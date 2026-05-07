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Inter Mailand - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Inter Mailand

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Mit 20 italienischen Meistertiteln, 9 Pokalsiegen und einem Champions League-Sieg ist der Football Club Internazionale Milano, kurz Inter Mailand, einer der erfolgreichsten Vereine der Welt. Inter teilt sich das Giuseppe-Meazza-Stadion mit seinem Stadtrivalen AC Mailand. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Inter Mailand.

Aktuelle Nachrichten zu Inter Mailand

  1. Champions League: Inter Mailand gegen Bodo/Glimt 1:2

    Nachrichten | heute in Europa:Norwegen feiert kleinen Fußballverein

    von Renée Barbara Severin
    Video1:50
  2. Glimts Spieler feiern nach dem Spiel

    Außenseiter im CL-Achtelfinale:Bodö/Glimt beschert Norwegen ein Fußball-"Märchen"

    mit Video2:45
  3. Champions League: Inter Mailand - Bodö/Glimt

    Norweger schalten Inter aus:Bodö/Glimt: Angst vor Europas "Klapperschlange" geht um

    mit Video2:45
  4. Emre Can (Dortmund)

    Champions-League-Duell gegen Inter:Emre Can: Unverzichtbar für den BVB?

    von Patrick Brandenburg
  5. AC Miland - FC Internazionale

    Nach Mafia-Ermittlungen:Inter und AC Mailand sperren Ultras aus

  6. Marcos Leonardo von Al Hilal feiert sein Tor beim Spiel des Fifa Club World Cups am 30.06.2025 gegen Manchester City.

    Achtelfinale der Klub-WM:Al-Hilal schlägt überraschend Manchester City

  7. Emanuel Macron empfängt PSG im Elysee-Palast
    Liveblog

    +++ Newsticker zum Finale +++:Macron empfängt PSG im Elysee-Palast

  8. PSGs Desire Doue jubelt nach seinem Tor gegen Inter Mailand.

    5:0 im Finale gegen Inter:Paris St.-Germain am Ziel seiner Träume

    von Stefan Bier
    Video1:19
  9. Desire Doue hält den Pokal des Champions League Finales in der Allianz Arena in München am 31.05.2025.

    PSG-Spieler:Doué: Vom Bayern-Schwarm zum Finalhelden

    mit Video1:19
  10. Fans erinnern mit Transparent von Paris Trainer Luis Enrique Martinez Garcia an seine verstorbenen Tochter Xana. Aufgenommen während des Championsleague Finales in Paris am 31.05.2025.

    Emotionaler Moment für PSG-Coach:Luis Enrique: Triumph für verstorbene Tochter Xana

  11. Siegerehrung mit Pokal und Mannschaft Kapitän Marquinhos of PSG Paris Saint-Germanin.

    Champions-League-Sieger PSG:Das Spektakel gewinnt

    von Vinzent Tschirpke
    mit Video9:58
  12. Luis Enrique und Spieler Vitinha (l.) und Ousmane Dembele mit dem Pokal.

    Pressestimmen zum Finale:"PSG vernichtet die Mailänder"

    mit Video9:58
  13. Desire Doue (l.) jubelt nach seinem Treffer zum 2:0 mit Joao Neves.

    Inter Mailand blamiert:5:0-Show: PSG gewinnt Champions League

    von Christian Nürnberger
    mit Video9:58
  14. Fans von Inter Mailand bereiten sich für das Finale der Champions League vor.

    Champions League:Final-Partys in München: Wer hat die Nase vorn?

    Claudio Palmieri, München
    mit Video23:34
  15. Inter Mailands türkischer Mittelfeldspieler (Nr. 20) Hakan Calhanoglu (L) und Inter Mailands österreichischer Stürmer (Nr. 08) Marko Arnautovic (R) feiern den Sieg von Inter Mailand nach dem Spiel der italienischen Serie A zwischen Inter Mailand und Monza im San-Siro-Stadion in Mailand, am 8. März 2025.

    Finale der Champions League:Bundesliga-Klassentreffen in München

    von Maik Rosner
    mit Video23:34
  16. Lars Ricken schießt am 28.05.1997 im Münchner Olympiastadion gegen Juventus Turin das Tor zum 3:1 für Borussia Dortmund im Finale der Champions League

    Legendäre Final-Momente:"Ricken, lupfen jetzt"

    von Ralf Lorenzen
    mit Video82:38