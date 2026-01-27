Australian Open: Zverev steht im Halbfinale - nun wartet Alcarez

Alexander Zverev steht im Halbfinale der Australian Open und trifft nun auf Carlos Alcaraz. Der Hamburger träumt vom Grand-Slam-Titel – und zeigt in Melbourne starke Form.

Alexander Zverev steht nach einem Vier-Satz-Sieg gegen Learner Tien (USA) erneut im Halbfinale der Australian Open. Gegner dort ist der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz. 27.01.2026 | 0:44 min

Alexander Zverev hat einen großen Traum. "Wenn es irgendwann mal einen Grand-Slam-Champion mit Diabetes gibt", sagte der Hamburger nach seinem Halbfinaleinzug bei den Australian Open lächelnd, "dann bin ich die glücklichste Person der Welt – selbst wenn es nicht ich bin." Die Chance, dass es doch Zverev selbst ist, wird in Melbourne immer größer.

Im Halbfinale wartet Alcarez

Der 27-Jährige, der seit seinem vierten Lebensjahr mit Diabetes lebt und eine Stiftung gegründet hat, spielt derzeit hervorragendes Tennis. Beim 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3) gegen den US-Amerikaner Learner Tien stellte er das erneut unter Beweis. Im Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz am Freitag (Eurosport) ist Zverev nur leichter Außenseiter.

Deutschlands Tennis-Ass Alexander Zverev hat bei der 3:6, 4:6-Auftaktpleite beim United Cup gegen Polen die Nerven verloren. Der Hamburger zertrümmerte seinen Schläger. 05.01.2026 | 0:50 min

Duell auf Augenhöhe

Alcaraz ließ im Viertelfinale auch Publikumsliebling Alex de Minaur beim 7:5, 6:2, 6:1 keine Chance und hat im Turnier noch keinen Satz verloren. Doch gegen Zverev ist die Bilanz ausgeglichen: 6:6. 2024 gewann der Deutsche bei den Australian Open ein hochklassiges Viertelfinale gegen den Spanier.

Sport : Großes Tennis - Made in East Germany Tennis ist in der DDR ein Sport ohne Zukunft: nicht erwünscht. Wer trotzdem von Wimbledon träumt, kämpft mit Mut und Schmuggelware gegen Schikane und Staat.

"Ich fühle mich gut, ich spiele gut und ich bin glücklich auf dem Platz", sagte der Tokio-Olympiasieger, der zum zehnten Mal ein Grand-Slam-Halbfinale erreicht hat. "Natürlich hilft es immer, wenn man gewinnt." In Melbourne hat Zverev bereits fünf Siege gefeiert – zwei fehlen noch zum Titel.

Lob von Boris Becker

Dass der große Wurf möglich ist, glaubt inzwischen auch Boris Becker. "Das war wieder großer Sport von Sascha Zverev. In dieser Form kann er das Turnier gewinnen", schwärmte der letzte deutsche Grand-Slam-Sieger bei den Männern bei "Eurosport".

Boris Becker fliegt mit 17 Jahren über den Rasen von Wimbledon - und in die Geschichtsbücher: jüngster Sieger, erster Deutscher, Tennis-Ikone. Ein Moment für die Ewigkeit. 03.07.2025 | 13:40 min

Dominant trotz Hitze

Gegen Tien überzeugte Zverev vor den Augen von Angelique Kerber mit Aufschlagstärke und verbesserter Vorhand. Das geschlossene Dach sorgte bei bis zu 45 Grad Außentemperatur für konstante Bedingungen. Zverev nutzte das, strahlte Sicherheit aus und gewann den ersten Satz souverän.

Mit 24 Assen ließ sich Zverev auch nach einem überstandenen Satzball nicht stoppen. Tien unterliefen neun Doppelfehler, ein Break gelang ihm nicht. Zverev war zu stark – auf dem Platz und danach, als er geduldig Fragen zu seiner Stiftung für Diabetes-Betroffene beantwortete.