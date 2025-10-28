Dem Ende der Pleitenserie in der Bundesliga folgte das Aus im DFB-Pokal: Der VfL Wolfsburg kommt nicht richtig in Tritt. Die Wölfe, die ihren eigenen Ansprüchen weit hinterherhinken, schieden überraschend in der zweiten Runde mit 0:1 (0:1) gegen Zweitligist Holstein Kiel aus.