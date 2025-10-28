Der FC St. Pauli und die TSG Hoffenheim machen es extrem spannend. Erst gleicht Pauli Sekunden vor Spielende aus, dann gehen beiden Teams im Duell vom Punkt fast die Schützen aus.

Der FC St. Pauli hat seine Pleitenserie beendet und erst zum dritten Mal in 20 Jahren das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Nach fünf Niederlagen in Folge in der Bundesliga setzten sich die Hamburger im Elfmeterschießen mit 8:7 gegen die TSG Hoffenheim durch.

Schnelle Tore in Halbzeit eins und zwei

Hauke Wahl hatte die Hamburger schon nach 44 Sekunden in Führung gebracht. Grischa Prömel glich ähnlich schnell nach der Halbzeitpause aus (47.).

Andrej Kramaric sorgte mit einem umstrittenen Handelfmeter für die Hoffenheimer Führung (107.). Wahl hatte der Ball am angelegten Arm getroffen, als er sich zur Seite drehte. Doch Matias Pereira Lage erzwang das Elfmeterschießen (120.+2).

Die Aufstellungen:

FC St. Pauli: Voll - Wahl, Smith, Mets (90.+4 Ritzka) – Pyrka (66. Saliakas), Sands, Fujita, Oppie, Metcalfe (80. Kaars) - A. Hountondji (66. Ceesay), Afolayan (80. Pereira Lage)

Trainer: Alexander Blessin

TSG Hoffenheim: Baumann - Prass, Hranac (86. Kabak), Hajdari, Bernardo - Avdullahu, Prömel (71. Burger), Kramaric, Touré - Lemperle (86. Tohumcu), Asllani (77. Bebou)

Trainer: Christian Ilzer