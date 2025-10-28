  3. Merkliste
DFB-Pokal - Highlights: Kiel kegelt Wolfsburg aus dem Pokal

DFB-Pokal:Holstein Kiel kegelt Wolfsburg aus dem Pokal

von Holger Pfandt

|
Kieler Spieler in Wolfsburg am 28.10.25

Die Krise des VfL Wolfsburg hält auch im DFB-Pokal an. Die "Wölfe" verlieren zuhause gegen Zweitligist Kiel. Holstein profitiert dabei auch von einem frühen Platzverweis.

Dem Ende der Pleitenserie in der Bundesliga folgte das Aus im DFB-Pokal: Der VfL Wolfsburg kommt nicht richtig in Tritt. Die Wölfe, die ihren eigenen Ansprüchen weit hinterherhinken, schieden überraschend in der zweiten Runde mit 0:1 (0:1) gegen Zweitligist Holstein Kiel aus.

Minuskulisse in Wolfsburg

Der Pokalsieger von 2015 enttäuschte vor der Minuskulisse von nur 10.000 Zuschauern erneut - und musste nach Gelb-Rot für Jenson Seelt (36.) früh in Unterzahl spielen.

Alexander Bernhardsson schoss die Kieler mit einem verwandelten Foulelfmeter (42.) erstmals seit 2020 wieder ins Achtelfinale. Die

Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: M. Müller - Kumbedi, Seelt, Koulierakis, Zehnter (73. Maehle) - Vinicius Souza (89. Dardai), Arnold, Skov Olsen (46. Daghim), Eriksen, Amoura – Pejcinovic (46. Wimmer)
Trainer: Paul Simonis

Holstein Kiel: Weiner - Zec, Johansson, Komenda – Rosenboom (63. Nekic), Schwab (78. Wagner), Knudsen (89. Ivezic), Tolkin, Bernhardsson, Therkelsen – Kapralik (63. Harres)
Trainer: Marcel Rapp

Schiedsrichter: Florian Exner (Münster)

