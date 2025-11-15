Manchester City - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Manchester City
|
Zehn englische Meistertitel, Champions League-Sieger und UEFA-Supercup-Sieger: Manchester City ist einer der erfolgreichsten Vereine der englischen Premier League. Der englische Verein, auch Man City genannt, ist mehrheitlich im Besitz des Scheichs Mansour bin Zayed Al Nahyan. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergründe im Überblick.
Aktuelle Nachrichten zu Manchester City
Blasser Florian Wirtz wird ausgewechselt:ManCity verpasst Liverpool eine Abreibungmit Video
BVB verliert in Manchester:Schlotterbeck: "Wir haben viele Minuten einfach verpennt"1:46 min
Champions League:Wiedersehen mit Haaland für den BVBvon Stefan Bier1:07 min
Champions League:Wie der BVB auch bei Manchester City bestehen willvon Patrick Brandenburg
Achtelfinale der Klub-WM:Al-Hilal schlägt überraschend Manchester City
England - FA-Cup-Finale:Manchester City verspielt letzte Titelchancemit Video
Jetzt auch der FC Liverpool?:Bericht: Nächster Klub aus England will Wirtzmit Video
Konkretes Angebot von ManCity?:Berichte: Neuer Mitspieler im Wirtz-Pokermit Video
Transfer-Poker um Ausnahmespieler:Wohin führt der Weg von Florian Wirtz?von Ralf Lorenzenmit Video
Nach zehn Jahren:Kevin de Bruyne verlässt Manchester City
Real Madrid im Achtelfinale:Mbappe-Dreierpack: Manchester City rausvon Jens Bednarekmit Video
Champions League:Reals Feldzug "zerstört spanischen Fußball"von Florian Haupt
Drei Tore in 14 Minuten:ManCity feiert Omar Marmoush für Hattrick
Nach verrückter Schlussphase:Real besiegt Manchester City
Krisenstimmung vor Real-Spiel:Ist Guardiolas Zauber bei ManCity am Ende?von Florian Vonholdtmit Video
Arsenal erteilt Lehrstunde:Debakel für Guardiola und ManCity