Champions League: Warum Emre Can dem BVB jetzt so wichtig ist

Emre Can steht beim BVB oft in der Kritik. Doch vor dem Champions-League-Duell mit Inter Mailand zeigt sich: Seine Härte, Erfahrung und Mentalität schließen eine gefährliche Lücke.

Emre Can füllt die Lücke bei Borussia Dortmund. Quelle: Marc Niemeyer/kolbert-press

Um es mal positiv zu wenden: Emre Can hat Eindruck in Köpenick hinterlassen. Beim jüngsten Auswärtssieg des BVB über den 1. FC Union brachte er nicht nur die Fans der Berliner auf die Palme, selbst die sonst smarte Presseabteilung der Eisernen ließ sich in seltsamer Mischung aus Frust und kindischer Rache dazu hinreißen, Dortmunds Kapitän digital vom Siegerfoto zu löschen.

Can kann das egal sein, seine Mission als Torschütze, Antreiber und konsequenter Spielzerstörer ist geglückt. Dass er dabei als Provokateur am Rande seines vierten Dortmunder Platzverweises stand, war nach dem leblosen Auftritt des BVB in der Champions League bei Tottenham Hotspur wohl eingepreist. "Das sind Emotionen. Das kommt einfach hoch", sagte Can nach dem hitzigen Fight an der Alten Försterei.

Eine frühe Rote Karte und ein mäßiger Auftritt: Der BVB verliert nach der Niederlage in London gegen Tottenham die direkte Qualifikation für das Achtelfinale aus den Augen. 21.01.2026 | 2:59 min

Kobel und Schlotterbeck ziehen den Hut

Vor dem anstehenden Vorrundenfinale der Königsklasse gegen Mailand war es nötig, die oft zur Lethargie neigenden Westfalen aufzurütteln. Zwar geht es im Prestigeduell mit Inter nur noch sehr theoretisch um Alternativen zum Einzug in die Playoffs. Aber eine weitere Blamage wollen sich die ambitionierten Westfalen nicht leisten. Ein robusterer Ansatz in Europa kann auch nicht schaden: Mit 15 Gegentoren in sieben Spielen liegt der BVB weit über seinem Bundesliga-Schnitt.

Cans Plädoyer für "Erwachsenenfußball" kommt wohl zur rechten Zeit. Die Innenwirkung seines resoluten Spiels lässt sich kaum abstreiten. "Ich glaube, er mag das", zog Keeper Gregor Kobel den Hut und auch bei Abwehrchef Nico Schlotterbeck klang deutlich Respekt durch:

Über einen aggressiven Emre freue ich mich. Weil: Den will man nicht bespielen. „ Nico Schlotterbeck

Cans durchwachsene Bilanz

Genau dafür hatte der BVB Can im Sommer 2020 aus von Juventus Turin geholt. "In Emre Can bekommen wir einen Spieler, der neben seiner Technik auch seine Physis einbringt und über einen ausgeprägten Siegeswillen verfügt", schwärmte der damalige Sportdirektor Michael Zorc.

Bisher konnte Can dieses Versprechen nur selten einlösen. Seine Bilanz ist eher durchwachsen. Verletzungen und Formtiefs haben ihn stets gebremst beim Versuch, in Dortmund dauerhaft zur Leitfigur aufzusteigen, zum emotionalen Leader.

Fast permanent sah sich Can der Kritik ausgesetzt: zu unbeherrscht, zu risikoreich, zu unüberlegt. Sein lässiges, oft sorgloses Spiel im defensiven Mittelfeld kostete ihn selbst bei BVB-Fans Kredit. Nach Klublegende Marco Reus zum Kapitän aufzusteigen, war eine Bürde.

BVB-Kapitän Emre Can über den 3:0-Auswärtssieg bei Union Berlin im Interview bei ZDF-Reporterin Lili Engels. 24.01.2026 | 4:07 min

Nach Anselmino-Abgang noch wichtiger

Und doch hat Dortmunds Nummer 23 in bislang fünfeinhalb Jahren viel von dem gezeigt, was die Borussia dringend braucht: Widerstandskraft.Immer wieder wurde Can als Verkaufskandidat gehandelt. Noch kürzlich ging die schwarz-gelbe Gemeinde davon aus, dass der im Sommer auslaufende Vertrag des 32-Jährigen nicht verlängert wird. Nun scheint es ebenso selbstverständlich, dass Can noch Zeit bei den Westfalen dranhängt.

Als Abwehrspieler hat er eine Rolle gefunden, die besser zu ihm passt. In der Dreierkette ist er Ergänzung oder Alternative zu Schlotterbeck und Waldemar Anton - auch, weil Hoffnungsträger Aaron Anselmino kurzfristig zum FC Chelsea zurückkehrte.

Immer Ärger um den VAR: Für die einen sorgt er für mehr Fairness auf dem Platz, für die anderen nimmt er dem Fußball die Emotionalität: Wie könnte der Streit aufgelöst werden? 08.01.2026 | 14:40 min

Perfekte Elfmeter-Bilanz beim BVB

Trotz Trainerwechsel und fehlender Einsatzgarantie hat er sich als Kapitän behauptet. Irgendwie muss der oft kritisierte Can also doch für diese Mannschaft wichtig sein. "Der Verein hat extrem viel Vertrauen in mich und ich habe extrem viel Vertrauen in den Verein", offenbarte Can bei "Sky".

Es hilft sicher, dass er als Elfmeterschütze eine Bank ist. Beim Last-Minute-Sieg über St. Pauli behielt er tief in der Nachspielzeit die Nerven und in Berlin baute er seine perfekte BVB-Bilanz von 12 verwandelten Strafstößen aus. Selbst skeptische Fans dürften dem Gedanken zum verspielten Meistertitel 2023 nachhängen: Was, wenn Can den Elfmeter im Saisonfinale geschossen hätte?

