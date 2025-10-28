  3. Merkliste
DFB-Pokal - Highlights: Cottbus gegen Leipzig ohne Chance

DFB-Pokal:Cottbus gegen Leipzig ohne Chance

von Moritz Zschau

|
Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald in Cottbus am 28.10.25

Leipzig beweist auch im DFB-Pokal die derzeitige Topform. RB setzt sich mühelos bei Drittligist Energie Cottbus durch. Überschattet wird die Partie vom Tod eines Zuschauers.

Überschattet vom Todesfall eines Fans ist Leipzig im DFB-Pokal mühelos ins Achtelfinale eingezogen. Wie schon beim 6:0 in Augsburg war der zweimalige Pokalsieger auch bei Energie Cottbus enorm effizient und gewann gegen den einzigen noch im Wettbewerb verbliebenen Drittligisten mit 4:1 (3:0). Der Sieg geriet aber angesichts des tragischen Zwischenfalls um einen Leipziger Anhänger in den Hintergrund.

Doppelpack von Baumgartner

Vor 19.700 Zuschauern brachte Johan Bakayoko (13. Minute) die Sachsen früh in Führung. Christoph Baumgartner (28./37.) erhöhte per Doppelschlag. Im zweiten Durchgang traf noch Ezechiel Banzuzi (59.).

Das Cottbuser Tor durch den eingewechselten Torjäger Erik Engelhardt hatte keine Bedeutung mehr (86.).

Die Aufstellungen: 

FC Energie Cottbus: Funk – Rorig (72. S.Straudi), Manu, Awortwie-Grant (46. Campulka), Lucoqui (72. Guwara) - Pelivan, Hannemann, Borgmann, Cigerci – Butler (60. Moustfa), Biankadi (46. Engelhardt)
Trainer: Claus-Dieter Wollitz

Rasenballsport Leipzig: Vandevoordt – Baku (64. Klostermann), Orban, Bitshiabu, Raum – Seiwald (72. Maksimovic), Banzuzi, Baumgartner (46. Schlager) - Bakayoko, Romulo (63. Harder), Nusa (64. Gomis)
Trainer: Ole Werner

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)

