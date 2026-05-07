Inter Mailand - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Inter Mailand
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Mit 20 italienischen Meistertiteln, 9 Pokalsiegen und einem Champions League-Sieg ist der Football Club Internazionale Milano, kurz Inter Mailand, einer der erfolgreichsten Vereine der Welt. Inter teilt sich das Giuseppe-Meazza-Stadion mit seinem Stadtrivalen AC Mailand. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Inter Mailand.
Aktuelle Nachrichten zu Inter Mailand
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