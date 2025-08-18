Dank einer bravourösen Einzelleistung von Serhou Guirassy steht der BVB in Runde zwei des DFB-Pokals. Gegner Rot-Weiss Essen zeigt bei der knappen Niederlage ein tolle Leistung.

Borussia Dortmund hat mit mehr Mühe als erwartet die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Das Team von Trainer Niko Kovac gewann das Revierderby bei Rot-Weiss Essen am Abend mit 1:0 (0:0) und schaffte damit einen gelungenen Auftakt in die Pflichtspielsaison. Vor 19.300 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße war Serhou Guirassy mit seinem Treffer in der 79. der Matchwinner für den BVB.

Schon nach 34 Sekunden gab Marcel Sabitzer den ersten Torschuss ab. Niko Kovac musste in der Abwehr improvisieren. Weil mit Nico Schlotterbeck, Emre Can und Niklas Süle gleich drei Innenverteidiger verletzt fehlten, kam der 20-jährige Filippo Mane zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für den BVB.

Essen verteidigt gegen BVB aufoperungsvoll

Dortmund tat sich schwer, der Außenseiter wurde mutiger, hatte sogar die erste Chance, als Ramien Safis Hereingabe von Rami Bensebaini beinahe ins BVB-Tor abgefälscht worden wäre (23.). Dann musste Gregor Kobel bei einem Schuss von Kaito Mizuta retten (32.). Erst danach brachte Serhou Guirassy erstmals das RWE-Tor ernsthaft in Gefahr (36.). Auf der Gegenseite scheiterte Safi allein vor dem erneut glänzend reagierenden Kobel (41.). Kovac wurde an der Seitenlinie zunehmend ungehalten.

Nach der Pause blieb der BVB unpräzise und ideenlos, Essen verteidigte aufopferungsvoll. Nach gut einer Stunde brachte Kovac Bellingham und Brandt, das Dortmunder Spiel wurde zielstrebiger. Guirassy erlöste den Favoriten und traf sehenswert aus der Drehung.

Die Aufstellungen:

Rot-Weiß Essen: Golz - Rios Alonso (83. Müsel), Schultz, Kraulich - Hofmann, Gjasula (87. Owusu), Brumme (75. Bouebari), Moustier, A. Arslan (75. Obuz) - Safi (83. Martinovic), Mizuta

Trainer: Uwe Koschinat

Borussia Dortmund: Kobel - Mane, Anton, Bensebaini - Yan Couto, Sabitzer (90. +4 Özcan), Svensson, P. Groß (64. Bellingham), F. Nmecha - Guirassy, Beier (64. Brandt)

Trainer: Niko Kovac