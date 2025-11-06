Florian Wirtz: Warum er sich beim FC Liverpool noch schwer tut

Nach Rekordtransfer in Premier League:Warum sich Florian Wirtz beim FC Liverpool noch schwer tut
von Ralf Lorenzen
Für eine Mega-Ablöse wechselte Florian Wirtz im Sommer zum FC Liverpool. Dort bekommt er es mit einem anderen Fußball, einem Klub im Umbruch und der Last der Erwartungen zu tun.
Es klang fast ein wenig trotzig, als Trainer Arne Slot vom FC Liverpool vor dem 1:0-Erfolg in der Champions League gegen Real Madrid über Florian Wirtz und dessen bisherigen Leistungen sagte: "Für mich hat er genau das geliefert, was wir erwartet haben."
Rückendeckung von Trainer Arne Slot
Der niederländische Coach wollte offensichtlich der aufgekommenen Kritik an seinem Star-Einkauf den Wind aus den Segeln nehmen. Denn im englischen Blätterwald wurde angesichts von null Toren und null Scorerpunkten in zehn Ligaspielen schon gemutmaßt, dass Wirtz der Last der Erwartungen womöglich nicht gewachsen sei.
Ex-Liverpool-Profi Markus Babbel sagte in der Sendung Bolzplatz:
"Und jetzt wirst du natürlich immer an dieser Ablösesumme gemessen."
Anderer Fußball in der Premier League
125 Millionen Euro soll der amtierende englische Meister im Sommer an Bayer Leverkusen gezahlt haben. Hans Wirtz, Vater und Berater des Nationalspielers, ist zwar überzeugt, dass "Florian diesen Preis auch rechtfertigen wird", wie er im "Bolzplatz" sagt. Unübersehbar sind aber auch die Anpassungsschwierigkeiten an die höhere Intensität der Premier League.
Die Anzahl der Torschussvorlagen und der Anteil der linienbrechenden Pässe von Wirtz sind im Vergleich zu seiner letzten Saison laut Datenanalyse zwar konstant geblieben, eine seiner größten Stärken bringt er aber deutlich weniger zum Tragen: das Spiel eins gegen eins.
"Er ist risikoscheuer geworden", sagt der Spielanalyst Mats Beckmann im "Bolzplatz". "Wenn er nicht wirklich aufdrehen kann, wenn er sofort Gegnerdruck spürt und schon bei der Annahme gestört wird, dann hat er Probleme, in sein Spiel zu finden."
FC Liverpool - ein Klub im Umbruch
Die Anpassung wird dadurch erschwert, dass Liverpool einen großen Umbruch hinter sich hat und viele Spieler neu integrieren muss. Er komme in eine Mannschaft, die nicht intakt sei, findet Babbel. "Zu viele Leistungsträger bringen nicht ihre Form." Starstürmer Mo Salah etwa spielt bislang nicht auf dem Level der Vorjahre.
Nicht unterschätzen sollte man auch die Auswirkung des tragischen Unfalltods von Liverpool-Spieler Diogo Jota und dessen Bruder André Silva im Sommer auf die Mannschaft. "Ich habe das Gefühl, das hat in der Truppe brutal etwas angestellt", sagt Babbel. "Und wenn es nur im Unterbewusstsein ist."
Tipp an Wirtz: Noch mehr die Tiefe suchen
Sky-Reporter Toni Tomic sieht das genauso, hält die Probleme der Reds mit bereits vier Premier-League-Niederlagen aber für eine vorübergehende Krise.
Liverpool müsse aber auch das Spiel anpassen, "um die offensiven Mittelfeldspieler so in Szene zu setzen, dass sie den finalen Pass spielen können oder auch mal aussichtsreich in die Abschlussposition kommen", sagt Analyst Beckmann, der auch noch einen Ratschlag für Wirtz hat. "Er kann noch etwas mehr die Tiefe suchen, um dort wirklich auch torgefährlicher zu werden."
Alonso von Wirtz-Durchbruch überzeugt
Bei allem Erwartungsdruck sollte man allerdings nicht vergessen, dass es sich bei Wirtz um einen 22-Jährigen handelt, der vor seinem Transfer in die stärkste Liga der Welt lediglich von Köln nach Leverkusen gewechselt ist.
Überhaupt keinen Zweifel daran, dass Wirtz "seine Qualität, seine Persönlichkeit, seine Wettbewerbsfähigkeit" bald auch in Liverpool allen beweisen wird, hat sein Ex-Trainer Xavi Alonso. "Er ist einer der Gründe, warum ich hier bin, ich bin ihm dankbar", sagte der Trainer von Real Madrid vor dem Gastspiel an der Anfield Road.
