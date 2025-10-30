Fußball: Arne Slot beim FC Liverpool unter Druck

Druck auf Trainer Slot wächst:Spott und Kritik nach nächster Pleite für den FC Liverpool
Nach dem Aus im League Cup und sechs Niederlagen aus sieben Spielen wächst der Druck auf Trainer Arne Slot. Vereinslegenden und Fans sehen den FC Liverpool im Krisenmodus.
Nach dem Aus im Achtelfinale des League Cups und nur einem Sieg aus sieben Pflichtspielen gerät Arne Slot beim englischen Meister FC Liverpool immer stärker unter Druck. Die britische Tageszeitung "The Sun" spekulierte nach dem 0:3 gegen Crystal Palace bereits über eine Entlassung des niederländischen Trainers.
Zuvor hatte bereits die frühere Klub-Legende Jamie Carragher Alarm geschlagen und erklärt, Liverpool befinde sich im "Krisenmodus".
Slot routiert und scheitert gegen Crystal Palace
Slot entschied sich gegen das von Ex-Bundesligacoach Oliver Glasner trainierten Crystal Palace dazu, zu rotieren - und scheiterte krachend.
Nationalspieler Florian Wirtz - einer von vielen hochkarätigen und teuren Neuzugängen im vergangenen Sommer - stand erst gar nicht im Kader. Aus der Anfangsformation vom Spiel am Wochenende gegen den FC Brentford (2:3) blieb nur Milos Kerkez übrig.
Reds-Trainer verteidigt seine Umstellungen
Slot rechtfertigte seine Entscheidung, indem er sagte: "Es ist eine ähnliche Auswahl wie in der vergangenen Saison in dieser Runde. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass dieser Klub diesen Wettbewerb immer dafür genutzt hat, die Spieler aus der Akademie einzusetzen."
Für ihn sei es daher auch nach der Niederlage die richtige Entscheidung gewesen, so der 47 Jahre alte Liverpool-Coach.
Liverpool vor wichtigen Spielen
Der amtierende englische Meister trifft am Samstag in der Premier League auf Aston Villa, am Dienstag in der Champions League auf Real Madrid und gastiert am darauffolgenden Wochenende im nationalen Spitzenspiel bei Manchester City. In der Liga hat Liverpool zuletzt vier Mal in Serie verloren.
Gegen Crystal Palace lagen die Reds bereits zur Pause mit 0:2 zurück und beendete das Spiel nach der Roten Karte gegen Amara Nallo in Unterzahl.
Nur gegen Frankfurt gelang ein Sieg
Slot hatte die Niederlagenserie in der vergangenen Woche in der Königsklasse mit einem 5:1-Erfolg bei Eintracht Frankfurt gestoppt - allerdings nur vorübergehend.
"Ich kann die Argumente nennen, aber sie werden nicht reichen. Denn als FC Liverpool sind sechs Niederlagen aus sieben Spielen immer zu viel."
San-Marino-Spott für Liverpool: "Spielt gegen uns"
Nach erneuten Niederlage schlägt sich der Klub nicht nur mit einer handfesten sportlichen Krise herum - sondern inzwischen auch mit Hohn und Spott auf Social Media.
"Bitte spielt gegen uns", postete eine Fanseite der chronisch erfolglosen Nationalmannschaft von San Marino auf der Plattform X unter einen Beitrag des englischen Meisters und griff zudem ein bekanntes Internetmeme auf, das einen Jungen zeigt, der ohne Brille nur das Logo von San Marinos Nationalmannschaft erkennen kann, welches sich mit Sehhilfe dann aber als das Wappen des FC Liverpool entpuppt.
Mehr zum FC LIverpool
Pleite gegen Manchester United:Liverpool rutscht immer tiefer in die Krise
Kritik nach Startproblemen in England:Gündogan verteidigt Wirtz: "Macht immer etwas mit dir"mit Video
Champions League:Trotz Führung: Frankfurt geht gegen Liverpool untervon Marcus Schustermit Video