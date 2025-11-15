  3. Merkliste
Manchester City - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Manchester City

Zehn englische Meistertitel, Champions League-Sieger und UEFA-Supercup-Sieger: Manchester City ist einer der erfolgreichsten Vereine der englischen Premier League. Der englische Verein, auch Man City genannt, ist mehrheitlich im Besitz des Scheichs Mansour bin Zayed Al Nahyan. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergründe im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zu Manchester City

  1. Jeremy Doku (Manchester City, links) und Florian Wirtz (FC Liverpool) im Zweikampf um den Ball, Premier League.

    Blasser Florian Wirtz wird ausgewechselt:ManCity verpasst Liverpool eine Abreibung

    mit Video
  2. Nico Schlotterbeck im ZDF-Interview

    BVB verliert in Manchester:Schlotterbeck: "Wir haben viele Minuten einfach verpennt"

    1:46 min
  3. Erling Haaland

    Champions League:Wiedersehen mit Haaland für den BVB

    von Stefan Bier
    1:07 min
  4. Borussia Dortmunds Spieler absolvieren eine Trainingseinheit.

    Champions League:Wie der BVB auch bei Manchester City bestehen will

    von Patrick Brandenburg
  5. Marcos Leonardo von Al Hilal feiert sein Tor beim Spiel des Fifa Club World Cups am 30.06.2025 gegen Manchester City.

    Achtelfinale der Klub-WM:Al-Hilal schlägt überraschend Manchester City

  6. Die Trainer Pep Guardiola (rechts) von Manchester City und Oliver Glasner von Crystal Palace gestikulieren während des FA-Cup-Finales.

    England - FA-Cup-Finale:Manchester City verspielt letzte Titelchance

    mit Video
  7. Florian Wirtz gestikuliert auf dem Spielfeld

    Jetzt auch der FC Liverpool?:Bericht: Nächster Klub aus England will Wirtz

    mit Video
  8. Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

    Konkretes Angebot von ManCity?:Berichte: Neuer Mitspieler im Wirtz-Poker

    mit Video
  9. Florian Wirtz

    Transfer-Poker um Ausnahmespieler:Wohin führt der Weg von Florian Wirtz?

    von Ralf Lorenzen
    mit Video
  10. Kevin de Bruyne

    Nach zehn Jahren:Kevin de Bruyne verlässt Manchester City

  11. Madrids Kylian Mbappe schießt das Tor zum 2:0 gegen Manchester City.

    Real Madrid im Achtelfinale:Mbappe-Dreierpack: Manchester City raus

    von Jens Bednarek
    mit Video
  12. Federico Valverde (links) und Carlo Ancelotti.

    Champions League:Reals Feldzug "zerstört spanischen Fußball"

    von Florian Haupt
  13. Omar Marmoush jubelt nach seinem Treffer beim Premier League Spiel Manchester City gegen Newcastle United.

    Drei Tore in 14 Minuten:ManCity feiert Omar Marmoush für Hattrick

  14. Erling Haaland (Manchester City) und Kylian Mbappe (Real Madrid).

    Nach verrückter Schlussphase:Real besiegt Manchester City

  15. Trainer Pep Guardiola schaut verzweifelt und ratlos Richtung Platz.

    Krisenstimmung vor Real-Spiel:Ist Guardiolas Zauber bei ManCity am Ende?

    von Florian Vonholdt
    mit Video
  16. Pep Guardiola gestikuliert während des Spiels zwischen Arsenal und Manchester City.

    Arsenal erteilt Lehrstunde:Debakel für Guardiola und ManCity