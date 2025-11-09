Wirtz wird ausgewechselt: ManCity verpasst Liverpool Abreibung

Der FC Liverpool kommt nicht in die Spur. Wenige Tage nach dem Prestige-Sieg gegen Real Madrid kassieren die Reds in der Premier League eine herbe Niederlage bei Manchester City.

Jeremy Doku Florian Wirtz (FC Liverpool, r.) wartet weiter auf seinen ersten Scorepunkt. Quelle: dpa

Die Krise des englischen Fußballmeisters FC Liverpool um den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz wird immer bedrohlicher. Die Reds verloren am elften Spieltag der Premier League mit Wirtz in der Startelf 0:3 (0:2) beim Ex-Champion Manchester City.

Guardiolas 1000. Spiel als Trainer

Manchesters Teammanager Pep Guardiola feierte damit einen prestigeträchtigen Erfolg in seinem 1000. Spiel als Trainer. Durch den Dreier bleibt City (22 Punkte) dem Spitzenreiter FC Arsenal (26) auf den Fersen. Liverpool hat fünf der vergangenen sechs Ligapartien verloren und liegt bereits acht Zähler hinter Arsenal.

So oft wie zuletzt verliert der FC Liverpool selten. Was steckt hinter dem holprigen Saisonstart des englischen Meisters und was hinter der Kritik an Top-Einkauf Florian Wirtz? 06.11.2025 | 14:55 min

Wirtz in der 83. Minute ausgewechselt

Der 22 Jahre alte Wirtz blieb erneut blass. Der 125 Millionen Euro teure Offensivstar hat nach wie vor keinen Scorerpunkt in der Premier League auf dem Konto und wurde in der 83. Minute ausgewechselt.

Liverpool setzt mit dem Sieg über Real ein Ausrufezeichen. Die zuletzt kriselnden Reds - mit Florian Wirtz in der Startelf - fahren einen knappen, aber hochverdienten Erfolg ein. 05.11.2025 | 2:11 min

Auf der anderen Seite glänzte Erling Haaland. Zunächst scheiterte der norwegische Superstar mit einem Foulelfmeter an Liverpools Torhüter Giorgi Mamardaschwili (13.), wenig später traf der frühere Dortmunder per Kopf (29.).

Haaland gelingt 14. Saisontor

Es war bereits Haalands 14. Saisontreffer. Die Flanke auf den Torjäger konnte Wirtz nicht verhindern. Nicolas Gonzalez erhöhte vor der Pause mit einem abgefälschten Distanzschuss (45.+3). In der zweiten Hälfte drängte Liverpool auf den Anschluss, vergab aber einige gute Chancen. Besser machte es Jeremy Doku (63.) auf der anderen Seite.

Manchester City besiegt den BVB vor allem dank einer sehr guten ersten Hälfte. Die Dortmunder halten zwar gut mit, müssen aber die Überlegenheit der Skyblues anerkennen. 05.11.2025 | 2:55 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.