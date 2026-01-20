Borussia Dortmund hat die zweite Niederlage der Ligaphase kassiert. Der BVB unterlag in London Tottenham Hotspur mit 0:2. Knackpunkt war eine Rote Karte für Daniel Svensson.

Nichts zu holen für den BVB in London. Quelle: AP

Borussia Dortmund hat am vorletzten Spieltag der Ligaphase in der Champions League bei Tottenham Hotspur eine bittere Niederlage kassiert und damit die Chance auf den direkten Einzug ins Achtelfinale so gut wie verspielt. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac verlor am Dienstagabend mit 0:2 (0:2).

Top Acht für den BVB in weiter Ferne

Christian Romero (14.) und Dominic Solanke (37.) waren für Tottenham erfolgreich. Dortmunds Daniel Svensson sah nach Videobeweis früh die Rote Karte (24.) wegen groben Foulspiels.

Dortmund verliert durch die Niederlage in der Tabelle die Top Acht und damit das direkte Weiterkommen aus den Augen, kann aber weiterhin die Play-offs aus eigener Kraft erreichen. Zum Abschluss der Ligaphase trifft der BVB am 28. Januar zu Hause auf Inter Mailand.

BVB beginnt mit Guirassy in der Startelf

"Es ist ein wichtiges Spiel", hatte Kovac vor der Partie gesagt: "Wir wollen gewinnen, und dafür müssen wir eine Topleistung bringen". Und dafür beorderte der Coach Topstürmer Serhou Guirassy zurück in die Startelf gegen den Europa-League-Sieger.

Doch für Wirbel sorgte erst einmal die Tottenham-Offensive um den ehemaligen Bundesliga-Profi Xavi Simons. Romero, der argentinische Weltmeister, belohnte sein Team aus kurzer Distanz für eine starke Anfangsphase.

Gelb wird per VAR in Rot verwandelt

Dortmund hatte sich in der Champions League für den Ligaphasen-Endspurt kurz vor Weihnachten selbst unter Druck gesetzt mit einem 2:2-Ausrutscher zu Hause gegen den norwegischen Außenseiter FK Bodö/Glimt. Auch bei Tottenham fand der BVB nur langsam in die Partie.

Die Aufgabe wurde nach dem Platzverweis für Svensson - Schiedsrichter Glenn Nyberg zeigte zunächst Gelb, revidierte nach der Ansicht der Videobilder des Fouls aber seine Meinung - nicht gerade leichter.

Kurioses 2:0 für Tottenham

Für Dortmund lief die erste Halbzeit maximal unglücklich: Denn Solanke erhöhte noch vor der Pause kurios auf 2:0 für Tottenham, der Engländer schoss sich bei seinem Treffer selbst an, stocherte den Ball aber irgendwie Richtung Tor, zudem half der Innenpfosten mit. Danach setzte Kovac alles daran, keinen weiteren Gegentreffer zu kassieren - Emre Can und Julian Ryerson ersetzten zur zweiten Halbzeit Guirassy und Julian Brandt.

Wir haben uns in der ersten Halbzeit ein bisschen versteckt. „ Nico Schlotterbeck, BVB-Abwehrspieler

Und so versuchte der BVB in der Folge, defensiv möglichst sicher zu stehen. Dies gelang der Abwehr um Nico Schlotterbeck phasenweise dann auch, Tottenham schien auf der anderen Seite einen Gang runtergeschaltet zu haben. Schlotterbeck hatte noch eine gute Kopfballchance (90.+1), doch für richtig Spannung in London konnte Dortmund trotz aller Bemühungen nicht mehr sorgen.

