Nach dem Finaltag der Amateure, an dem die Endspiele der Landespokale ausgetragen werden, steht das Teilnehmerfeld des DFB-Pokals für die Saison 2025/2026 fest. 64 Vereine nehmen teil, die Auslosung der ersten Runde erfolgt am Sonntag, 15. Juni, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund und wird im ZDF im Rahmen der sportstudio-reportage ab 17:15 Uhr live übertragen.