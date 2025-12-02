DFB-Pokal:Maza schießt Leverkusen ins Viertelfinale
von Adrian von der Groeben
Borussia Dortmund ist aus dem Pokal ausgeschieden. Im Achtelfinale scheitert der BVB an einer effizienten Werkself aus Leverkusen, der Maza den Weg in die nächste Runde ebnet.
Bayer Leverkusen hat die Titelträume von Borussia Dortmund zerstört und das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Drei Tage nach der Ligapleite (1:2) setzte sich der Titelträger von 2024 im zweiten Teil des Doppelpacks mit 1:0 (1:0) durch. Für die Dortmunder platzte damit die womöglich einzig realistische Chance auf eine Trophäe in dieser Saison.
Ibrahim Maza (34.) nutzte eine der wenigen Möglichkeiten der Leverkusener, die zum dritten Mal nacheinander mindestens in die Runde der letzten acht einzogen. Der BVB musste sich wie in den beiden enttäuschenden Pokaljahren zuvor frühzeitig von allen Hoffnungen auf eine Wiederholung des Triumphs von 2021 verabschieden.
Die Aufstellungen:
Borussia Dortmund: Kobel - Can, Anton, N. Schlotterbeck – Ryerson (67. Guirassy), Bellingham, F. Nmecha (74. P. Groß), Svensson (86. Bensebaini), Adeyemi, Chukwuemeka (68. Beier) - Fabio Silva (68. Brandt)
Trainer: Niko Kovac
Bayer 04 Leverkusen: Flekken - Quansah, Andrich, Tapsoba - Maza, Aleix Garcia, Hofmann (90.+3 Badé), Terrier (61. Tillman), Grimaldo, Poku (83. Poku) – Kofane (61. Schick)
Trainer: Kasper Hjulmand
Schiedsrichter: Tobias Stieler (Sölden/Schwarzwald)