Champions League: Bayer Leverkusen souverän ins Achtelfinale

Bayer Leverkusen tut im Playoff-Rückspiel gegen Olympiakos Piräus nur das Nötigste und steht nach dem 0:0 im Achtelfinale. Dort ist der FC Arsenal oder der FC Bayern der Gegner.

Bleib' mir vom Leib! Der Leverkusener Robert Andrich (links) wehrt sich gegen Mehdi Taremi. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Bayer Leverkusen hat im Playoff-Rückspiel zu Hause gegen Olympiakos Piräus den 2:0-Sieg aus dem Hinspiel erfolgreich verwaltet: Das 0:0 reicht zum Einzug ins Champions-League-Achtelfinale (Zusammenfassung am Mittwoch in der Champions-League-Sendung ab 23 Uhr).

Bei der Auslosung am kommenden Freitag kann die Werkself entweder den FC Arsenal oder Bayern München erwischen (ab 12 Uhr im ZDF-Livestream).

Bayer Leverkusen zog sich nach den ersten fünfzehn engagierten Minuten zurück, spielte auf Abwarten und konzentrierte sich auf die Defensive. Diese konnten die Griechen nicht knacken - auch nicht, als sie gegen Ende den Druck auf den Bayer-Abwehr erhöhten.

Das 2:0 im Hinspiel: Bayer Leverkusen setzt sich bei Olympiakos durch. Für die Tore gegen einen kämpferischen Gegner sorgt wieder einmal Torgarant Patrik Schick. 18.02.2026 | 2:59 min

Patrik Schick mit starkem Beginn

Im Mittelpunkt stand zu Beginn einmal mehr Patrik Schick, der im Hinspiel beide Treffer erzielt hatte. Der Kopfball des Topstürmers verfehlte das Tor jedoch knapp (4.), sein Lupfer kurz darauf geriet zu kurz (6.).

Norweger schalten Inter aus : Bodö/Glimts Champions-League-Traum lebt weiter Der FK Bodö/Glimt steht im Achtelfinale der Champions League. Die Überraschungsmannschaft aus Norwegen setzte sich im Playoff gegen Inter Mailand durch. mit Video 5:53

Der Schwung verpuffte ein wenig, als sich Leverkusen durch einige Ungenauigkeiten in der Defensive selbst in Bedrängnis brachte. Die Rheinländer durften froh sein, dass der lautstark unterstützte griechische Rekordmeister dies nicht bestrafte.

Leverkusen lässt Piräus kommn

Je länger die erste Halbzeit dauerte, desto deutlicher erinnerte Leverkusens Auftritt an die unerwartete Ligapleite bei Union Berlin (0:1) am vergangenen Wochenende. Dabei vertraute Trainer Kasper Hjulmand nach der Rotation in Köpenick fast genau jener Startelf, die in der Vorwoche bei Olympiakos überzeugt hatte.

Union kann doch noch gewinnen. Gegen Bayer Leverkusen kommen die Eisernen zu einem 1:0. Mit dem ersten Dreier im neuen Jahr vergrößern die Berliner ihr Polster zur Abstiegszone. 23.02.2026 | 6:32 min

Zu allem Überfluss musste nach dem Seitenwechsel Ibrahim Maza angeschlagen vom Feld. Der eingewechselte Ernest Poku setzte dann Alejandro Grimaldo in Szene, der Spanier traf bei einem der wenigen Bayer-Abschlüsse die Latte (62.).

Die Passivität der Leverkusener verlieh den Gästen spürbar Auftrieb. Bayer hatte in der Schlussphase teilweise Schwerstarbeit in der Defensive zu verrichten.

Das war leider kein Zuckerschlecken von uns. Heute ist keiner da, der zufrieden sein kann. „ Jonas Hofmann, Bayer Leverkusen

"Das war heute so eine Art Schaulaufen. Zum Glück hat der Gegner es nicht bestraft", monierte Bayer-Kapitän Robert Andrich bei "Amazon Prime". Das Weiterkommen sei das einzig Positive, meinte er und forderte unter anderem "wesentlich mehr Galligkeit".

Leverkusen vier Mal gegen Bayern?

Erwartet Leverkusen nun ein Bayern-Viererpack? Sollten bei der Auslosung des Achtelfinales (10./11. und 17./18. März) tatsächlich die Münchner der Gegner werden, muss die Werkself gleich vier Mal binnen kurzer gegen den Bundesliga-Konkurrenten ran: Neben der Champions League in der Bundesliga (14. März) und im Pokal-Halbfinale (21. April).

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.