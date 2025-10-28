DFB-Pokal:Cottbus gegen Leipzig ohne Chance
von Moritz Zschau
Leipzig beweist auch im DFB-Pokal die derzeitige Topform. RB setzt sich mühelos bei Drittligist Energie Cottbus durch. Überschattet wird die Partie vom Tod eines Zuschauers.
Überschattet vom Todesfall eines Fans ist Leipzig im DFB-Pokal mühelos ins Achtelfinale eingezogen. Wie schon beim 6:0 in Augsburg war der zweimalige Pokalsieger auch bei Energie Cottbus enorm effizient und gewann gegen den einzigen noch im Wettbewerb verbliebenen Drittligisten mit 4:1 (3:0). Der Sieg geriet aber angesichts des tragischen Zwischenfalls um einen Leipziger Anhänger in den Hintergrund.
Doppelpack von Baumgartner
Vor 19.700 Zuschauern brachte Johan Bakayoko (13. Minute) die Sachsen früh in Führung. Christoph Baumgartner (28./37.) erhöhte per Doppelschlag. Im zweiten Durchgang traf noch Ezechiel Banzuzi (59.).
Das Cottbuser Tor durch den eingewechselten Torjäger Erik Engelhardt hatte keine Bedeutung mehr (86.).
Die Aufstellungen:
FC Energie Cottbus: Funk – Rorig (72. S.Straudi), Manu, Awortwie-Grant (46. Campulka), Lucoqui (72. Guwara) - Pelivan, Hannemann, Borgmann, Cigerci – Butler (60. Moustfa), Biankadi (46. Engelhardt)
Trainer: Claus-Dieter Wollitz
Rasenballsport Leipzig: Vandevoordt – Baku (64. Klostermann), Orban, Bitshiabu, Raum – Seiwald (72. Maksimovic), Banzuzi, Baumgartner (46. Schlager) - Bakayoko, Romulo (63. Harder), Nusa (64. Gomis)
Trainer: Ole Werner
Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)