf die Reise, der das leere Tor vor sich hat!

24â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 12:12 durch Nils Lichtlein



24â€² 2 Minuten fÃ¼r Kevin Gulliksen (Norwegen)

Gulliksen kÃ¼rzt durch den Kreis ab. 37 Sekunde doppelte Ãœberzahl fÃ¼r das DHB-Team. Allerdings muss Lukas Mertens wohl erst einmal auf der Bank behandelt werden.

23â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 11:12 durch Kevin Gulliksen

Aus dem Winkel ist Wolff machtlos.

23â€² 2 Minuten fÃ¼r Vetle RÃ¸nningen (Norwegen)

RÃ¶misches Ringen gegen den Ã¤uÃŸerst umtriebigen Franz Semper.

22â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 11:11 durch Patrick Helland Anderson



22â€² Wolff ist in Top-Form! Gegen Kevin Gulliksen schlÃ¤gt der 34-JÃ¤hrige das linke Bein Ã¼ber den Kopf. Seine zehnte Parade bereits!

21â€² Nun sieht sich Jonas Wille zum Timeout gezwungen, Deutschland kommt offensiv besser in den Flow und hat das Spiel gedreht.

20â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 11:10 durch Franz Semper

Andi Wolff mit der nÃ¤chsten Parade gegen Sander Sagosen, bereits seine neunte in dieser ersten Halbzeit! Auf der Gegenseite bringt Franz Semper das DHB-Team zum ersten Mal seit der zweiten Minute in FÃ¼hrung!

19â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 10:10 durch Lukas Zerbe

Beide Mannschaften treffen aus dem Eck. Die drei LinkshÃ¤nder Lichtlein, Semper und Zerbe lassen den Ball laufen.

19â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 9:10 durch Kevin Gulliksen



18â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 9:9 durch Nils Lichtlein

PrÃ¤zise in das linke Winkeleck!

18â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 8:9 durch Simen Ulstad Lyse

Nun verliert Semper in der VorwÃ¤rtsbewegung mal den Ball, Lyse kann den bisher so starken Wolff Ã¼berwerfen.

17â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 8:8 durch Jannik Kohlbacher

So schnell kann es gehen! Den freistehenden Wurf vergibt Jannik Kohlbacher noch, unter BedrÃ¤ngnis von drei Gegenspielern kann er sich jedoch lÃ¶sen!

16â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 7:8 durch Franz Semper



16â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 6:8 durch Patrick Helland Anderson

Gerade einmal sechs Sekunden brauchen die Norweger fÃ¼r den Gegenzug.

16â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 6:7 durch Franz Semper

Die Hereinnahme von Franz Semper hat sich schon jetzt richtig gelohnt!

14â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 5:7 durch Franz Semper

Andi Wolff hÃ¤lt Deutschland im Spiel. Lukas Zerbe scheitert noch an TorbjÃ¸rn Bergerud, doch Franz Semper trifft aus neun Metern!

13â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 4:7 durch Nils Lichtlein

Franz Semper holt den Siebenmeter heraus, Nils Lichtlein verwertet im Nachwurf!

13â€² 7-Meter verworfen von Nils Lichtlein (Deutschland)

12â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 3:7 durch Kevin Gulliksen

Nach dem StÃ¼rmerfoul von Lukas Mertens startet Kevin Gulliksen durch.

11â€² 2 Minuten fÃ¼r Renars Uscins (Deutschland)

Mit dem Ellenbogen hÃ¤lt Renars Uscins den nÃ¤chsten norwegischen Fastbreak auf.

11â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 3:6 durch Kevin Gulliksen

Die deutsche Abwehr wird ein wenig umgestellt, dennoch findet Kevin Gulliksen von rechts die LÃ¼cke.

10â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 3:5 durch Lukas Mertens

Andi Wolff fÃ¤ngt den norwegischen Konter ab und schickt Lukas Mertens auf die Reise! Ganz wichtige Parade des deutschen Keepers.

10â€² AlfreÃ° GÃ­slason nimmt frÃ¼h die erste Auszeit, ist verstÃ¤ndlicherweise nicht zufrieden mit dem Start in die Partie. "Vorne ist das Problem, wir machen zu wenig Tore".

9â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 2:5 durch Tobias GrÃ¸ndahl

Das gibt es doch nicht! Der Zweierblock erzwingt den Ballverlust von Juri Knorr, auf der Gegenseite packt Tobias GrÃ¸ndahl aus dem RÃ¼ckraum den nÃ¤chsten Hammer aus.

8â€² Gelbe Karte fÃ¼r Martin Hernes Hovde (Norwegen)



8â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 2:4 durch Sander Sagosen

Im Alleingang feuert der Routinier die Kugel einfach mal unter den Querbalken.

7â€² Schade, Lukas Mertens bleibt aus schwierigem Winkel an TorbjÃ¸rn Bergerud hÃ¤ngen.

7â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 2:3 durch Martin Hernes Hovde

Der Gegenzug vom Gegenzug! Jetzt ist richtig Tempo drin.

7â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 2:2 durch Johannes Golla

Der direkte Gegenzug!

6â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 1:2 durch Patrick Helland Anderson

Ãœber den Block hinweg.

5â€² Leider lÃ¤sst auch das DHB-Team in der FrÃ¼hphase einige Tore liegen. Erst verwirft Johannes Golla deutlich, dann setzt Miro Schluroff den Schlagwurf am rechten Pfosten vorbei.

4â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 1:1 durch Sander Sagosen



3â€² Die nÃ¤chste Parade von Andi Wolff, diesmal hÃ¤lt er gegen Patrick Anderson das Bein raus!

2â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 1:0 durch Renars Uscins

Der bislang beste deutsche Scorer in diesem Turnier erzielt die FÃ¼hrung!

2â€² Die Deutschen finden keine LÃ¼cke, stattdessen gehen die Norweger in den Fastbreak. Allerdings packt Andi Wolff gegen August Pedersen gleich mal eine erste Parade mit dem linken Arm aus!

1â€² Mit Ballbesitz fÃ¼r das dunkel gekleidete DHB-Team geht es los!

1â€² Spielbeginn

Die Hymnen werden abgespielt, in wenigen Momenten geht es hier los! Mit einem Sieg oder auch einem Remis wÃ¼rde Deutschland wieder die FÃ¼hrung in der Hauptrundengruppe I Ã¼bernehmen.

Auch heute musste AlfreÃ° GÃ­slason wieder zwei Akteure fÃ¼r den Spieltagskader aussortieren. Diesmal hat es Matthes Langhoff und Mathis HÃ¤seler erwischt. Jannik Kohlbacher ist dagegen wieder dabei.

Das letzte direkte Duell zwischen Deutschland und Norwegen konnte das DHB-Team fÃ¼r sich entscheiden, es ist allerdings auch schon drei Jahre her - in der Platzierungsrunde der WM 2023 sicherte sich Deutschland mit einem 28:24 gegen die Skandinavier den fÃ¼nften Platz.

Bei der EM 2016 in Polen gelang Deutschland zuletzt der groÃŸe Coup, krÃ¶nte sich zum zweiten Mal zum Europameister. Norwegen hingegen konnte sich die europÃ¤ische Krone noch nie aufsetzen und lechzt auf die erste Medaille seit sechs Jahren und die zweite Ã¼berhaupt - Bronze bei der EM 2020 war bislang das hÃ¶chste aller GefÃ¼hle.

Auf norwegischer Seite sind die Rollen deutlich eindeutiger verteilt. Der frÃ¼here Kieler Sander Sagosen fungiert als Dreh- und Angelpunkt, steht bereits bei 42 Scorerpunkten, davon 25 Vorlagen. Abnehmer sind meist die schnellen AuÃŸen August Pedersen und Kevin Gulliksen, allerdings unterlaufen den Norwegern auch die meisten Ballverluste aller Hauptrundenteams. FÃ¼r das DHB-Team wird es darauf ankommen, diese Turnovers zu erzwingen.

Wer wird die deutsche Mannschaft heute tragen? Gegen Ã–sterreich war Johannes Golla der entscheidende Faktor, gegen Spanien nahm Renars Uscins die ZÃ¼gel in die Hand und gegen Portugal mutierte Miro Schluroff dank einer bÃ¤renstarken zweiten Halbzeit zum Matchwinner. Auch auf einen Lukas Zerbe mit seinen bereits 17 Turniertoren kann man sich immer wieder verlassen. Wird AlfreÃ° GÃ­slason auch heute wieder die Breite des Kaders ausschÃ¶pfen kÃ¶nnen?

Wer hÃ¤tte das gedacht? Nach der Niederlage gegen Serbien war das DHB-Team dem Vorrundenaus schon ganz nah, nach Siegen gegen Spanien und Portugal darf man sich nun aber sogar berechtigte Hoffnungen auf ein Halbfinalticket machen! Ein Sieg gegen Norwegen wÃ¼rde die TÃ¼r sehr weit aufstoÃŸen. Um 20:30 Uhr geht es in Herning los!

60â€² Fazit:

DÃ¤nemark bezwingt Spanien deutlich mit fÃ¼nf Toren und mischt damit weiterhin krÃ¤ftig um die begehrten Halbfinaltickets mit! Der QualitÃ¤tsunterschied zeigte sich vor allem im Angriff, wo die variablen DÃ¤nen um Pytlick und Gidsel immer wieder schnelle und kreative LÃ¶sungen fanden. Die Spanier hingegen mussten in ihre Angriffe jeweils deutlich mehr investieren, um Ã¼berhaupt den Weg vor Emil Nielsen zu finden. Zudem entschied der dÃ¤nische Goalie das TorhÃ¼terduell gegen Sergey HernÃ¡ndez klar fÃ¼r sich. FÃ¼r das noch punktlose Spanien sind die HalbfinaltrÃ¤ume damit begraben.

60â€² Spielende

60â€² Tor fÃ¼r Spanien, 31:36 durch Marcos Fis Ballester

Der Youngster setzt mit einem Durchbruch den Schlusspunkt und wird bester Scorer in diesem Match!

58â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 30:36 durch Mads Hoxer

Mads Hoxer bekommt nun mehr Spielzeit und prescht Ã¼ber rechts vor.

58â€² Tor fÃ¼r Spanien, 30:35 durch Ian Barrufet Torrebejano



57â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 29:35 durch Emil Jakobsen

Mit Spin in das rechte untere Eck.

57â€² 2 Minuten fÃ¼r Antonio Serradilla (Spanien)

Der derzeitige Stuttgarter holt sich seine zweite Zwei-Minuten-Strafe ab.

56â€² Simon Pytlick geht im Kreis zu Boden und bleibt auch erstmal liegen. Die Unparteiischen schauen sich die Szene im Videobeweis an, das wird hÃ¶chstwahrscheinlich die nÃ¤chsten zwei Minuten gegen Spanien geben.

56â€² Tor fÃ¼r Spanien, 29:34 durch Aleix GÃ³mez

Auf beiden Seiten fallen die Tore mittlerweile leichter, mit einer spanischen Aufholjagd ist dennoch nicht mehr zu rechnen.

56â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 28:34 durch Mads Hoxer



55â€² Tor fÃ¼r Spanien, 28:33 durch Aleix GÃ³mez



55â€² 2 Minuten fÃ¼r Emil Siersbaek Bergholt (DÃ¤nemark)



54â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 27:33 durch Niclas KirkelÃ¸kke



54â€² Tor fÃ¼r Spanien, 27:32 durch Daniel Dujshebaev

SchÃ¶ne Kombination der beiden Dujshebaev-BrÃ¼der!

54â€² 7-Meter verworfen von JÃ³han Hansen (DÃ¤nemark)

Wieder hÃ¤lt Sergey HernÃ¡ndez das linke Bein raus!

53â€² Tor fÃ¼r Spanien, 26:32 durch Alex Dujshebaev

FÃ¼r jeden ihrer Treffer mÃ¼ssen die Iberer ordentlich ackern.

52â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 25:32 durch Mathias Gidsel



52â€² Tor fÃ¼r Spanien, 25:31 durch Marcos Fis Ballester

Der Arm ist bereits oben, als Marcos Fis die Kugel noch Ã¼ber den Block hÃ¤mmert!

50â€² 7-Meter verworfen von Emil Jakobsen (DÃ¤nemark)

Sergey HernÃ¡ndez kann man einen wegnehmen, der Jubel bleibt jedoch aus.

50â€² 2 Minuten fÃ¼r VÃ­ctor Romero (Spanien)

Simon Pytlick ist mit fairen Mitteln nicht zu stoppen. Nach einigen Diskussionen muss VÃ­ctor Romero auf die Strafbank und nicht mehr der eher unbeteiligte Antonio Serradilla.

50â€² Mittlerweile geht es nur noch um die HÃ¶he des dÃ¤nischen Sieges - Nikolaj Jacobsen bittet trotzdem noch einmal zur Auszeit, um die Konzentration hochzuhalten.

50â€² Tor fÃ¼r Spanien, 24:31 durch Aleix GÃ³mez



49â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 23:31 durch Mathias Gidsel



48â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 23:30 durch Emil Siersbaek Bergholt



48â€² Tor fÃ¼r Spanien, 23:29 durch VÃ­ctor Romero HolguÃ­n



47â€² 2 Minuten fÃ¼r Jan Gurri Aregay (Spanien)



47â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 22:29 durch Niclas KirkelÃ¸kke

Der Flensburger dreht gerade richtig auf, wird immer wieder im rechten Eck freigespielt. Nun holt er gegen Jan Gurri Aregay sogar noch die Zwei Minuten heraus.

47â€² Tor fÃ¼r Spanien, 22:28 durch Marcos Fis Ballester



46â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 21:28 durch Niclas KirkelÃ¸kke



46â€² Tor fÃ¼r Spanien, 21:27 durch Alex Dujshebaev



45â€² Tor fÃ¼r Spanien, 20:27 durch Marcos Fis Ballester

Der 18-JÃ¤hrige ist momentan der grÃ¶ÃŸte Lichtblick in der schwÃ¤chelnden spanischen Offensive.

44â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 19:27 durch Niclas KirkelÃ¸kke



43â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 19:26 durch Emil Siersbaek Bergholt

Der nÃ¤chste leichtfertige spanische Ballverlust in der VorwÃ¤rtsbewegung. Ãœber drei Stationen kommt die Kugel zu Emil Bergholt!

43â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 19:25 durch Emil Jakobsen



43â€² Tor fÃ¼r Spanien, 19:24 durch Alex Dujshebaev



42â€² Jordi Ribera muss reagieren und nimmt das Timeout. Im zweiten Durchgang liegt die Wurfeffizienz gerade einmal bei 40 Prozent.

42â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 18:24 durch Niclas KirkelÃ¸kke

Emil Nielsen macht sich gegen Alex Dujshebaev ganz breit, auf der Gegenseite trifft Niclas KirkelÃ¸kke aus dem Eck!

41â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 18:23 durch Emil Jakobsen

Emil Jakobsen lÃ¤uft die schnelle Mitte, wÃ¤hrend den Spaniern gefÃ¼hlt ein wenig die Energie und der Mut verloren gehen.

41â€² Tor fÃ¼r Spanien, 18:22 durch Alex Dujshebaev



41â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 17:22 durch Emil Jakobsen



40â€² 7-Meter verworfen von Marcos Fis Ballester (Spanien)

Emil Nielsen pariert auf der Gegenseite seinen ersten Siebenmeter!

40â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 17:21 durch Emil Jakobsen

Ignacio Biosca hÃ¼tet fortan den spanischen Kasten, hat gegen Emil Jakobsen aber ebenfalls nicht den Hauch einer Chance.

39â€² 2 Minuten fÃ¼r Ian Barrufet Torrebejano (Spanien)

Das Spiel wird hitziger. Ian Barrufet muss fÃ¼r einen schmerzhaften Gesichtstreffer gegen Emil Nielsen auf die Strafbank.

38â€² Gelbe Karte fÃ¼r Nikolaj Jacobsen (DÃ¤nemark)

Der dÃ¤nische Coach beschwert sich lautstark.

38â€² 2 Minuten fÃ¼r Emil Siersbaek Bergholt (DÃ¤nemark)

Es gibt die Zwei Minuten gegen Emil Bergholt - doch viel schlimmer aus dÃ¤nischer Sicht. Das auf das Vergehen gefolgte Tor durch Mathias Gidsel wird zurÃ¼ckgenommen.

38â€² Eine Szene im spanischen Angriff wird noch einmal Ã¼berprÃ¼ft. Ian Barrufet kriegt den Ellenbogen von Emil Bergholt ins Gesicht.

38â€² Spanien ist gerade vÃ¶llig von der Rolle, verliert in der VorwÃ¤rtsbewegung viel zu leicht die Kugel und rennt in einen Fastbreak nach dem anderen!

38â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 17:20 durch Simon Pytlick

Aufsetzer aus dem Eck.

37â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 17:19 durch Lasse Andersson

Erneut sieht Sergey HernÃ¡ndez nicht gut aus, lÃ¤sst den Rebound durch Lasse Andersson zu.

36â€² Emil Nielsen pariert gegen Abel Serdio! Der dÃ¤nische Goalie macht im TorhÃ¼terduell weiterhin den besseren Eindruck und verhindert den erneuten Ausgleich.

35â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 17:18 durch Niclas KirkelÃ¸kke

SchÃ¶ner Pass auf den im Eck lauernden Niclas KirkelÃ¸kke, der sein erstes Tor erzielt.

35â€² Tor fÃ¼r Spanien, 17:17 durch Daniel Dujshebaev

TatsÃ¤chlich der Ausgleich! Spanien kÃ¤mpft sich gerade in diese Partie.

33â€² Tor fÃ¼r Spanien, 16:17 durch Marcos Fis Ballester

Erneut Ã¼bernimmt der 18-JÃ¤hrige die Verantwortung! Diesmal soll Kevin MÃ¸ller den Einschlag verhindern, hat aber keine Abwehrchance.

32â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 15:17 durch Emil Jakobsen

Siebenmeter auch auf der anderen Seite, Emil Jakobsen trifft souverÃ¤n in das rechte Winkeleck.

31â€² Tor fÃ¼r Spanien, 15:16 durch Marcos Fis Ballester

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs sorgt Spanien mit dem Anschlusstreffer fÃ¼r richtig Spannung! Der junge Marcos Fis zieht den Siebenmeter und verwandelt selbst.

31â€² Beginn 2. Halbzeit

30â€² Halbzeitfazit:

Der dÃ¤nische Gastgeber fand deutlich besser in die Begegnung und stellte frÃ¼h einen Drei-Tore-Vorsprung her. Zwar schwankte dieser konstant, doch zu keinem Zeitpunkt der ersten HÃ¤lfte konnte Spanien ausgleichen. Auf dem Weg zum Tor tun sich die DÃ¤nen um Gidsel und Pytlick deutlich leichter, die LÃ¼cken zu finden. Spanien muss auf beiden HÃ¤lften des Spielfelds im zweiten Durchgang noch bissiger agieren, um das frÃ¼he Hauptrunden-Aus zu vermeiden.

30â€² Ende 1. Halbzeit

30â€² Tor fÃ¼r Spanien, 14:16 durch Marcos Fis Ballester

Mit der Schlusssequenz kann Spanien tatsÃ¤chlich noch einmal verkÃ¼rzen! Mit dem Extraangreifer auf dem Feld prescht Marcos Fis Ã¼ber rechts durch.

30â€² FehlwÃ¼rfe von Casado und Lauge, beide Offensivreihen tun sich momentan schwer.

29â€² Auch Nikolaj Jacobsen trommelt seine SchÃ¼tzlinge noch zusammen, um den Lohn der ersten Halbzeit auch in die Kabine zu bringen.

28â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 13:16 durch Simon Hald



28â€² Tor fÃ¼r Spanien, 13:15 durch Marcos Fis Ballester

So kommt man gerne aus einer Auszeit!

26â€² Tor fÃ¼r Spanien, 12:15 durch Alex Dujshebaev



26â€² Einen kempaartigen Pass versucht Casado per Aufsetzer zu verwerten, donnert die Kugel aber deutlich Ã¼ber das GehÃ¤use! Jordi Ribera nimmt das fast schon Ã¼berfÃ¤llige Timeout.

25â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 11:15 durch Mathias Gidsel

Weiterhin kommen die DÃ¤nen deutlich leichter zu ihren Toren!

25â€² Tor fÃ¼r Spanien, 11:14 durch AgustÃ­n Casado



24â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 10:14 durch Magnus Landin

Toller diagonaler Aufsetzerpass, mit dem Magnus Landin von Mads Hoxer in Szene gesetzt wird!

23â€² 2 Minuten fÃ¼r VÃ­ctor Romero HolguÃ­n (Spanien)



23â€² Das musste irgendwann passieren! Spanien spielt sich die Kugel am Kreis hin und her, ehe sich Jan Gurri den Fehlpass leistet. DÃ¤nemark verteidigt bislang hervorragend.

22â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 10:13 durch Simon Pytlick

Schnell und schnÃ¶rkellos! Per KÃ¶rpertÃ¤uschung taucht Pytlick in die LÃ¼cke.

21â€² Tor fÃ¼r Spanien, 10:12 durch Marcos Fis Ballester

Diesmal darf Fis ran und trifft souverÃ¤n in das rechte untere Eck!

20â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 9:12 durch JÃ³han Hansen

Diesmal auf das lange Eck!

20â€² Tor fÃ¼r Spanien, 9:11 durch Imanol Garciandia

Emil Nielsen ist mit der rechten Klebe noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

19â€² 2 Minuten fÃ¼r Antonio Serradilla (Spanien)

Nun muss auch Antonio Serradilla fÃ¼r ein penetrantes Halten gegen Mathias Gidsel auf die Strafbank geschickt.

18â€² Auch die Ãœberzahl kann Spanien nicht wirklich fÃ¼r sich nutzen. Jordi Ribera sollte Ã¼ber die erste Auszeit oder den TorhÃ¼terwechsel nachdenken.

18â€² Tor fÃ¼r Spanien, 8:11 durch Kauldi Odriozola



17â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 7:11 durch Simon Pytlick



16â€² 7-Meter verworfen von Aleix GÃ³mez (Spanien)

GÃ³mez und Nielsen kennen sich vom Vereinsbetrieb beim FC Barcelona. Emil Nielsen bleibt einfach stehen und macht die Beine zu!

16â€² 2 Minuten fÃ¼r Rasmus Lauge (DÃ¤nemark)



15â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 7:10 durch Emil Jakobsen

Auch der zweite Siebenmeter sitzt, stramm in das rechte untere Eck.

14â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 7:9 durch JÃ³han Hansen

Wieder in das kurze Eck!

14â€² Tor fÃ¼r Spanien, 7:8 durch Imanol Garciandia

Der Arm ist bereits oben, als Imanol Garciandia den Schlagwurf auspackt!

14â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 6:8 durch Rasmus Lauge

Mit etwas GlÃ¼ck gegen die Laufrichtung von Sergey HernÃ¡ndez, der weiter nicht in den Flow kommt.

13â€² Tor fÃ¼r Spanien, 6:7 durch Ian Tarrafeta

Spanien macht die Mitte zu und zwingt Mathias Gidsel damit zum Notwurf. Auf der Gegenseite verkÃ¼rzt Ian Tarrafeta mit seinem Durchbruch auf ein Tor!

11â€² Tor fÃ¼r Spanien, 5:7 durch Jan Gurri Aregay

Auch mal ein einfaches Tor fÃ¼r Spanien im Fastbreak.

10â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 4:7 durch Simon Pytlick

Weiterhin kommen die DÃ¤nen deutlich leichter zu ihren Treffern.

10â€² Tor fÃ¼r Spanien, 4:6 durch Abel Serdio



10â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 3:6 durch Mathias Gidsel

Fehlpass von Odriozola auf Gurri, Gidsel fÃ¤ngt die Kugel ab und schaltet sofort um!

8â€² Tor fÃ¼r Spanien, 3:5 durch Kauldi Odriozola

Gegen den Block von Simon Hald und die Laufrichtung von Emil Nielsen.

8â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 2:5 durch Mathias Gidsel

WÃ¤hrend die Spanier lange auf die LÃ¼cke warten mÃ¼ssen, trifft der Welthandballer im direkten Gegenzug!

8â€² Tor fÃ¼r Spanien, 2:4 durch Imanol Garciandia



6â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 1:4 durch Simon Pytlick

Vier-Tore-Lauf der Gastgeber! Wieder ist HernÃ¡ndez machtlos, muss den tÃ¼ckischen Aufsetzer aus dem RÃ¼ckraum passieren lassen.

5â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 1:3 durch JÃ³han Hansen

Sergey HernÃ¡ndez muss weiter auf seine erste Parade warten, wird nun im kurzen Eck von JÃ³han Hansen Ã¼berwunden.

5â€² Gelbe Karte fÃ¼r Antonio Serradilla (Spanien)



4â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 1:2 durch Simon Pytlick

Geschoss in die rechte untere Ecke!

3â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 1:1 durch Emil Jakobsen

Der nÃ¤chste dÃ¤nische Fehlwurf, Rasmus Lauge drischt die Kugel weit am langen Eck vorbei. Der ehemalige Kieler und Flensburger bekommt aber den Siebenmeter zugesprochen, den Emil Jakobsen per Aufsetzer verwandelt.

2â€² Tor fÃ¼r Spanien, 1:0 durch Imanol Garciandia

Ebenfalls aus dem RÃ¼ckraum Ã¼ber den Block hinweg. Emil Nielsen, der im dÃ¤nischen Kasten startet, kann nur hinterherschauen.

1â€² Die rot gekleideten Gastgeber lancieren den ersten Angriff. Simon Pytlick trifft aus dem RÃ¼ckraum aber nur den rechten Innenpfosten!

1â€² Spielbeginn

Die Hymnen werden abgespielt, in wenigen Momenten geht es in der Jyske Bank Boxen in Herning los!

Nach Platz Drei bei der EM 2022 und Platz Zwei bei der EM 2024 hofft DÃ¤nemark darauf, dass in diesem Jahr auf der europÃ¤ischen BÃ¼hne mal wieder der ganz groÃŸe Coup gelingt. Dabei helfen soll natÃ¼rlich wieder Welthandballer Mathias Gidsel von den FÃ¼chsen Berlin, der sowohl bei der EM 2024 als auch bei der gewonnenen WM 2025 TorschÃ¼tzenkÃ¶nig wurde. Auch bei diesem Turnier ist er mit bislang 34 Toren auf einem guten Weg.

Aus deutscher Sicht ist die Begegnung aus zweierlei Aspekten hochinteressant. Denn erstens trifft das DHB-Team am Montag selbst auf DÃ¤nemark und ist natÃ¼rlich sehr daran interessiert, dass sich die Konkurrenten gegenseitig die Punkte wegnehmen. Zweitens stehen auf beiden Seiten zahlreiche aktuelle und ehemalige HBL-Stars im Aufgebot, unter anderem die beiden Goalies Sergey HernÃ¡ndez (Magdeburg) und Kevin MÃ¸ller (Flensburg).

Spannung pur in der deutschen Gruppe I. Als Zweitplatzierter der Vorrundengruppe und nach der knappen 34:35-Niederlage gegen Norwegen stehen die Iberer in der Hauptrunde noch ohne Punkte da. Heute muss ein Sieg her, damit der TiteltrÃ¤ger von 2018 und 2020 den Sprung in das Halbfinale noch schaffen kann. Allerdings hofft natÃ¼rlich auch DÃ¤nemark - seinerseits Europameister von 2008 und 2012 - bei der Heim-EM auf den Sprung in das Final Four. Die DÃ¤nen stehen nach einer Ã¼berraschenden Vorrundenpleite gegen Portugal unter Druck.

Es geht Schlag auf Schlag bei der Handball-EM 2026 in Skandinavien! Co-Gastgeber DÃ¤nemark steht vor dem Duell mit den ebenfalls strauchelnden Spaniern gehÃ¶rig unter Druck. Um 18 Uhr geht es in Herning los!

60â€² Spielende

60â€² Tor fÃ¼r Portugal, 46:38 durch Miguel Neves

59â€² Tor fÃ¼r Portugal, 46:37 durch Ricardo BrandÃ£o

59â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 46:36 durch Melvyn Richardson

59â€² Tor fÃ¼r Portugal, 45:36 durch Diogo Branquinho

58â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 45:35 durch Julien Bos

57â€² Tor fÃ¼r Portugal, 44:35 durch Luis Frade

56â€² Tor fÃ¼r Portugal, 44:34 durch Ricardo BrandÃ£o

55â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 44:33 durch Dylan Nahi

53â€² Tor fÃ¼r Portugal, 43:33 durch Ricardo BrandÃ£o

52â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 43:32 durch Nicolas Tournat

52â€² Tor fÃ¼r Portugal, 42:32 durch Francisco Costa

52â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 42:31 durch Melvyn Richardson

51â€² Tor fÃ¼r Portugal, 41:31 durch Salvador Salvador

50â€² Tor fÃ¼r Portugal, 41:30. Siebenmeter verwandelt von Francisco Costa

48â€² AntÃ³nio Areia (Portugal) verwirft einen Siebenmeter

48â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 41:29 durch Dika Mem

46â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 40:29. Siebenmeter verwandelt von Melvyn Richardson

45â€² Tor fÃ¼r Portugal, 39:29 durch Diogo Branquinho

45â€² Tor fÃ¼r Portugal, 39:28 durch Victor Iturriza

44â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 39:27 durch Elohim Prandi

44â€² Tor fÃ¼r Portugal, 38:27 durch Francisco Costa

43â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 38:26. Siebenmeter verwandelt von Hugo Descat

43â€² 2-Minuten-Strafe fÃ¼r Ricardo BrandÃ£o (Portugal)

42â€² Tor fÃ¼r Portugal, 37:26 durch Salvador Salvador

41â€² Tor fÃ¼r Portugal, 37:25 durch Miguel Neves

41â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 37:24 durch Karl Olivier Konan

40â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 36:24 durch Aymeric Minne

40â€² Tor fÃ¼r Portugal, 35:24 durch Luis Frade

40â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 35:23 durch Ludovic Fabregas

40â€² Tor fÃ¼r Portugal, 34:23 durch Diogo Branquinho

39â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 34:22 durch Aymeric Minne

38â€² Tor fÃ¼r Portugal, 33:22 durch Ricardo BrandÃ£o

38â€² Tor fÃ¼r Portugal, 33:21 durch Luis Frade

37â€² Tor fÃ¼r Portugal, 33:20 durch Ricardo BrandÃ£o

37â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 33:19 durch Dylan Nahi

36â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 32:19 durch Karl Olivier Konan

36â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 31:19 durch Ludovic Fabregas

35â€² Tor fÃ¼r Portugal, 30:19 durch Miguel Neves

35â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 30:18 durch Dika Mem

34â€² Tor fÃ¼r Portugal, 29:18. Siebenmeter verwandelt von AntÃ³nio Areia

33â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 29:17 durch Ludovic Fabregas

33â€² Tor fÃ¼r Portugal, 28:17 durch Miguel Neves

32â€² Tor fÃ¼r Portugal, 28:16 durch Diogo Branquinho

31â€² Anpfiff 2. Halbzeit

30â€² Ende 1. Halbzeit

29â€² Tor fÃ¼r Portugal, 28:15 durch Victor Iturriza

29â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 28:14 durch Thibaud Briet

28â€² Tor fÃ¼r Portugal, 27:14 durch Victor Iturriza

27â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 27:13 durch Melvyn Richardson

27â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 26:13 durch Nicolas Tournat

26â€² Tor fÃ¼r Portugal, 25:13 durch Victor Iturriza

26â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 25:12 durch BenoÃ®t Kounkoud

24â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 24:12 durch Melvyn Richardson

23â€² Tor fÃ¼r Portugal, 23:12 durch Rui Silva

23â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 23:11 durch Thibaud Briet

22â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 22:11 durch Elohim Prandi

21â€² Tor fÃ¼r Portugal, 21:11 durch AntÃ³nio Areia

21â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 21:10 durch Thibaud Briet

21â€² 2-Minuten-Strafe fÃ¼r BenoÃ®t Kounkoud (Frankreich)

20â€² Tor fÃ¼r Portugal, 20:10 durch Diogo Branquinho

20â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 20:9 durch Nicolas Tournat

19â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 19:9 durch Dika Mem

19â€² Tor fÃ¼r Portugal, 18:9 durch Salvador Salvador

18â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 18:8 durch Elohim Prandi

17â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 17:8 durch Dika Mem

16â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 16:8 durch Nicolas Tournat

15â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 15:8 durch Hugo Descat

15â€² Tor fÃ¼r Portugal, 14:8 durch Luis Frade

14â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 14:7. Siebenmeter verwandelt von Hugo Descat

14â€² 2-Minuten-Strafe fÃ¼r Salvador Salvador (Portugal)

14â€² Tor fÃ¼r Portugal, 13:7 durch Luis Frade

14â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 13:6 durch Thibaud Briet

13â€² Tor fÃ¼r Portugal, 12:6. Siebenmeter verwandelt von AntÃ³nio Areia

13â€² 2-Minuten-Strafe fÃ¼r Elohim Prandi (Frankreich)

12â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 12:5 durch Aymeric Minne

11â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 11:5 durch Yanis Lenne

10â€² Tor fÃ¼r Portugal, 10:5 durch Francisco Costa

10â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 10:4 durch Dika Mem

9â€² Francisco Costa (Portugal) verwirft einen Siebenmeter

8â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 9:4 durch Ludovic Fabregas

8â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 8:4 durch Elohim Prandi

7â€² Tor fÃ¼r Portugal, 7:4 durch Salvador Salvador

7â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 7:3 durch Dika Mem

7â€² Tor fÃ¼r Portugal, 6:3 durch Salvador Salvador

6â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 6:2 durch Ludovic Fabregas

6â€² Tor fÃ¼r Portugal, 5:2 durch Martim Costa

5â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 5:1 durch Ludovic Fabregas

4â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 4:1 durch Dika Mem

3â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 3:1 durch Yanis Lenne

3â€² Tor fÃ¼r Portugal, 2:1 durch Victor Iturriza

2â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 2:0 durch Hugo Descat

1â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 1:0 durch Dika Mem

1â€² Spielbeginn

60â€² Fazit:

DÃ¤nemark gewinnt ein ganz wichtiges Spiel gegen Frankreich vor heimischem Publikum mit 32:29 und kann weiter vom Titel im eigenen Land trÃ¤umen! Der amtierende Weltmeister lieferte sich Ã¼ber die komplette Partie hinweg einen groÃŸen Schlagabtausch mit dem amtierenden Europameister, doch am Ende sind es unter anderem Mathias Gidsel und Emil Nielsen, die den Unterschied machten. Vor allem TorhÃ¼ter Nielsen war in den entscheidenden Situationen gleich mehrfach zur Stelle, wodurch die Offensivabteilung der Mannen von Nikolaj Jacobsen einen RÃ¼ckstand von zwei Toren in eine FÃ¼hrung drehen konnte. Alles in allem ist der Sieg zwar verdient, doch Frankreich hatte den Gastgeber am Rande einer erneuten Niederlage. Sowohl fÃ¼r die Franzosen als auch fÃ¼r DÃ¤nemark geht es am Samstag weiter. WÃ¤hrend der Titelverteidiger auf Portugal trifft, geht es fÃ¼r die Hausherren um 18:00 Uhr gegen Spanien.

60â€² Spielende

60â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 29:32 durch Niclas KirkelÃ¸kke

Die Auszeit hat sich gelohnt! Ãœber rechts wird schnell aufgebaut, ehe Niclas KirkelÃ¸kke aus spitzem Winkel abziehen kann. Damit gibt es das 32:29!

60â€² Aymeric Minne verpasst das Anspiel an den Kreis und DÃ¤nemark kann das Spiel mit Ballbesitz beenden. Dennoch gibt es das Timeout von Nikolaj Jacobsen, der noch einen weiteren Treffer haben mÃ¶chte.

60â€² 2 Minuten fÃ¼r Magnus Saugstrup Jensen (DÃ¤nemark)

21 Sekunden vor dem Ende gibt Magnus Saugstrup Jensen einem Gegenspieler ein Eisbein mit und so gibt es nochmal eine Strafe.

60â€² Guillaume Gille nimmt eine Auszeit und spricht nochmal die letzte Minute durch. Allerdings kommen die Franzosen nicht zum schnellen Abschluss, sodass die Uhr gnadenlos weiterlÃ¤uft.

60â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 29:31 durch Mathias Gidsel

58 Sekunden vor dem Ende geht Mathias Gidsel halbrechts an Thibaud Briet vorbei und hÃ¤mmert das Leder ins lange Eck und bringt DÃ¤nemark wieder auf zwei Tore weg.

59â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 29:30 durch Dika Mem

Die Superstars nehmen die wichtigen WÃ¼rfe! Erst ist es Mathias Gidsel, der die DÃ¤nen mit zwei Treffern in FÃ¼hrung bringt, ehe auf der Gegenseite Dika Mem vom Kreis aus zuschlÃ¤gt.

59â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 28:30 durch Mathias Gidsel



59â€² Der amtierende Europameister gegen den amtierenden Weltmeister versprach Spannung und die beiden Teams liefern auch ab! Jede Aktion der DÃ¤nen wird lautstark bejubelt.

58â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 28:29 durch Hugo Descat

Von der 7-Meter-Linie zeigt Hugo Descat keine Nerven und setzt sich gegen Emil Nielsen durch. Am Ende landet die Kugel knapp neben dem linken Pfosten.

57â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 27:29 durch Simon Pytlick

Erst kann Emil Nielsen einen Wurf von Thibaud Briet parieren, ehe auf der Gegenseite Simon Pytlick bis zum Kreis durchbricht und problemlos zum 29:27 verwandelt!

56â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 27:28 durch Lasse Andersson

Erst wird Nicolas Tournat am Kreis bedient, der von dort keine Gnade zeigt, ehe auch Lasse Andersson halblinks am Kreis zum Abschluss kommt und im kurzen Eck versenkt.

56â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 27:27 durch Nicolas Tournat



55â€² 2 Minuten fÃ¼r Rasmus Lauge (DÃ¤nemark)

Nach einem harten Zweikampf knallt ein Franzose mit dem Kopf auf den Boden, woraufhin Rasmus Lauge fÃ¼r das Einsteigen mit zwei Minuten belegt wird.

55â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 26:27 durch Emil Jakobsen

Die Halle steht Kopf! Halb links wird Emil Jakobsen bedient und versenkt die Harzkugel im kurzen Eck.

54â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 26:26 durch Emil Jakobsen

Ein Ballverlust von Aymeric Minne sorgt dafÃ¼r, dass Emil Jakobsen alleine auf Remi Desbonnet zulaufen kann. Aus kurzer Distanz sucht er den Aufsetzer und gleicht ins linke Eck aus.

53â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 26:25 durch Simon Pytlick

Die Tore fallen nun deutlich leichter und so gibt es ein Torfestival in den letzten Minuten.

53â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 26:24 durch Aymeric Minne



52â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 25:24 durch Emil Jakobsen



52â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 25:23 durch Thibaud Briet

DÃ¤nemark bekommt die Halbpositionen nicht mehr geschlossen und so bricht dort Thibaud Briet durch. Mit einem harten Wurf ins lange Eck lÃ¤sst er Emil Nielsen keine AbwehrmÃ¶glichkeit und hÃ¤lt den Gegner auf zwei Toren Abstand.

51â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 24:23 durch Emil Jakobsen

Auch fÃ¼r Emil Jakobsen geht es aus dem RÃ¼ckraum bis an den Kreis, ehe er von halbrechts das lange Eck anvisiert und das Leder sicher verwandelt.

50â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 24:22 durch Aymeric Minne

Die Equipe Tricolore scheint auf alles eine Antwort zu haben. So kann sich Minne bis zum Kreis vorarbeiten und Emil Nielsen bezwingen.

49â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 23:22 durch Emil Jakobsen



49â€² Nikolaj Jacobsen nimmt seine zweite Auszeit und ist alles andere als glÃ¼cklich mit dem Spielverlauf der letzten Minuten. Er drÃ¼ckt nicht den Buzzer, sondern schlÃ¤gt regelrecht auf diesen drauf.

48â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 23:21 durch Dylan Nahi

Nach einem Ballgewinn fÃ¼r die Franzosen geht es ganz schnell nach vorne, sodass Dylan Nahi den amtierenden Europameister wieder auf zwei ZÃ¤hler wegziehen lÃ¤sst.

48â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 22:21 durch Thibaud Briet

Das Spiel ist sehr eng und beide Mannschaften schenken sich nichts. Thibaud Briet bringt die Franzosen mit einem Distanzknaller wieder in FÃ¼hrung.

47â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 21:21 durch Dylan Nahi



46â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 20:21 durch Lasse Andersson

Aus dem RÃ¼ckraum fasst sich Lasse Andersson ein Herz und knallt die Kugel kompromisslos in den rechten Winkel.

46â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 20:20 durch Nicolas Tournat



45â€² Lasse Andersson macht sich allein auf den Weg in Richtung Charles Bolzinger, doch den TempogegenstoÃŸ hÃ¤mmert der DÃ¤ne knallhart gegen die rechte Seite der Latte!

44â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 19:20 durch Aymeric Minne

Aymeric Minne hÃ¤lt dagegen und macht es nach einem Durchbruch ebenfalls extrem gut.

44â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 18:20 durch Lasse Andersson

In Unterzahl setzt sich Lasse Andersson im Zentrum gegen zwei Gegenspieler durch und verwandelt vom Kreis zum 20:18!

43â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 18:19 durch Nicolas Tournat

Die Strafe gegen Niclas KirkelÃ¸kke bringt viel Platz am Kreis, den Nicolas Tournat sofort ausnutzt. Mit seinem ersten Treffer des Abends bringt er die Franzosen wieder ran.

42â€² 7-Meter verworfen von Melvyn Richardson (Frankreich)Emil Nielsen verwandelt die Halle in Herning in ein Tollhaus! Melvyn Richardson vergibt aus sieben Metern.

42â€² 2 Minuten fÃ¼r Niclas KirkelÃ¸kke (DÃ¤nemark)



42â€² Guillaume Gille zieht die insgesamt zweite Auszeit der Partie und unterbindet dadurch den 4:2-Lauf der DÃ¤nen.

42â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 17:19 durch Mathias Gidsel

Der Superstar der DÃ¤nen scheint seinen Fehler erkannt zu haben und schlieÃŸt einen TempogegenstoÃŸ eiskalt mit viel Tempo rechts halbhoch ab. Dabei hat Charles Bolzinger keine MÃ¶glichkeit auf eine Abwehrchance.

40â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 17:18 durch Simon Pytlick

Aus der Distanz fasst sich Simon Pytlick ein Herz und hat viel GlÃ¼ck bei seinem Abschluss. Am Ende trudelt das Leder langsam rechts unten ins Tor und bringt DÃ¤nemark wieder in FÃ¼hrung.

40â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 17:17 durch Aymeric Minne

Den Fehler bestraft Aymeric Minne mit einem Durchbruch gnadenlos und gleicht aus.

40â€² Auch ein Mathias Gidsel macht Fehler! Der Superstar geht alleine auf Charles Bolzinger zu und setzt seinen Aufsetzer schlussendlich an die Latte.

39â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 16:17 durch Mathias Gidsel

Aus dem Zentrum nimmt Mathias Gidsel viel Tempo auf und lÃ¤sst beim Zug auf Halblinks gleich zwei Verteidiger stehen, ehe er die lange Ecke anvisiert. Der Ball zappelt im Netz und sofort ist die Halle wieder voll da.

38â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 16:16 durch Simon Pytlick

Erst kann sich Aymeric Minne bis an den Kreis durchtanken und Emil Nielsen bezwingen, ehe sich Simon Pytlick aus neun Metern ein Herz fasst und das Leder gnadenlos im rechten oberen Winkel versenkt.

38â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 16:15 durch Aymeric Minne



37â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 15:15 durch Mathias Gidsel

Die Halle steht vollkommen hinter den Hausherren aus DÃ¤nemark! Mathias Gidsel findet Ã¼ber rechts eine LÃ¼cke und schlieÃŸt damit einen TempogegenstoÃŸ ab.

36â€² Frankreich findet bei eigenem Angriff keine LÃ¼cke und so gibt es einen Verlegenheitswurf von Dika Mem, der noch abgefÃ¤lscht wird. Am Ende klatscht die Harzkugel gegen den linken Pfosten!

35â€² 7-Meter verworfen von Emil Jakobsen (DÃ¤nemark)Wie bereits zum Ende des ersten Durchgangs kann sich Charles Bolzinger bei einem 7-Meter durchsetzen und bringt damit Emil Jakobsen zur Verzweiflung.

35â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 15:14 durch Aymeric Minne

Aymeric Minne setzt sich gegen einen Verteidiger durch, ehe er am Kreis zum Abschluss kommt. Emil Nielsen hat keine Chance auf eine Parade und holt das Leder aus dem Netz.

34â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 14:14 durch Niclas KirkelÃ¸kke

Wieder dauert es nur wenige Momente, ehe DÃ¤nemark ausgleichen kann. Erst verwandelt Magnus Saugstrup Jensen nach einem Durchbruch, ehe Niclas KirkelÃ¸kke rechts auÃŸen bedient wird und dieser die kurze Ecke zum 14:14 findet.

34â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 14:13 durch Magnus Saugstrup Jensen



33â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 14:12 durch Aymeric Minne

Erst lÃ¤sst Thibaud Briet einen Knaller aus neun Metern los, ehe er Aymeric Minne am Kreis bedient, der aus kurzer Distanz aus halblinker Position Emil Nielsen bezwingt.

32â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 13:12 durch Thibaud Briet



32â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 12:12 durch Mathias Gidsel

Mathias Gidsel steigt rund neun Meter vor dem Tor in den zweiten Stock, ehe er beim Hinunterkommen zum Wurf ansetzt. Sein strammer Abschluss lÃ¤sst Charles Bolzinger keine Chance und gleicht aus.

31â€² Frankreich beginnt die zweite HÃ¤lfte mit dem Ball in den eigenen Reihen und sofort darf sich Emil Nielsen gegen Hugo Descat auszeichnen.

31â€² Beginn 2. Halbzeit

30â€² Halbzeitfazit:

Das Duell zwischen Frankreich und DÃ¤nemark entpuppt sich als echter Hingucker. Obwohl die Offensivreihen noch viel Luft nach oben haben, zeigen sowohl die Defensivreihen als auch die TorhÃ¼ter eine starke Leistung. Dementsprechend steht es 12:11 fÃ¼r die Franzosen, die mit dem Ergebnis natÃ¼rlich bestens zufrieden sein wÃ¼rden. Allerdings ist festzuhalten, dass der Gegner zwei lÃ¤ngere Strecken von jeweils Ã¼ber sechs Minuten Ã¼berstehen musste, in denen der Ball einfach nicht ins Tor fallen wollte. Somit fÃ¤llt die FÃ¼hrung fÃ¼r das Team von Guillaume Gille sehr knapp aus. Dazu kommt, dass Karl Olivier Konan die restliche Zeit Ã¼beraus vorsichtig agieren muss, da er bereits zwei Strafen kassierte. Demzufolge dÃ¼rfte die zweite HÃ¤lfte weiterhin fÃ¼r groÃŸe Spannung sorgen.

30â€² Ende 1. Halbzeit

30â€² Simon Pytlick nimmt einen Wurf aus rund elf Metern, da ihm die Zeit davonlÃ¤uft. Charles Bolzinger pflÃ¼ckt das Leder aus der Luft und leitet einen TempogegenstoÃŸ ein, den Elohim Prandi jedoch auch nicht verwerten kann. Damit geht es in die Halbzeitpause.

29â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 12:11 durch Mathias Gidsel

Die Schlussphase der ersten Halbzeit nimmt Fahrt auf und so fallen nun die Treffer ziemlich schnell. Mathias Gidsel reiht sich in die TorschÃ¼tzenliste ein und erzielt sein drittes Tor von halblinks, nachdem er zum Kreis vordringen kann.

28â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 12:10 durch Melvyn Richardson



28â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 11:10 durch Simon Pytlick



27â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 11:9 durch Melvyn Richardson

Auch Melvyn Richardson kann einen 7-Meter verwandeln. DafÃ¼r kommt extra Kevin MÃ¸ller von der Bank, der jedoch chancenlos ist.

26â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 10:9 durch Emil Jakobsen

Erneut ist Charles Bolzinger am Ball dran, doch dieses Mal ist Emil Jakobsen von der 7-Meter-Linie am Werk und bekommt die Harzkugel mit viel GlÃ¼ck am TorhÃ¼ter der Franzosen vorbei und beendet eine Torflaute der DÃ¤nen.

25â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 10:8 durch Dylan Nahi

Nach einem Timeout von Guillaume Gille wird erstmals am heutigen Abend links auÃŸen Dylan Nahi bedient, der keine Probleme beim Abschluss hat.

24â€² 7-Meter verworfen von JÃ³han Hansen (DÃ¤nemark)Sind das bereits die Nerven? In den letzten Minuten kommt Charles Bolzinger immer besser in die Partie und beweist dies auch im 7-Meter-Duell mit JÃ³han Hansen!

24â€² Magnus Landin wird links auÃŸen angespielt und versucht, aus spitzem Winkel Charles Bolzinger zu bezwingen. Im letzten Augenblick bringt er seinen linken FuÃŸ noch zurÃ¼ck, sodass er die Harzkugel abwehren kann. Auf der Gegenseite steht ihm Emil Nielsen jedoch in nichts nach und pariert einen Wurf von Elohim Prandi.

23â€² Die in Rot getrÃ¤nkte Halle feiert selbstverstÃ¤ndlich jede erfolgreiche Aktion der DÃ¤nen, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Rund sieben Minuten vor der Pause nimmt Nikolaj Jacobsen die erste Auszeit der Partie.

22â€² Charles Bolzinger als auch Emil Nielsen wirken wach und kÃ¶nnen sich immer wieder mit Paraden auszeichnen.

21â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 9:8 durch Thibaud Briet

Auf einen 7-Meter-Treffer von JÃ³han Hansen folgt ein Treffer von Thibaud Briet, der im rechten RÃ¼ckraum hochsteigt. Kompromisslos lÃ¤sst er Emil Nielsen im Tor der DÃ¤nen keine Chance.

20â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 8:8 durch JÃ³han Hansen



19â€² Die Partie ist weiterhin sehr unterhaltsam. Beide Mannschaften sind sich der Tragweite dieser Begegnung bewusst und so gibt es von Anfang an einen groÃŸen Fight um jeden Ballbesitz. Dementsprechend ist es wenig verwunderlich, dass bislang Ã¼berwiegend die Defensivreihen dominieren.

18â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 8:7 durch Dika Mem



18â€² Gelbe Karte fÃ¼r Nikolaj Jacobsen (DÃ¤nemark)



17â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 7:7 durch Simon Pytlick

Den vermehrten Platz kann Simon Pytlick nach wenigen Sekunden ausnutzen und zimmert vom Kreis das Leder in die Maschen.

17â€² 2 Minuten fÃ¼r Karl Olivier Konan (Frankreich)

Nach 16:03 Minuten muss Karl Olivier Konan zum zweiten Mal in dieser Begegnung von der Platte. Damit muss der zentrale Abwehrspieler der Franzosen fÃ¼r die restliche Zeit extrem aufpassen!

16â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 7:6 durch Elohim Prandi



16â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 6:6 durch Dika Mem

Auch Dika Mem zeigt sich nun im Angriff und kann rechts bis zum Kreis durchbrechen, ehe er Emil Nielsen keine Chance lÃ¤sst.

15â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 5:6 durch Mathias Gidsel

Mathias Gidsel zeigt seine Klasse und zieht vom Zentrum nach links raus, ehe er eine LÃ¼cke erkennt. Dort sticht er rein und zimmert die Kugel ins lange Eck.

14â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 5:5 durch Hugo Descat

Erneut von der 7-Meter-Linie verwandelt Hugo Descat und gleicht aus.

13â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 4:5 durch Mathias Gidsel

Die Szenen wiederholen sich! Erneut findet Elohim Prandi keinen Mitspieler, sodass es zu einem weiteren TempogegenstoÃŸ kommt. Am Ende hat Mathias Gidsel kein Problem, ins leere Tor zu werfen und DÃ¤nemark wieder in FÃ¼hrung zu bringen.

12â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 4:4 durch Simon Pytlick

Frankreich agiert in Unterzahl mit einem Empty Goal. Nach einem Ballverlust von Elohim Prandi geht es zÃ¼gig in die andere Richtung, ehe Simon Pytlick problemlos vollendet.

11â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 4:3 durch JÃ³han Hansen



11â€² 2 Minuten fÃ¼r Karl Olivier Konan (Frankreich)

Der Arm von Karl Olivier Konan ist am Hals und so gibt es eine zweiminÃ¼tige Strafe und 7-Meter!

10â€² Die Angriffe wirken auf beiden Seiten noch sehr zerfahren. Immer wieder werden WÃ¼rfe Ã¼berhastet genommen, sodass die Wahrscheinlichkeit, einen Treffer zu erzielen, Ã¼beraus gering ist. Demzufolge gibt es erst sechs Tore.

9â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 4:2 durch Hugo Descat

Die Partie nimmt langsam, aber sicher Fahrt auf. Erst ist es Rasmus Lauge, der aus dem rechten RÃ¼ckraum abfeuert und rechts unten versenkt. Danach wird Hugo Descat am Kreis bedient, nachdem Dika Mem zwei Gegenspieler hat aussteigen lassen. Aus kurzer Distanz bleibt der 33-JÃ¤hrige cool und besorgt das 4:2.

9â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 3:2 durch Rasmus Lauge



8â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 3:1 durch Yanis Lenne

Auf der Gegenseite lÃ¤sst sich Yanis Lenne diese MÃ¶glichkeit nicht entgehen und trifft von rechts auÃŸen.

7â€² Bei eigener Unterzahl lÃ¤sst DÃ¤nemark die Uhr weit hinunterlaufen, ehe Simon Pytlick einen Turnover verursacht.

6â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 2:1 durch Hugo Descat

Sehr sicher legt Hugo Descat das Leder rechts Ã¼ber Emil Nielsen hinweg und so gibt es die erste FÃ¼hrung fÃ¼r die Franzosen.

6â€² 2 Minuten fÃ¼r Magnus Saugstrup Jensen (DÃ¤nemark)

Mit der Hand ist Magnus Saugstrup Jensen im Gesicht seines Gegenspielers und so gibt es die erste Strafe.

6â€² Ein Offensivfoul gegen Mathias Gidsel wird mit vielen Pfiffen bedacht. Zuvor lieÃŸ Aymeric Minne aus acht Metern eine Chance liegen.

5â€² Es ist ein sehr bedÃ¤chtlicher Beginn beider Mannschaften. Sowohl Frankreich als auch DÃ¤nemark finden noch nicht den Weg an den Kreis, sodass es Ã¼berwiegend WÃ¼rfe aus dem RÃ¼ckraum gibt.

4â€² Tor fÃ¼r Frankreich, 1:1 durch Hugo Descat

Problemlos lÃ¤sst Hugo Descat seinen GegenÃ¼ber Emil Nielsen aussteigen und gleicht zum 1:1 aus.

4â€² Gelbe Karte fÃ¼r Rasmus Lauge (DÃ¤nemark)

Gleich zu Beginn bekommt Rasmus Lauge die Gelbe Karte gezeigt, nach einem harten Einsteigen am Kreis. DafÃ¼r gibt es auch einen 7-Meter fÃ¼r den amtierenden Europameister.

3â€² Mathias Gidsel mÃ¶chte das 2:0 fÃ¼r die DÃ¤nen besorgen, doch sein Wurf aus acht Metern bleibt bei Charles Bolzinger hÃ¤ngen, der noch viel GlÃ¼ck hat, dass die Kugel von seinem linken Bein hochprallt und auf den Kopf fÃ¤llt.

2â€² Auf der Gegenseite versucht Elohim Prandi, gegenzuhalten, doch Emil Nielsen ist auf der HÃ¶he des Geschehens und pariert die Harzkugel mit beiden HÃ¤nden.

1â€² Tor fÃ¼r DÃ¤nemark, 0:1 durch Simon Pytlick

Den Auftakt macht Simon Pytlick aus dem RÃ¼ckraum. Unwiderstehlich steigt er hoch und hÃ¤mmert das Leder unten rechts gegen die Laufrichtung von Charles Bolzinger in die Maschen!

1â€² Dann kann also auch fÃ¼r Frankreich und DÃ¤nemark die Hauptrunde beginnen! Die DÃ¤nen beginnen mit dem Ball und laufen in WeiÃŸ auf. Die Franzosen agieren in Blau.

1â€² Spielbeginn

Frankreich scheint aktuell das Kryptonit der DÃ¤nen zu sein. Seit dem Beginn der Europameisterschaft 2024 gab es vier Duelle zwischen den beiden Teams, wobei die Mannen um Dika Mem drei Begegnungen fÃ¼r sich entscheiden konnten, darunter auch das Finale in der Lanxess Arena. Einzig bei den Olympischen Spielen von Paris 2024 verlieÃŸ DÃ¤nemark die Platte als Sieger. Somit sprechen die vergangenen Resultate klar fÃ¼r die Equipe Tricolore. Allerdings stehen die Hausherren mit dem RÃ¼cken zur Wand, sodass ein Erfolg her muss. Die rund 15000 Fans in der Jyske Bank Boxen werden die Mannen von Nikolaj Jacobsen lautstark unterstÃ¼tzen.

Der Gegner aus Frankreich dÃ¼rfte der Hauptrunde I deutlich entspannter entgegenblicken. Obwohl das Team von Guillaume Gille bislang alle drei Partien wÃ¤hrend der Handball-EM gewonnen hat, konnten Les Bleus nicht immer vollends Ã¼berzeugen. Sowohl gegen Tschechien als auch gegen die Ukraine brauchte die Mannschaft um Dika Mem und Ludovic Fabregas, um die Partie zu kontrollieren. Am Ende sprangen jedoch zwei vÃ¶llig ungefÃ¤hrdete Siege dabei heraus. Insgesamt erzielten die Franzosen 126 Tore, womit man die mit Abstand beste Offensive der Vorrunde hatte. Nun gibt es jedoch die Neuauflage des EM-Finals von 2024 gegen DÃ¤nemark.

Vor heimischem Publikum mÃ¶chten die DÃ¤nen nun jedoch endlich wieder den Europameistertitel holen. Allerdings scheint dies auch einen hohen Druck auf die Mannschaft von Nikolaj Jacobsen auszuÃ¼ben. So verlor man das letzte Vorrundenspiel gegen Portugal mit 29:31, weshalb die Anspannung umso grÃ¶ÃŸer sein dÃ¼rfte. Aufgrund der Tatsache, dass die Portugiesen ebenfalls die Hauptrunde I erreicht haben, nehmen die Gastgeber eine Niederlage mit und finden sich am Tabellenende wieder. Demzufolge gehen die klaren Erfolge gegen RumÃ¤nien und Nordmazedonien nahezu unter. Sofern das Team um Mathias Gidsel und Simon Pytlick eine weitere Niederlage einstecken mÃ¼sste, kÃ¶nnte dies bereits die TiteltrÃ¤ume platzen lassen.

In der Hauptrunde I ist nahezu jedes Spiel ein Spektakel. Allerdings sticht das Aufeinandertreffen zwischen Frankreich und DÃ¤nemark noch ein wenig mehr heraus. Vor rund zwei Jahren standen sich ebendiese Teams im EM-Finale in der Lanxess Arena gegenÃ¼ber. Am Ende verlieÃŸen die Franzosen die Domstadt als Sieger und sind somit amtierender Europameister. Genau diesen Titel wollen sich die DÃ¤nen nun holen. Seit nunmehr 14 Jahren dauert die Durststrecke der Mannen um Mathias Gidsel zur kontinentalen KrÃ¶nung an. In der Zwischenzeit ist DÃ¤nemark viermal Weltmeister und zweimal Olympiasieger geworden.

Hallo und herzlich willkommen zum Knaller der Handball-Europameisterschaft 2026! Ab 20:30 Uhr stehen sich im Rahmen der Hauptrunde I Frankreich und DÃ¤nemark in der Jyske Bank Boxen von Herning gegenÃ¼ber.

60â€² Fazit:

In einem echten Krimi setzt sich Norwegen mit 35:34 gegen Spanien durch. In einer temporeichen Partie konnte sich keine der beiden Mannschaften erfolgreich absetzen und so blieb es bis zur letzten Sekunde spannend. Am Ende sind die Skandinavier das etwas glÃ¼cklichere Team, das den letzten Angriff der Spanier in doppelter Unterzahl spektakulÃ¤r verteidigte. Erfolgreichster Werfer der Partie war August Petersen von der TSV Hannover-Burgdorf, der elf Treffer erzielte. Auf Seiten der Spanier zeigte der von der 7-Meter-Linie sehr sichere Aleix GÃ³mez eine starke Vorstellung. Damit sammelt der Vizeweltmeister von 2019 die ersten beiden Punkte in der Hauptrunde, Spanien rutscht auf den letzten Platz ab. Wir bedanken uns und wÃ¼nschen einen schÃ¶nen Abend!

60â€² Spielende

60â€² Die Situation war sauber und daher gibt es keinen 7-Meter fÃ¼r Spanien!

60â€² Die Schiedsrichter sind wieder in der Review Area. Sie schauen sich eine Szene an, in der ein Norweger mÃ¶glicherweise im Kreis verteidigt hat.

60â€² 2 Minuten fÃ¼r Martin Hernes Hovde (Norwegen)

Die Unparteiischen entscheiden sich fÃ¼r eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Martin Hovde und einen Freiwurf fÃ¼r Spanien. Damit sind die Spanier nun in doppelter Ãœberzahl.

60â€² Elf Sekunden vor dem Ende schauen sich die Schiedsrichter ein Foul an Alex Dujshebaev nochmal an.

60â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 34:35 durch Tobias GrÃ¸ndahl

Der Mann hat Nerven! Er wirft den Ball aus halblinker Position oben links in den Winkel!

60â€² Auszeit Norwegen. Das Team von Jonas Wille muss das Spiel aufgrund einer Zwei-Minuten-Strafe in Unterzahl beenden, ist aber aktuell im Ballbesitz. Was fÃ¼r ein Krimi!

59â€² Tor fÃ¼r Spanien, 34:34 durch Ian Tarrafeta

Klasse durchgesetzt! Der TorschÃ¼tze findet in halblinker Position eine LÃ¼cke und wirft den Ball in die rechte Ecke!

59â€² 2 Minuten fÃ¼r Vetle Eck Aga (Norwegen)



59â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 33:34 durch Kasper Lien



58â€² Tor fÃ¼r Spanien, 33:33 durch Alex Dujshebaev



58â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 32:33 durch Thomas Solstad

Super Zuspiel von GrÃ¸ndahl auf den TorschÃ¼ten, der einnetzt!

57â€² Tor fÃ¼r Spanien, 32:32 durch Aleix GÃ³mez



56â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 31:32 durch Tobias GrÃ¸ndahl

Was fÃ¼r ein Strahl! Er hÃ¤mmert den Ball mit einem Stemmwurf aus dem Zentrum in die rechte Ecke!

55â€² Tor fÃ¼r Spanien, 31:31 durch Imanol Garciandia



55â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 30:31 durch Thomas Solstad



54â€² Tor fÃ¼r Spanien, 30:30 durch Ian Barrufet Torrebejano

Der LinksauÃŸen hat auf seiner Seite Platz und trifft mit einem Aufsetzer!

54â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 29:30 durch Tobias GrÃ¸ndahl

Wahnsinn! Zwei Ballgewinne fÃ¼hren zu zwei TempogegenstÃ¶ÃŸen, die GrÃ¸ndahl beide verwandelt. PlÃ¶tzlich fÃ¼hrt Norwegen wieder!

53â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 29:29 durch Tobias GrÃ¸ndahl



53â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 29:28 durch August Pedersen



52â€² Tor fÃ¼r Spanien, 29:27 durch Imanol Garciandia

Der 30-JÃ¤hrige macht im Zentrum einige Schritte und trifft mit einem strammen Wurf in die linke Ecke!

51â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 28:27 durch Tobias GrÃ¸ndahl



50â€² Tor fÃ¼r Spanien, 28:26 durch Aleix GÃ³mez

Siebter 7-Meter, siebter Treffer!

50â€² Die Arme der Unparteiischen sind oben und Jordi Ribera nutzt die MÃ¶glichkeit einer Auszeit. Drei PÃ¤sse bekommt sein Team noch bei diesem Angriff. Die Partie ist weiterhin Ã¤uÃŸerst spannend. Keine Mannschaft konnte sich mal mit drei Toren absetzen.

49â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 27:26 durch Thomas Solstad

SchÃ¶nes Zuspiel an den Kreis und dann bleibt der Mann von der TSV Hannover-Burgdorf cool.

48â€² Tor fÃ¼r Spanien, 27:25 durch Aleix GÃ³mez

Der 28-JÃ¤hrige bleibt von der 7-Meter-Linie eine Bank und verwandelt!

48â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 26:25 durch Simen Ulstad Lyse

Anschlusstreffer! Aus halblinker Position wirft Lyse den Ball in die rechte Ecke!

47â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 26:24 durch Kasper Lien

Biosca hat die Hand dran aber der Ball fliegt trotzdem ins Tor!

46â€² Tor fÃ¼r Spanien, 26:23 durch Daniel FernÃ¡ndez



46â€² Tor fÃ¼r Spanien, 25:23 durch Jan Gurri Aregay



45â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 24:23 durch August Pedersen

Der bÃ¤renstarke Pedersen Ã¼berwindet den Keeper mit einem feinen Dreher!

45â€² Tobias GrÃ¸ndahl scheitert mit seinem strammen Wurf aus dem zentralen RÃ¼ckraum am rechten Pfosten.

44â€² Norwegen nimmt die Auszeit. Das Team von Jonas Wille muss jetzt wieder StabilitÃ¤t in die Defensive bekommen und vor allem den immer stÃ¤rker werdenden spanischen Schlussmann Ignacio Biosca Ã¼berwinden. Der kÃ¶nnte jetzt zum entscheidenden Faktor werden.

44â€² Tor fÃ¼r Spanien, 24:22 durch Abel Serdio

Zwei-Tore-FÃ¼hrung fÃ¼r das Team von Jordi Ribera!

43â€² Tor fÃ¼r Spanien, 23:22 durch Aleix GÃ³mez

Norwegen trifft zwar, der TorhÃ¼ter kann aber nicht schnell genug ins Tor zurÃ¼ckkehren und der Spanier kann ins leere GehÃ¤use werfen.

43â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 22:22 durch Sander Sagosen



41â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 22:21 durch Thomas Solstad

Nach einem schÃ¶nen Zuspiel an den Kreis hat Solstad nur noch den TorhÃ¼ter vor sich und trifft in die rechte Ecke.

41â€² 2 Minuten fÃ¼r Simen Ulstad Lyse (Norwegen)



41â€² 2 Minuten fÃ¼r Ian Barrufet Torrebejano (Spanien)



40â€² Tor fÃ¼r Spanien, 22:20 durch Imanol Garciandia

Der Mann von Pick Szeged findet halbrechts eine LÃ¼cke und trifft in die lange Ecke!

39â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 21:20 durch Patrick Helland Anderson



39â€² Tor fÃ¼r Spanien, 21:19 durch VÃ­ctor Romero HolguÃ­n

Klasse gespielt! Romero nimmt ein Zuspiel am Kreis an und Ã¼berwindet den Schlussmann!

39â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 20:19 durch August Pedersen



38â€² Tor fÃ¼r Spanien, 20:18 durch Alex Dujshebaev



37â€² Tor fÃ¼r Spanien, 19:18 durch Daniel Dujshebaev

Mit jeder Menge Wucht trifft Daniel Dujshebaev aus dem linken RÃ¼ckraum in die linke Ecke!

36â€² Beide Abwehrreihen stehen jetzt richtig gut. Im Angriff finden beide Mannschaften aktuell kaum LÃ¼cken.

34â€² Tor fÃ¼r Spanien, 18:18 durch VÃ­ctor Romero HolguÃ­n

Ausgleich! Der KreislÃ¤ufer vollendet einen TempogegenstoÃŸ und trifft ins leere Tor.

34â€² Tor fÃ¼r Spanien, 17:18 durch Alex Dujshebaev

Klasse gemacht! Er setzt sich gegen zwei Gegenspieler durch, zieht aus zentraler Position ab und haut den Ball ins Tor.

33â€² 2 Minuten fÃ¼r Vetle Eck Aga (Norwegen)



32â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 16:18 durch August Pedersen

Siebtes Tor des treffsichersten Spielers auf dem Feld!

31â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 16:17 durch Kevin Gulliksen



31â€² Weiter geht's!

31â€² Beginn 2. Halbzeit

30â€² Halbzeitfazit:

Nach einer Ã¤uÃŸerst temporeichen und intensiven ersten Halbzeit geht es mit einem 16:16 in die Kabinen. Die Spanier kamen etwas besser in die Partie als der Gegner. Norwegens Abwehr stand zu Beginn nicht so stabil, wurde aber mit zunehmender Spieldauer besser. Nach einigen spanischen Ballverlusten, auf die Norwegen mit TempogegenstÃ¶ÃŸen antwortete, glichen die Skandinavier aus und sorgten fÃ¼r eine ausgeglichene Begegnung. Zwischendurch ging es in hohem Tempo hin und her und das Spiel wurde teilweise ziemlich hektisch. Wir freuen uns auf eine ebenso spannende zweite Halbzeit. Bis gleich!

30â€² Ende 1. Halbzeit

30â€² Jonas Wille nimmt die Auszeit. Der Trainer will vielleicht auch etwas Ruhe in die zuletzt hektische Begegnung bringen und mit einer FÃ¼hrung in die Pause gehen.

30â€² Tor fÃ¼r Spanien, 16:16 durch VÃ­ctor Romero HolguÃ­n

Der KreislÃ¤ufer wird im richtigen Moment angespielt, dreht sich und haut den Ball in die rechte Ecke!

29â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 15:16 durch Tobias GrÃ¸ndahl



28â€² Tor fÃ¼r Spanien, 15:15 durch Aleix GÃ³mez

Ausgleich! Der Mann vom FC Barcelona wirft den Ball in die rechte Ecke und trifft!

27â€² Tor fÃ¼r Spanien, 14:15 durch Daniel FernÃ¡ndez



27â€² Jetzt wird es teilweise etwas zu wild. Auf der einen Seite begeht Anderson ein StÃ¼rmerfoul, auf der Gegenseite verpasst Gurri mit seinem Wurf, weil er nur den linken Pfosten trifft.

26â€² Alex Dujshebaev mit dem nÃ¤chsten Fehlwurf. Norwegen kann jetzt den Vorsprung auf drei Tore erhÃ¶hen!

25â€² Die spanische Mannschaft nimmt die Auszeit. Sie tun sich aktuell gegen die gut stehende norwegische Abwehr etwas schwer und finden nicht immer LÃ¶sungen. Das lief in der Anfangsphase der Partie noch besser.

25â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 13:15 durch Kevin Gulliksen

Spanien nimmt den Torwart raus, verliert vorne den Ball und dann kann Gulliksen ins leere Tor werfen.

24â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 13:14 durch August Pedersen

Norwegen fÃ¼hrt! Der Mann von der TSV Hannover-Burgdorf lÃ¤uft von LinksauÃŸen ein und trifft!

23â€² 2 Minuten fÃ¼r Kauldi Odriozola (Spanien)



23â€² Gulliksen setzt sich auf RechtsauÃŸen durch, trifft dann aber nur die Latte. Hier ist aktuell jede Menge Tempo im Spiel und es geht hin und her.

22â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 13:13 durch Martin Hernes Hovde



22â€² Tor fÃ¼r Spanien, 13:12 durch Alex Dujshebaev



21â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 12:12 durch August Pedersen

Nach einem missglÃ¼ckten Wurf der Spanier machen die Skandinavier das Spiel schnell und Pedersen erzielt das Tor.

20â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 12:11 durch August Pedersen

Sagosen wieder mit dem Anspiel auf LinksauÃŸen Pedersen und der verkÃ¼rzt!

19â€² Tor fÃ¼r Spanien, 12:10 durch Ian Barrufet Torrebejano



19â€² Tor fÃ¼r Spanien, 11:10 durch Alex Dujshebaev



18â€² 7-Meter verworfen von August Pedersen (Norwegen)Der Ball knallt an den linken Pfosten und der Abpraller landet bei Spanien!

17â€² Tor fÃ¼r Spanien, 10:10 durch VÃ­ctor Romero HolguÃ­n

SchÃ¶nes Anspiel an den Kreis und dann bleibt VÃ­ctor Romero HolguÃ­n eiskalt.

17â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 9:10 durch Patrick Helland Anderson

Erneute FÃ¼hrung fÃ¼r die Norweger! Der TorschÃ¼tze schnappt sich einen Abpraller und netzt ein!

16â€² Tor fÃ¼r Spanien, 9:9 durch Kauldi Odriozola



16â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 8:9 durch Simen Ulstad Lyse



15â€² Tor fÃ¼r Spanien, 8:8 durch Jan Gurri Aregay



15â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 7:8 durch Thomas Solstad



14â€² Die Norweger machen es defensiv seit einigen Minuten besser als noch zu Beginn. Die Mannschaft von Jonas Wille wirkt griffiger und kommt immer mal wieder zu TempogegenstÃ¶ÃŸen.

15â€² 2 Minuten fÃ¼r Antonio Serradilla (Spanien)



13â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 7:7 durch August Pedersen

SchÃ¶n gespielt! Sagosen legt den Ball links raus und Pedersen trifft ins Tor!

13â€² Tor fÃ¼r Spanien, 7:6 durch Kauldi Odriozola



12â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 6:6 durch Patrick Helland Anderson



12â€² Tor fÃ¼r Spanien, 6:5 durch Ian Barrufet Torrebejano



11â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 5:5 durch Kevin Gulliksen

Ausgleich! Nach einer Parade spielt der TorhÃ¼ter einen langen Ball auf den TorschÃ¼tzen, der cool bleibt und trifft.

10â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 5:4 durch August Pedersen



10â€² Tor fÃ¼r Spanien, 5:3 durch Jan Gurri Aregay



10â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 4:3 durch Sander Sagosen



9â€² Spanien verteidigt mutig und teilweise ziemlich offen. Die Norweger wirken verunsichert und finden keine LÃ¶sungen.

8â€² Tor fÃ¼r Spanien, 4:2 durch Aleix GÃ³mez

Spanien erhÃ¶ht den Vorsprung auf zwei Tore! Aleix GÃ³mez bleibt von der 7-Meter-Linie souverÃ¤n und verwandelt auch den dritten.

8â€² Tor fÃ¼r Spanien, 3:2 durch Abel Serdio



7â€² Sagosen begeht ein Offensivfoul und Spanien bekommt den Ball.

6â€² Tor fÃ¼r Spanien, 2:2 durch Aleix GÃ³mez

Zweiter Versuch, zweiter Treffer! Wieder entscheidet er sich beim 7-Meter fÃ¼r die rechte Ecke und trifft.

5â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 1:2 durch August Pedersen

Einen TempogegenstoÃŸ schlieÃŸt Pedersen zur FÃ¼hrung ab!

3â€² Tor fÃ¼r Spanien, 1:1 durch Aleix GÃ³mez

Eiskalt verwandelt. Per Aufsetzer in die rechte Ecke gleicht der Mann vom FC Barcelona aus.

2â€² Tor fÃ¼r Norwegen, 0:1 durch Patrick Helland Anderson

Klasse Abschluss! Er wirft den Ball stramm aus halbrechter Position in die linke Ecke.

2â€² Tarrafeta versucht es aus dem zentralen RÃ¼ckraum, aber wirft knapp rechts vorbei.

1â€² Los geht's!

1â€² Spielbeginn

Das letzte Aufeinandertreffen fand auf den Tag genau vor einem Jahr statt. Bei der Weltmeisterschaft 2025 setzte sich Norwegen mit 25:24 gegen Spanien durch, allerdings schieden beide Teams aus und schafften es nicht in die K.O.-Phase.

Bei den Norwegern verlief die Gruppenphase Ã¤hnlich. Nach einem klaren 39:22-Sieg gegen die Ukraine setzte sich die norwegische Mannschaft mit 29:25 gegen Tschechien durch. Im letzten Vorrundenspiel unterlagen die Skandinavier Frankreich in einem torreichen Spiel mit 34:38. Damit nimmt auch Norwegen keinen Punkt mit in die Hauptrunde.

Was war das fÃ¼r eine spannende Gruppe der Spanier! Nach den ersten beiden Spieltagen konnten noch drei Teams in die Hauptrunde einziehen. Die Spanier gewannen ihre ersten beiden Spiele gegen Serbien (29:27) und Ã–sterreich (30:25). Am letzten Spieltag unterlag das Team von Jordi Ribera Deutschland mit 32:34, wodurch der Europameister von 2018 und 2020 als Zweiter in die Hauptrunde einzog.

Guten Abend und herzlich willkommen in Herning zum 1. Hauptrunden-Spieltag der Handball-Europameisterschaft 2026 und der Partie zwischen Spanien und Norwegen. Um 18 Uhr gehtâ€™s los.

60â€² Fazit:

Der Traum lebt! Deutschland gewinnt einen packenden Krimi gegen Portugal und macht mit dem 32:30-Erfolg einen ersten Schritt in Richtung Halbfinale. Die Partie startete allerdings durchaus zÃ¤h, beide Seiten stellten hervorragende Abwehrreihen mit starken TorhÃ¼tern, der Respekt war groÃŸ. So hÃ¤uften sich die FehlwÃ¼rfe und technischen Fehler, viele Tore bis zum 11:11 zur Pause fielen Ã¼ber das Tempospiel. In der zweiten HÃ¤lfte profitierte die DHB-Auswahl von einem bockstarken Miro Schluroff, der sieben wichtige Tore beisteuerte. Und auch weil Keeper Andreas Wolff bis weit in die zweite HÃ¤lfte eine Ã¼berragende Leistung zeigte, blieb das Adlerteam stets in Front. Es entwickelte sich eine hochspannende Schlussphase, mit viel Tempo und deutlich verbesserten AbschlÃ¼ssen legte Team D vor, die Tugas zogen nach. Fast jeder Wurf war ein Treffer, die Portugiesen lieÃŸen nicht locker, doch am Ende hatte die Bundestruppe den lÃ¤ngeren Atem und hielt, auch Dank dreier spÃ¤ter Tore von Usincs dem Druck stand. Ein groÃŸer Wermutstropfen kÃ¶nnte noch die rote Karte gegen KapitÃ¤n Johannes Golla werden, hier wÃ¤re eine Sperre fÃ¼r die nÃ¤chsten Spiele durchaus mÃ¶glich, was ein herber Verlust wÃ¤re. Weiter geht es fÃ¼r beide Teams am Samstag, Portugal muss gegen Frankreich ran, Deutschland bekommt es im spÃ¤ten Abendspiel mit Norwegen zutun. Einen schÃ¶nen Abend noch!

60â€² Spielende

60â€² Martim Costa gelingt nochmal den Durchbruch zum Anschlusstreffer, doch Uscins nimmt die Wurffalle an und setzt den Schlusspunkt zum Zwei-Tore-Sieg.

60â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 32:30 durch Renars Uscins



60â€² Tor fÃ¼r Portugal, 31:30 durch Martim Costa



60â€² 23 Sekunden vor der Ende nimmt auch Portugal-Trainer Paulo Pereira seine letzte Auszeit! Jetzt braucht es fÃ¼r die Tugas schon ein Handballwunder, um hier noch ZÃ¤hlbares zu holen.

60â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 31:29 durch Lukas Zerbe

Ist das der Matchwinner? Einmal angetÃ¤uscht, zieht Zerbe den Aufsetzer durch die Beine von Pedro Tonicher.

60â€² Die portugiesischen TorhÃ¼ter waren in der zweiten Halbzeit kein Thema mehr, auch Andreas Wolff konnte nach Ã¼berragender Leistung in den letzten Minuten keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Was aber entscheidend ist, ist der herausgeholte Siebenmeter vom eingelaufenen Mertens...

60â€² Letztes Team-Timeout von Bundestrainer AlfreÃ° GÃ­slason! 55 Sekunden sind noch auf der Uhr, mit einem weiteren Treffer wÃ¤re das jetzt schon fast die Vorentscheidung.

59â€² Tor fÃ¼r Portugal, 30:29 durch Luis Frade

Der Patient Portugal atmet noch, der Deckel ist hier noch nicht drauf. Frade scort frei vom Kreis, jetzt hat auch die deutsche Abwehr Probleme das Zentrum kompakt zu halten.

59â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 30:28 durch Renars Uscins

Wieder ist es ein starkes Eins gegen Eins und ein sicherer Abschluss von Uscins.

58â€² Tor fÃ¼r Portugal, 29:28 durch Francisco Costa

Und wieder ist es der junge LinkshÃ¤nder. Der Zweikampf ist Weltklasse, mit einem spin-move zieht Costa zum Sechser und markiert seinen zehnten Tagestreffer.

58â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 29:27 durch Renars Uscins

Uscins packt den beidbeinigen Schlagwurf aus, drischt das SpielgerÃ¤t wuchtig in die Maschen.

57â€² Tor fÃ¼r Portugal, 28:27 durch Francisco Costa

Die ÃœberprÃ¼fung im Videobeweis dauert nicht lange, der Wurf von Francisco Costa war klar hinter der Linie. Die Costa-BrÃ¼der halten den Druck mit unheimlich vielen AbschlÃ¼ssen weiter hoch, Francisco erzielt seinen neunten Treffer.

56â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 28:26 durch Justus Fischer

Ist das stark! Nach dem Ausscheiden von Golla nimmt Fischer den Platz makellos ein, angelt die Kugel mit der linken Hand aus dem Raum und versenkt mit einem Aufsetzer.

55â€² Tor fÃ¼r Portugal, 27:26 durch Luis Frade

Frade trifft vom Anwurf ins leere Tor.

55â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 27:25 durch Miro Schluroff

Deutschlands Torgarant bringt den Distanz-Hammer mit einem Aufsetzer mittig in die Maschen.

55â€² Knappe sechs Minuten vor dem Ende nimmt Bundestrainer AlfreÃ° GÃ­slason seine zweite Auszeit! Das ist durchaus gutes Timing, so bleibt dem deutschen Team noch eine weitere MÃ¶glichkeit in den letzten fÃ¼nf Minuten. Taktisch dÃ¼rfte es jetzt wieder eine Kreuzung fÃ¼r Schluroff geben.

55â€² Tor fÃ¼r Portugal, 26:25 durch Francisco Costa

Die Tugas spielen die Ãœberzahl sicher aus, Costa scort im Durchbruch Ã¼ber die rechte Seite.

54â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 26:24 durch Lukas Zerbe

Nachdem Lichtlein den letzten Siebenmeter ausgelassen hatte, Ã¼bernimmt Zerbe und hÃ¤mmert die Pille kompromisslos oben links in den Giebel, Gustavo Capdeville bleibt da ohne AbwehrmÃ¶glichkeit.

53â€² Rote Karte fÃ¼r Johannes Golla (Deutschland)

Das ist eine ganz bittere Pille fÃ¼r das deutsche Team! KapitÃ¤n Johannes Golla fÃ¼hrt den intensiven Zweikampf gegen Francisco Costa, nach dem Pass des Portugiesen trifft Golla mit seinem Unterarm schwungvoll das Gesicht. Damit fehlt vorne wie hinten eine ganz wichtige SÃ¤ule - und auch eine Sperrung kÃ¶nnte morgen durch die EHF-Kommission noch zum Thema werden.

53â€² Tor fÃ¼r Portugal, 25:24 durch Martim Costa

Mit viel Kontakt bringt Martim Costa seinen Durchbruch Ã¼ber die linke Seite in den Sechser und scort mit einem platzierten Wurf unten links ins Eck.

53â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 25:23 durch Miro Schluroff

Was fÃ¼r ein Wahnsinnstreffer! Im Zeitspiel muss Schluroff den Wurf nehmen, wird erst am Abschluss gehindert, geht zurÃ¼ck, nimmt neu Anlauf und bringt das Leder aus zwÃ¶lf Metern noch unten rechts in der Ecke unter - Da war viel Dusel dabei!

53â€² Doch noch hat Team D hier die Spielkontrolle, mit mehr Tiefe und einer breiteren Spielanlage findet das deutsche Team offensiv deutlich bessere LÃ¶sungen. Doch reicht das, um die knappe FÃ¼hrung sicher ins Ziel zu bringen?

52â€² Tor fÃ¼r Portugal, 24:23 durch Francisco Costa

Auch im zweiten Anlauf behÃ¤lt Costa die Nerven im Siebenmeterduell gegen Andreas Wolff, setzt den Aufsetzer durch die Beine des Keepers.

51â€² 2 Minuten fÃ¼r Justus Fischer (Deutschland)

Auch hierfÃ¼r bemÃ¼hen die Schiedsrichter den Videobeweis, nach einem Gesichtstreffer von Fischer gegen Francisco Costa ist Deutschland beim Beginn des Crunchtime in Unterzahl.

51â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 24:22 durch Lukas Zerbe

Der Abpraller landet zum GlÃ¼ck aus deutscher Sicht bei Mertens, in der Folge wird der Angriff neu aufgebaut und perfekt bis auf Zerbe runtergespielt, der das Leder sicher im langen Eck verstaut.

50â€² 7-Meter verworfen von Nils Lichtlein (Deutschland) Was fÃ¼r eine wichtige Parade von Gustavo Capdeville! Der portugiesische Schlussmann lenkt die Kugel mit den Fingerspitzen noch an den linken Pfosten ab.

50â€² 2 Minuten fÃ¼r Salvador Salvador (Portugal)

FÃ¼r ein Ringen am Kreis mit Fischer, inklusive Griff in den Wurfarm, muss der portugiesische Abwehrchef zum zweiten Mal auf die Strafbank.

50â€² Tor fÃ¼r Portugal, 23:22 durch Francisco Costa

Zuvor war Andreas Wolff in blendender Verfassung, vor allem gegen die portugiesischen AuÃŸen war der deutsche Schlussmann wiederholt zur Stelle. Doch gegen den schnell und platziert geworfenen Costa-Siebenmeter kann auch Deutschlands Nummer 33 nichts ausrichten.

49â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 23:21 durch Julian KÃ¶ster

NÃ¤chster Ballgewinn, dieses Mal trifft KÃ¶ster ohne Probleme ins leere Tor.

48â€² Tor fÃ¼r Portugal, 22:21 durch Luis Frade

Mit einem Mann mehr auf dem Feld finden die Tugas jetzt bessere LÃ¶sungen im Positionsspiel, Frade behauptet sich wuchtig.

47â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 22:20 durch Justus Fischer

Doch Fischer trifft vom Anwurfkreis ins leere Tor.

47â€² Tor fÃ¼r Portugal, 21:20 durch AntÃ³nio Areia

Im Sieben gegen Sechs gibt es den Abschluss Ã¼ber RechtsauÃŸen.

46â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 21:19 durch Juri Knorr

Hinten beiÃŸt Andi Wolff den nÃ¤chsten Wurf ab, vorne glÃ¤nzt das deutsche Team jetzt mit einer deutlich breiteren Spielanlage, so kommt Knorr zum Durchbruch Ã¼ber die linke Seite und donnert Keeper Gustavo Capdeville die Pille Ã¼ber den Scheitel.

45â€² Gelbe Karte fÃ¼r AlfreÃ° GÃ­slason (Deutschland)

FÃ¼rs lautstarke Meckern holt sich jetzt auch der Bundestrainer die gelbe Karte ab.

45â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 20:19 durch Miro Schluroff

Auch Schluroff kann den tiefen Durchbruch Ã¼ber die rechte Seite, erzielt aus spitzem Winkel seinen fÃ¼nften Tagestreffer.

45â€² Gelbe Karte fÃ¼r Paulo Pereira (Portugal)

Portugals Trainer Pereira hat jÃ¼ngst fÃ¶rmlich um den gelben Karton gebettelt, das war jetzt zu viel des Guten an Diskussion.

45â€² Tor fÃ¼r Portugal, 19:19 durch Miguel Neves

Im Sieben gegen Sechs kommt RechtshÃ¤nder Neves Ã¼ber die rechte Seite, erzielt den Durchbruch zwischen Halb und AuÃŸen und Ã¼berwindet Keeper Andreas Wolff mit einem Aufsetzer im kurzen Eck.

44â€² Es bleibt auch nach der Pause der erwartet intensive und ausgeglichene Schlagabtausch. Jeder Situation wird zunehmend mehr Bedeutung beigemessen, die Stimmung wird hitziger, so drÃ¼ckt Portugal-Trainer Paulo Pereira zum zweiten Mal auf den Buzzer!

43â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 19:18 durch Juri Knorr

Bisher Ã¼berzeugte Knorr eher als Spielgestalter, der Schlagwurf links ins Eck ist der Lohn fÃ¼r viel Engagement auf der Mitte.

43â€² Tor fÃ¼r Portugal, 18:18 durch Martim Costa

Ist das stark! Im Zeitspiel findet Martim Costa mit langen Schritten zur rechten Seite die LÃ¼cke in der Abwehr und donnert im Fallen den flachen Wurf unten rechts ins kurze Eck.

42â€² Ob der Zeitstrafe spielen die Portugiesen einen langen Angriff, ziehen viele FreiwÃ¼rfe, doch noch hÃ¤lt die deutsche Defensive stand.

41â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 18:17 durch Miro Schluroff

Miro Schluroff ist das belebende Element im deutschen Angriff. Mit etwas MÃ¼he kreiert das deutsche Team in Ãœberzahl den offenen Durchbruch Ã¼ber die linke Seite, Schluroff donnert die Pille perfekt oben rechts ins Kreuzeck.

41â€² 2 Minuten fÃ¼r Gabriel Cavalcanti (Portugal)

Nach Ansicht des Videobeweises schicken die Unparteiischen Cavalcanti fÃ¼r einen Gesichtstreffer auf die Bank.

40â€² Das ist jetzt wirklich mit Blick auf die individuelle Klasse oberstes Regal! Francisco Costa leitet das Spiel, setzt seine Nebenleute in Szene, ist selber torgefÃ¤hrlich, macht kaum Fehler, das ist Ã¼berragend. Doch im Gegenzug brilliert Uscins im erweiterten GegenstoÃŸ, doch auch die Tugas haben mit BrandÃ£o noch ein Ass im Ã„rmel.

40â€² Tor fÃ¼r Portugal, 17:17 durch Ricardo BrandÃ£o



40â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 17:16 durch Renars Uscins



40â€² Tor fÃ¼r Portugal, 16:16 durch Francisco Costa



39â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 16:15 durch Miro Schluroff

LÃ¤uft das Gummersbacher RÃ¼ckraum-Ass jetzt richtig heiÃŸ? Wieder ist die Distanz zum Tor groÃŸ, doch gegen seine Fackel im Arm kÃ¶nnen Block und Keeper nichts ausrichten.

38â€² Im gebundenen Spiel stellt das deutsche Team weiterhin eine Ã¼berragende Abwehr und provoziert so den nÃ¤chsten Ballverlust von Francisco Costa. Zwar bringt das Tempospiel nichts ein, doch das ist der nÃ¤chste Positionsangriff zur mÃ¶glichen FÃ¼hrung.

37â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 15:15 durch Miro Schluroff

Rums! Das ist die RÃ¼ckraumpower, die das deutsche Team jetzt braucht. Aus zwei Schritten steigt Schluroff bei fast zehn Metern hoch und klingt das SpielgerÃ¤t punktgenau im rechten Winkel ein.

36â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 14:15 durch Lukas Zerbe

Auf den Punkt zu Ende gespielt! In der Mitte wird der Zweikampf von KÃ¶ster gewonnen, dann wird die Kugel Position um Position weiter getragen, Zerbe scort aus gutem Winkel mit einem platzierten Wurf ins lange Eck.

36â€² Tor fÃ¼r Portugal, 13:15 durch Martim Costa



35â€² Tor fÃ¼r Portugal, 13:14 durch AntÃ³nio Areia

Mit viel Druck rÃ¤umen die Portugiesen bis auf den rechten FlÃ¼gel ab. Trotz Kontakt bekommt Areia die Kugel artistisch mit einem Gegendreher im kurzen Eck untergebracht.

34â€² Bitter fÃ¼r Schluroff! Gut gestartet trifft der RÃ¼ckraumshooter nur den Querbalken.

33â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 13:13 durch Renars Uscins

So einfach kann Handball sein! Eine druckvolle Kreuzung auf der rechten Seite von Knorr ermÃ¶glicht den Durchbruch zwischen Halb und Mitte fÃ¼r Uscins.

32â€² Andreas Wolff! Der deutsche Keeper beiÃŸt den nÃ¤chsten freien Ball ab, Leonel Fernandes trifft nur das linke Bein des deutschen Schlussmanns im freien Konter.

31â€² Tor fÃ¼r Portugal, 12:13 durch Francisco Costa

Auch der andere Costa ist sofort zur Stelle, Francisco springt Ã¼ber die rechte Seite zum Sechser durch.

31â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 12:12 durch Miro Schluroff

Ausgleich! Schluroff kommt bei neun Metern frei zum Wurf und schraubt das Leder oben rechts in den Winkel.

31â€² Tor fÃ¼r Portugal, 11:12 durch Martim Costa

Den Auftakt macht Martim Costa mit einem Ã¼berragenden Eins gegen Eins, der Halblinke tankt sich gerade einmal nach neun Sekunden gegen die Hand durch.

31â€² Rein in die zweite HÃ¤lfte! Welches Team setzt sich am Ende durch?

31â€² Beginn 2. Halbzeit

30â€² Halbzeitfazit:

Zum Auftakt der Hauptrunde leisten sich Deutschland und Portugal einen intensiven Schlagabtausch, zur Pause steht es 11:11. Von Beginn an Ã¼berzeugten beide Abwehrreihen mit hoher physischer IntensitÃ¤t, so mÃ¼hten sich wiederum die Angriffsabteilungen klare Chancen zu kreieren. Gerade das deutsche Team hatte viel Respekt vor der portugiesischen Defensive und leistete sich zahlreiche Ballverluste. Diese bestraften die Tugas auch im Tempospiel, so sah sich die DHB-Auswahl schnell mit einem 4:6-RÃ¼ckstand konfrontiert. Es entwickelte sich ein Duell auf AugenhÃ¶he, die Costa-BrÃ¼der waren Dreh- und Angelpunkt, auf der anderen Seite zeigte Lichtlein eine gute Leistung. Doch Tore waren eher Mangelware, auch weil Andreas Wolff und Gustavo Capdeville mit starken Paraden zu glÃ¤nzen wussten. Zum Ende des ersten Durchgangs schien den SÃ¼deuropÃ¤ern dann etwas die Ideen im Angriff auszugehen, die DHB-Auswahl konnte sich mit einfachen Ballgewinnen ebenfalls auf zwei Tore absetzen. Doch aufgrund leichtfertiger Ballverluste gelang den Portugiesen noch der Ausgleich, somit ist hier noch alles offen im Kampf um zwei wichtige Hauptrundenpunkte. Bis gleich!

30â€² Ende 1. Halbzeit

30â€² Tor fÃ¼r Portugal, 11:11 durch Salvador Salvador

ZwÃ¶lf Sekunden vor dem Ende leistet sich KÃ¶ster vor der Abwehr den nÃ¤chsten leichten Ballverlust. NutznieÃŸer ist Salvador, der mit Leichtigkeit ins leere Tor trifft und das Unentschieden zur Pause einbringt.

30â€² Einmal mehr ist TorhÃ¼ter Andreas Wolff zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Aus spitzem Winkel versucht Gabriel Cavalcanti den Beinschuss, doch Wolff hat die Beine rechtzeitig geschlossen.

29â€² 2 Minuten fÃ¼r Tom Kiesler (Deutschland)

Auch der deutsche Abwehrchef muss vor der Pause nochmal auf die Strafbank. FÃ¼r einen Griff in den Wurfarm von Silva ist Deutschland erneut dezimiert auf der Platte.

29â€² Beide Teams ziehen vor der Pause nochmal das Tempo an, Areia trifft aus dem erweiterten GegenstoÃŸ. Im Gegenzug wird bis auf den linken FlÃ¼gel abgerÃ¤umt, Mertens bleibt der gewohnt sichere Abnehmer, doch Silva markiert im Durchbruch sofort wieder den Anschlusstreffer.

29â€² Tor fÃ¼r Portugal, 11:10 durch Rui Silva



28â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 11:9 durch Lukas Mertens



28â€² Tor fÃ¼r Portugal, 10:9 durch AntÃ³nio Areia



27â€² Bisher reicht Team D auch eine eher durchschnittliche Angriffsleistung, noch sind das deutlich zu viele FehlwÃ¼rfe und Turnover. Beispielhaft ist Marko Grgic, der nicht erkennt, dass er bei acht Metern freisteht und am Ende den Ball vertÃ¤ndelt.

26â€² 2 Minuten fÃ¼r Johannes Golla (Deutschland)

Da gibts keine zwei Meinungen! Golla trifft seinen Gegenspieler klar im Gesicht, damit ist Deutschland fÃ¼r zwei Minuten in Unterzahl, Fischer Ã¼bernimmt am Kreis.

26â€² Die Portugiesen sind jetzt schon Ã¼ber sieben Minuten ohne eigenen Treffer. Das ist vor allem der guten deutschen Abwehr geschuldet und dem enormen Respekt vor Schlussmann Andreas Wolff, der deutsche Keeper ist definitiv in den KÃ¶pfen der Portugiesen.

25â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 10:8 durch Johannes Golla

Der KapitÃ¤n Ã¼bernimmt! Der RÃ¼ckraum hat jetzt mehr Zug zum Tor, geht deutlich tiefer. Golla setzt eine hervorragende Sperre, bekommt den Steckpass von Grgic und verwandelt sicher oben links im Winkel.

24â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 9:8 durch Renars Uscins

FÃ¼hrungswechsel! Grgic zieht eine Ã¼berragende Kreuzung an, Uscins marschiert hinten rum und scort frei aus zentralen sechs Metern.

23â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 8:8 durch Nils Lichtlein

Auch im dritten Anlauf bleibt Lichtlein makellos an der Siebenmeterlinie. Der Ausgleich fÃ¤llt gegen Pedro Tonicher zwischen den Pfosten, der Keeper kann den Einschlag unten rechts in der Ecke nicht verhindern.

23â€² 2 Minuten fÃ¼r Miguel Neves (Portugal)

Die deutsche Offensive schafft es endlich mal den Ball schnell laufen zu lassen, rÃ¤umt druckvoll bis in die letzte Stufe ab. Neves macht dann den letzten Schritt zu groÃŸ beim VerkÃ¼rzen des Winkels, rÃ¤umt Zerbe beim Absprung ab und sieht verdientermaÃŸen die Hinausstellung.

22â€² Noch ist es kein Torfestival! Beide Seiten haben groÃŸe Probleme die LÃ¼cken fÃ¼r DurchbrÃ¼che zu finden, dazu brillieren die TorhÃ¼ter Wolff und Capdeville mit starken Paraden.

21â€² Nachdem binnen fÃ¼nf Minuten nur noch ein Tor gelungen ist, bittet Portugal-Trainer Paulo Pereira zu seinem ersten Team-Timeout! Im Positionsangriff mÃ¼hen sich die Tugas, Kiesler und Golla bzw. KreislÃ¤ufer Fischer halten dort den Laden dicht.

20â€² Dreh- und Angelpunkt bei den Portugiesen bleiben die beiden Costa-BrÃ¼der. GefÃ¼hlt jede Aktion lÃ¤uft Ã¼ber die beiden Topspieler, doch sowohl gegen Francisco, als auch gegen Martim ist Keeper Andreas Wolff zur Stelle.

19â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 7:8 durch Marko Grgic

Das dÃ¼rfte Balsam fÃ¼r die Seele des Flensburgers sein! Bisher war Grgic noch nicht voll im Turnier angekommen, der offene Durchbruch zwischen Halb und AuÃŸen Ã¼ber die linke Seite dÃ¼rfte ihm jetzt aber Aufwind geben.

19â€² 2 Minuten fÃ¼r Salvador Salvador (Portugal)

Mit hoher Dynamik wird Abwehrchef Salvador aus der Mitte rausgezogen, kommt dann in der Kreuzung gegen Lichtlein zu spÃ¤t, trifft den deutschen Spielmacher am Hals und sieht zurecht die erste Zeitstrafe.

18â€² Tor fÃ¼r Portugal, 6:8 durch Martim Costa

Nun schaltet sich auf der andere Costa-Bruder mit ein, Martim Costa knÃ¼ppelt seinen HÃ¼ftwurf aus neun Metern ins linke Eck.

17â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 6:7 durch Lukas Mertens

Das sorgt fÃ¼r Entlastung! Nach einem Steal von Langhoff geht LinksauÃŸen Mertens auf die Reise, scort sicher im GegenstoÃŸ und markiert den Anschlusstreffer.

16â€² Einmal mehr gerÃ¤t das deutsche Team offensiv ins Stocken: Gegen die sehr physische Abwehr findet Team D keine LÃ¶sungen, Lichtlein kommt nicht richtig in den Zweikampf, vertÃ¤ndelt stattdessen die Kugel.

15â€² Tor fÃ¼r Portugal, 5:7 durch Francisco Costa

Die deutsche Abwehr arbeitet lange erfolgreich, greift die Gegenspieler jetzt deutlich offensiver an. Aus einem Freiwurf im Zeitspiel heraus tankt sich Costa gegen die Hand durch, lÃ¤sst Fischer stehen und wirft das Leder oben rechts in den Winkel.

14â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 5:6 durch Nils Lichtlein

Gegen Lichtlein bleibt der Innenblock zu passiv, so kriegt Gabriel Cavalcanti den HÃ¼ftwurf des deutschen Regisseurs um die HÃ¼fte gewickelt.

13â€² Nach einer knappen Viertelstunde bittet Bundestrainer AlfreÃ° GÃ­slason zu seiner ersten Auszeit! Es braucht jetzt mehr Geduld und mehr Tiefe in den ZweikÃ¤mpfen, dazu gibt es personelle VerÃ¤nderungen: Lichtlein fÃ¼hrt weiter Regie, auf der linken Seite kommt Grgic in die Partie.

13â€² Im gebundenen Spiel mÃ¼hen sich auch die Tugas, im Zeitspiel muss Francisco Costa einen Notwurf aus zehn Metern nehmen. Den Braten hat Aldi Wolff sofort gerochen und liegt rechtzeitig unten im Eck, gleichbedeutend mit seiner fÃ¼nften Parade.

12â€² Beide Teams streuen immer wieder Ungenauigkeiten ein, der Respekt vor der Abwehr gegen den Positionsangriff ist hoch. Bisher verhindert Keeper Andreas Wolff noch Schlimmeres, doch das Tempospiel der Portugiesen ist eine echte Waffe.

11â€² Tor fÃ¼r Portugal, 4:6 durch Luis Frade

Sobald das deutsche Team offensiv Fehler einstreut, sind die Portugiesen blitzschnell zur Stelle. So ergeben sich im erweiterten GegenstoÃŸ oftmals Ãœberzahlsituationen, Frade scort frei aus sechs Metern.

10â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 4:5 durch Nils Lichtlein

Auch den zweiten Strafwurf bringt Lichtlein sicher im Kasten unter! Dieses Mal steht ihm Pedro Tonicher gegenÃ¼ber, doch auch der Aufsetzer in die linke Ecke findet sein Ziel.

9â€² Tor fÃ¼r Portugal, 3:5 durch AntÃ³nio Areia



8â€² Tor fÃ¼r Portugal, 3:4 durch Diogo Branquinho

Doch auch die SÃ¼deuropÃ¤er kÃ¶nnen Tempo gehen, Deutschland steht noch zu unsortiert und kann den Treffer von Branquinho Ã¼ber die rechte Seite nicht verhindern.

8â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 3:3 durch Lukas Mertens

Ausgangspunkt ist die bockstarke Parade von Andreas Wolff gegen KreislÃ¤ufer Frade, aus dem erweiterten GegenstoÃŸ heraus wird Mertens auf dem linken FlÃ¼gel freigespielt und markiert den Ausgleich.

7â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 2:3 durch Nils Lichtlein

Den ersten Siebenmeter der Partie Ã¼bernimmt Lichtlein heute, mit viel Ruhe und Ãœberzeugung guckt sich der LinkshÃ¤nder TorhÃ¼ter Gustavo Capdeville aus und platziert die Kugel in die rechte Seite mit einem Aufsetzer.

6â€² Tor fÃ¼r Portugal, 1:3 durch Francisco Costa

Was fÃ¼r eine Dynamik! Aus der zweiten Welle rauscht Costa heran, Ã¼ber die Mitte nimmt sich der LinkshÃ¤nder den Schlagwurf Ã¼bers falsche Bein und versenkt das SpielgerÃ¤t unten rechts in der Ecke.

5â€² Gelbe Karte fÃ¼r Salvador Salvador (Portugal)

FÃ¼r ein Ziehen am Trikot sieht Abwehrchef Salvador den gelben Karton.

5â€² Tor fÃ¼r Portugal, 1:2 durch Francisco Costa

Wieder ist es der junge LinkshÃ¤nder, der bewusst den Kontakt sucht und mit allem, was er hat in die LÃ¼cke haut. Im Durchbruch setzt Costa die Kugel dann am Bein von Wolff vorbei ins lange Eck.

4â€² Doch auch die DHB-Truppe mÃ¼ht sich gegen eine robuste Abwehr, die Portugiesen verteidigen hart und gegen den KÃ¶rper. So werden FehlwÃ¼rfe von Knorr und Uscins provoziert.

3â€² Tor fÃ¼r Portugal, 1:1 durch Luis Frade

Auch die Tugas bringen sich aufs Scoreboard, Ã¼ber den wuchtigen KreislÃ¤ufer Frade wird das zentrale Zwei gegen Zwei in der Kleingruppe gelÃ¶st.

2â€² Auch in der Abwehr kommt die deutsche Mannschaft hervorragend rein, KÃ¶ster, Kiesler und Golla arbeiten stark und ermÃ¶glichen Andreas Wolff zwischen den Pfosten zu seiner ersten Parade gegen Francisco Costa aus neun Metern zu kommen.

1â€² Tor fÃ¼r Deutschland, 1:0 durch Johannes Golla

Der KapitÃ¤n erÃ¶ffnet den Torreigen! Deutschland beginnt im Ballbesitz, KÃ¶ster attackiert das Zentrum und findet seinen KreislÃ¤ufer, der sich zur rechten Seite absetzt und im Fallen den Ball oben links in die Ecke drÃ¼ckt.

1â€² Los geht's, die erste Partie der Hauptrunde zwischen Deutschland und Portugal ist erÃ¶ffnet.

1â€² Spielbeginn

Beide Teams sind eingelaufen, es folgen die Nationalhymnen, dann fliegt gleich der Ball zum Auftakt in die Hauptrunde.

Vor einem Jahr trafen Deutschland und Portugal das letzte Mal aufeinander, im Viertelfinale der Weltmeisterschaft ereigneten sich dramatische Szenen. Am Ende verlor die Adlertruppe in VerlÃ¤ngerung gegen das junge Portugiesische Team, heute soll die Revanche fÃ¼r das Ausscheiden in der K.o.-Runde erfolgen. Dazu setzt Bundestrainer Gislason heute auf das altbewÃ¤hrte Stammpersonal, auch Langhoff, Lichtlein und Semper, die zuletzt mit guten Leistungen Ã¼berzeugt hatten, sind mit dabei. Von der TribÃ¼ne aus unterstÃ¼tzen heute KreislÃ¤ufer Kohlbacher und RechtsauÃŸen HÃ¤seler. Da beide Teams als Gruppensieger mit zwei Punkten auf dem Konto in das Duell gehen, ist das durchaus schon als Richtungsweisend einzuschÃ¤tzen diese Partie zu gewinnen. Ein leichter Vorteil pro Deutschland kÃ¶nnte der eine Tag mehr an Regeneration sein, war die DHB-Auswahl zuletzt am Montag gegen Spanien gefordert, Portugal am Dienstag gegen DÃ¤nemark. So oder so, beide Seiten dÃ¼rften wieder mit der PrÃ¤misse in die Partie gehen mit viel Tempo zu einfachen Toren zu kommen.