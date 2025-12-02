DFB-Pokal:Leipzig erledigt Pflichtaufgabe gegen FCM
von Simon Mertens
Leipzig meistert nach anfänglichen Schwierigkeiten souverän die Pflichtaufgabe gegen Zweitligist Magdeburg. Überschattet wird die Partie vom Tod eines Magdeburger Fans.
Bundesligist RB Leipzig hat seine Pflichtaufgabe souverän erfüllt und das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Im Ostderby gegen Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Magdeburg gewann die Mannschaft von Trainer Ole Werner mit 3:1 (2:1).
Stimmung getrübt wegen Tod eines Fans
Silas Gnaka brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung (11.), doch Antonio Nusa (19.) und Christoph Baumgartner (29./54.) drehten die Partie zugunsten der Leipziger.
Getrübt wurde die Stimmung in der Leipziger Arena von einem medizinischen Notfall: Ein Magdeburger Fan musste vor dem Anpfiff im Stadionumlauf reanimiert werden und wurde ins Krankenhaus gebracht. In der 60. Minute teilte RB Leipzig auf X mit, dass der Fan dort verstorben war.
Die Aufstellungen:
RB Leipzig: Vandevoordt – Klostermann (46. Nedeljkovic), Orban, Lukeba, Raum - Seiwald, Banzuzi (46. X. Schlager), Baumgartner (88. Maksimovic) – Diomande (66. Gomis) , Harder, Nusa (82. Finkgräfe)
Trainer: Ole Werner
1. FC Magdeburg: Reimann - L. Musonda (82. Diawara), Mathisen (46. Geschwill), Tob. Müller, Nollenberger - F. Michel, Ulrich (71. Ghrieb), Gnaka, Pesch (69. Bockhorn), Atik – Zukowski (69. Breunig)
Trainer: Petrik Sander
Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)