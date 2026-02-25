CL: Bodö/Glimt beschert Norwegen ein Fußball-"Märchen"

Außenseiter im CL-Achtelfinale:Bodö/Glimt beschert Norwegen ein Fußball-"Märchen"
Nach Olympia geht Norwegens Sport-Erfolg mit einem Wunder weiter. Bodö/Glimt hat Inter Mailand geschlagen und zieht ins Champions-League-Achtelfinale ein. Das Land ist verzückt.
Norwegens sportlicher Erfolg bricht nicht ab. Nachdem das Land im Medaillenspiegel bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo auf dem ersten Platz landete (41 Medaillen), sorgt nun ein Außenseiter-Verein aus der norwegischen Stadt Bodö für eine Fußball-Sensation.
Der "Fotballklubben Bodö/Glimt" hat sich im Mailänder San-Siro-Stadion im Play-off 2:1 (0:0) gegen Inter Mailand durchgesetzt und zieht damit ins Achtelfinale der UEFA Champions League ein. Der Verein jubelt und auch die Politik sowie die Medien im Land sind verzückt.
Norwegens Ministerpräsident: "Wirkt weit über den Fußball hinaus"
Als die Helden von San Siro ihr kleines Fußball-Wunder feierten, vergaß der norwegische Ministerpräsident für einen kurzen Moment sogar die hohe Politik. "Es ist ein Märchen", jubelte Jonas Gahr Störe. Der Politiker hatte das sensationelle Ergebnis des FK Bodö/Glimt in der Champions League bei Inter Mailand in einer Hotellobby in Kiew verfolgt, am Rande eines Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.
"Ich habe schon gesehen, wie sie Manchester City in Aspmyra mit 3:1 geschlagen haben. Das war ein Wahnsinnsmoment, und danach ging es einfach immer weiter", schwärmt Gahr Störe im norwegischen Rundfunk und ergänzte euphorisch:
Bodö/Glimt: Fußball-Wunder geht in die nächste Runde
Nach dem 3:1 im Play-off-Hinspiel setzte sich der Außenseiter auch beim Vorjahresfinalisten durch und kam völlig überraschend ins Achtelfinale. Dort wartet bei der Auslosung am Freitag erneut die Star-Truppe von ManCity oder Sporting Lissabon als Gegner.
"Ich bin unheimlich stolz auf das, was wir sind", sagte Trainer Kjetil Knutsen und betonte:
Den herausragenden Torwart Nikita Haikin bezeichnete er als eine "Gabe Gottes".
Medien feiern Erfolg: "Glimt im Himmel"
Kapitän Patrick Berg sprach vom "Größten, was ich in meiner Karriere erlebt habe". Und auch die Medien im hohen Norden waren verzückt. Der Norwegische Rundfunk NRK fühlt sich angesichts der "Glimt-Pracht von Mailand" an "Hollywood" erinnert, "Verdens Gang" spricht von einer Machtdemonstration und sieht "Glimt im Himmel".
Der frühere Frankfurter Jen Petter Hauge, der den ersten Treffer selbst erzielt und den zweiten vorbereitet hatte, habe "fast 70.000 Zuschauer im San Siro zum Schweigen gebracht", schreibt das Boulevardblatt weiter. TV2 kommentiert: "Glimt schockiert - schon wieder". Und der "Corriere dello Sport" stöhnt: "Bodö macht dem San Siro Schüttelfrost".
Glimt schrieb nationale Fußballgeschichte: Zwar stand Rosenborg Trondheim 1996/97 sogar im Viertelfinale der Königsklasse, erstmals aber setzte sich ein norwegischer Klub in einem K.o.-Duell der Champions League durch. "Das ist komplett verrückt. Wir haben etwas völlig Aberwitziges geschafft", sagte Torschütze Hakon Evjen. Und jetzt? "Alles ist möglich!"
