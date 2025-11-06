Florian Wirtz: Warum er sich beim FC Liverpool noch schwer tut

Für eine Mega-Ablöse wechselte Florian Wirtz im Sommer zum FC Liverpool. Dort bekommt er es mit einem anderen Fußball, einem Klub im Umbruch und der Last der Erwartungen zu tun.

So oft wie zuletzt verliert der FC Liverpool selten. Was steckt hinter dem holprigen Saisonstart des englischen Meisters und was hinter der Kritik an Top-Einkauf Florian Wirtz? 06.11.2025 | 14:55 min

Es klang fast ein wenig trotzig, als Trainer Arne Slot vom FC Liverpool vor dem 1:0-Erfolg in der Champions League gegen Real Madrid über Florian Wirtz und dessen bisherigen Leistungen sagte: "Für mich hat er genau das geliefert, was wir erwartet haben."

Rückendeckung von Trainer Arne Slot

Der niederländische Coach wollte offensichtlich der aufgekommenen Kritik an seinem Star-Einkauf den Wind aus den Segeln nehmen. Denn im englischen Blätterwald wurde angesichts von null Toren und null Scorerpunkten in zehn Ligaspielen schon gemutmaßt, dass Wirtz der Last der Erwartungen womöglich nicht gewachsen sei.

Liverpool setzt mit dem Sieg über Real ein Ausrufezeichen. Die zuletzt kriselnden Reds - mit Florian Wirtz in der Startelf - fahren einen knappen, aber hochverdienten Erfolg ein. 05.11.2025 | 2:11 min

Ex-Liverpool-Profi Markus Babbel sagte in der Sendung Bolzplatz:

Jeder erwartet Wunderdinge und die kann er im Moment überhaupt nicht erfüllen. „ Markus Babbel, Ex-Liverpool-Profi

"Und jetzt wirst du natürlich immer an dieser Ablösesumme gemessen."

Anderer Fußball in der Premier League

125 Millionen Euro soll der amtierende englische Meister im Sommer an Bayer Leverkusen gezahlt haben. Hans Wirtz, Vater und Berater des Nationalspielers, ist zwar überzeugt, dass "Florian diesen Preis auch rechtfertigen wird", wie er im "Bolzplatz" sagt. Unübersehbar sind aber auch die Anpassungsschwierigkeiten an die höhere Intensität der Premier League.

Wir sprechen von komplett anderem Fußball. Es ist schneller, es ist physischer, es ist härter. „ Markus Babbel, Ex-Liverpool-Profi

Die Anzahl der Torschussvorlagen und der Anteil der linienbrechenden Pässe von Wirtz sind im Vergleich zu seiner letzten Saison laut Datenanalyse zwar konstant geblieben, eine seiner größten Stärken bringt er aber deutlich weniger zum Tragen: das Spiel eins gegen eins.

Galatasaray Istanbul vollzieht eine 360-Grad-Kehrtwende. Dem 1:5 zum Auftakt gegen Frankfurt lässt der türkische Spitzenklub einen 1:0-Sieg gegen den FC Liverpool folgen. 01.10.2025 | 1:18 min

"Er ist risikoscheuer geworden", sagt der Spielanalyst Mats Beckmann im "Bolzplatz". "Wenn er nicht wirklich aufdrehen kann, wenn er sofort Gegnerdruck spürt und schon bei der Annahme gestört wird, dann hat er Probleme, in sein Spiel zu finden."

FC Liverpool - ein Klub im Umbruch

Die Anpassung wird dadurch erschwert, dass Liverpool einen großen Umbruch hinter sich hat und viele Spieler neu integrieren muss. Er komme in eine Mannschaft, die nicht intakt sei, findet Babbel. "Zu viele Leistungsträger bringen nicht ihre Form." Starstürmer Mo Salah etwa spielt bislang nicht auf dem Level der Vorjahre.

Nicht unterschätzen sollte man auch die Auswirkung des tragischen Unfalltods von Liverpool-Spieler Diogo Jota und dessen Bruder André Silva im Sommer auf die Mannschaft. "Ich habe das Gefühl, das hat in der Truppe brutal etwas angestellt", sagt Babbel. "Und wenn es nur im Unterbewusstsein ist."

Er trifft wie am Fließband und ist auf dem Platz überall zu finden. Bayern Münchens Torjäger Harry Kane ist gerade in der Form seines Lebens. Was macht den Engländer so besonders? 30.10.2025 | 16:46 min

Tipp an Wirtz: Noch mehr die Tiefe suchen

Sky-Reporter Toni Tomic sieht das genauso, hält die Probleme der Reds mit bereits vier Premier-League-Niederlagen aber für eine vorübergehende Krise.

Diese Mannschaft wird sich finden, diese Mannschaft wird wieder performen. „ Premier-League-Reporter Toni Tomic über den FC Liverpool

Liverpool müsse aber auch das Spiel anpassen, "um die offensiven Mittelfeldspieler so in Szene zu setzen, dass sie den finalen Pass spielen können oder auch mal aussichtsreich in die Abschlussposition kommen", sagt Analyst Beckmann, der auch noch einen Ratschlag für Wirtz hat. "Er kann noch etwas mehr die Tiefe suchen, um dort wirklich auch torgefährlicher zu werden."

Alonso von Wirtz-Durchbruch überzeugt

Bei allem Erwartungsdruck sollte man allerdings nicht vergessen, dass es sich bei Wirtz um einen 22-Jährigen handelt, der vor seinem Transfer in die stärkste Liga der Welt lediglich von Köln nach Leverkusen gewechselt ist.

Überhaupt keinen Zweifel daran, dass Wirtz "seine Qualität, seine Persönlichkeit, seine Wettbewerbsfähigkeit" bald auch in Liverpool allen beweisen wird, hat sein Ex-Trainer Xavi Alonso. "Er ist einer der Gründe, warum ich hier bin, ich bin ihm dankbar", sagte der Trainer von Real Madrid vor dem Gastspiel an der Anfield Road.