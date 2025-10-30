Fußball: Arne Slot beim FC Liverpool unter Druck

Nach dem Aus im League Cup und sechs Niederlagen aus sieben Spielen wächst der Druck auf Trainer Arne Slot. Vereinslegenden und Fans sehen den FC Liverpool im Krisenmodus.

Spott und Kritik nach nächster Pleite für den FC Liverpool

Liverpool-Trainer Arne Slot muss sich nach sechs Niederlagen aus sieben Pflichtspielen unangenehmen Fragen stellen. Quelle: Witters

Nach dem Aus im Achtelfinale des League Cups und nur einem Sieg aus sieben Pflichtspielen gerät Arne Slot beim englischen Meister FC Liverpool immer stärker unter Druck. Die britische Tageszeitung "The Sun" spekulierte nach dem 0:3 gegen Crystal Palace bereits über eine Entlassung des niederländischen Trainers.

Zuvor hatte bereits die frühere Klub-Legende Jamie Carragher Alarm geschlagen und erklärt, Liverpool befinde sich im "Krisenmodus".

Galatasaray Istanbul vollzieht eine 360-Grad-Kehre. Dem 1:5 zum Auftakt gegen Frankfurt lässt der türkische Spitzenklub einen 1:0-Sieg gegen den FC Liverpool folgen. 01.10.2025 | 1:18 min

Slot routiert und scheitert gegen Crystal Palace

Slot entschied sich gegen das von Ex-Bundesligacoach Oliver Glasner trainierten Crystal Palace dazu, zu rotieren - und scheiterte krachend.

Nationalspieler Florian Wirtz - einer von vielen hochkarätigen und teuren Neuzugängen im vergangenen Sommer - stand erst gar nicht im Kader. Aus der Anfangsformation vom Spiel am Wochenende gegen den FC Brentford (2:3) blieb nur Milos Kerkez übrig.

Reds-Trainer verteidigt seine Umstellungen

Slot rechtfertigte seine Entscheidung, indem er sagte: "Es ist eine ähnliche Auswahl wie in der vergangenen Saison in dieser Runde. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass dieser Klub diesen Wettbewerb immer dafür genutzt hat, die Spieler aus der Akademie einzusetzen."

Für ihn sei es daher auch nach der Niederlage die richtige Entscheidung gewesen, so der 47 Jahre alte Liverpool-Coach.

Auch mit neuem Torwart hagelt es Gegentore für Eintracht Frankfurt. Beim 1:5 gegen den FC Liverpool ist Keeper Michael Zetterer allerdings nichts vorzuwerfen. 22.10.2025 | 2:59 min

Liverpool vor wichtigen Spielen

Der amtierende englische Meister trifft am Samstag in der Premier League auf Aston Villa, am Dienstag in der Champions League auf Real Madrid und gastiert am darauffolgenden Wochenende im nationalen Spitzenspiel bei Manchester City. In der Liga hat Liverpool zuletzt vier Mal in Serie verloren.

Gegen Crystal Palace lagen die Reds bereits zur Pause mit 0:2 zurück und beendete das Spiel nach der Roten Karte gegen Amara Nallo in Unterzahl.

Es gibt viele Gründe, weshalb wir sechs von sieben Spielen verloren haben. Aber keiner ist gut genug. „ Liverpools Trainer Arne Slot

Nur gegen Frankfurt gelang ein Sieg

Slot hatte die Niederlagenserie in der vergangenen Woche in der Königsklasse mit einem 5:1-Erfolg bei Eintracht Frankfurt gestoppt - allerdings nur vorübergehend.

"Ich kann die Argumente nennen, aber sie werden nicht reichen. Denn als FC Liverpool sind sechs Niederlagen aus sieben Spielen immer zu viel."

San-Marino-Spott für Liverpool: "Spielt gegen uns"

Nach erneuten Niederlage schlägt sich der Klub nicht nur mit einer handfesten sportlichen Krise herum - sondern inzwischen auch mit Hohn und Spott auf Social Media.

"Bitte spielt gegen uns", postete eine Fanseite der chronisch erfolglosen Nationalmannschaft von San Marino auf der Plattform X unter einen Beitrag des englischen Meisters und griff zudem ein bekanntes Internetmeme auf, das einen Jungen zeigt, der ohne Brille nur das Logo von San Marinos Nationalmannschaft erkennen kann, welches sich mit Sehhilfe dann aber als das Wappen des FC Liverpool entpuppt.