DFB-Pokal Saison 2025/26
DFB-Pokal - Highlights: Gladbach tankt Selbstvertrauen gegen KSC

DFB-Pokal:M'gladbach tankt Selbstvertrauen gegen KSC

von Simon Mertens

|
Nico Elvedi, Kevin Diks und Philipp Sander in Gladbach am 28.10.25

Borussia Mönchengladbach holt sich den zweiten Pflichtsieg der Saison. Die Fohlen mühen sich gegen Zweitligist Karlsruher SC in einer intensiven Partie zum verdienten Erfolg.

Borussia Mönchengladbach kann doch noch gewinnen. Das sieglose Schlusslicht der Fußball-Bundesliga hat durch ein 3:1 (1:0) gegen Zweitligist Karlsruher SC mühevoll, aber verdient das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht.

Shuto Machino (3.) mit seinem ersten Tor für die Borussia, Nico Elvedi (51.) und Haris Tabakovic (89.) sorgten vor 48.023 Zuschauern für den Heimsieg. Der KSC verschlief den Start beider Halbzeiten, durfte nach dem Treffer von Fabian Schleusener (59.) aber noch einmal hoffen.

Die Aufstellungen:

Borussia Mönchengladbach: Nicolas – Sander (90. Scally), Elvedi, Diks – Honorat (90. Friedrich), Reitz, Engelhardt, Netz, Machino (73. Castrop), Stöger (73. Neuhaus) – Tabakovic (90. Mohya)
Trainer: Eugen Polanski

Karlsruher SC: Bernat - Kobald, Rapp (88. Laghrissi), Beifus (77. Franke)- Pinto Pedrosa, A. Müller (77. Fukuda), Herold, Egloff (83. Geller), Wanitzek - P. Förster (77. Förster), Schleusener
Trainer: Christian Eichner

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

