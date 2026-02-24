Champions League: Bodö/Glimts spektakuläre Reise geht weiter

Der FK Bodö/Glimt steht im Achtelfinale der Champions League. Die Überraschungsmannschaft aus Norwegen setzte sich im Playoff gegen Inter Mailand durch.

Der FC Bodö/Glimt sorgt in der Champions League weiter für Furore. Quelle: imago

Der FK Bodö/Glimt bleibt die Attraktion der Champions League. Das Team aus Norwegen schaltete in den Play-off-Spielen überraschend deutlich Inter Mailand aus. Einem 3:1-Heimerfolg im Hinspiel ließ die Mannschaft von Trainer Kjetil Knutsen einen 2:1-Sieg in Mailand folgen.

Der ehemalige Frankfurter Jens Petter Hauge erzielte in der 58. Minute das 1:0 für den Außseiter. Haakon Evjen legte in der 72. Minute nach. Alessandro Bastoni gelang nur noch der Anschlusstreffer (76.) für den Vorjahresfinalisten.

Schlimmer Fehler von Inters Akanji

Inter war zwar lange überlegen, kam allerdings nur zu wenigen guten Möglichkeiten. Bodö/Glimt stand dagegen in der Defensive sicher und profitierte bei Hauges Führungstreffer von einem schlimmen Fehlpass des ehemaligen Dortmunders Manuel Akanji.

Der nächste Gegner des FK ist entweder Manchester City oder Sporting Lissabon. Die Auslosung des Achtelfinales geht am Freitag, ab 12 Uhr, über die Bühne.

