DFB-Pokal:Union muss gegen Arminia in die Verlängerung
von Julian-Luca Schäfer
Union Berlin ist mit Ach und Krach eine Runde weiter. Tapfere Bielefelder zwingen den Bundesligisten in die Verlängerung, in der die Berliner den entscheidenden Treffer erzielen.
Union Berlin hat die erneuten Pokal-Träume von Arminia Bielefeld bereits in der zweiten Runde zerstört. Fünf Monate nach dem verlorenen Endspiel in der Hauptstadt gegen den VfB Stuttgart unterlag der Zweitligist beim Bundesligisten mit 1:2 (1:1, 1:1) nach Verlängerung.
Leopold Querfeld (11.) brachte die Gastgeber früh in Führung, Monju Momuluh (27.) glich in der regulären Spielzeit für die Ostwestfalen aus. In der Verlängerung avancierte dann Danilho Doekhi (105.) zum Matchwinner und schoss Union ins Achtelfinale.
Die Aufstellungen:
1.FC Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Diogo Leite – Trimmel (76. Bader), R. Khedira, Schäfer (60. Kemlein), Rothe, Skarke (67. Burke), Ansah (60. Jeong) - Ilic (67. Bogdanov)
Trainer: Steffen Baumgart
Arminia Bielefeld: Kersken - B. Boakye, L. Schneider, Großer, Felix (104. Sicker), Handwerker – Momuluh (73. Young), Corboz, Wörl (81. Hagmann) - Grodowski (74. Mehlem), Sarenren Bazee (73. Kania)
Trainer: Mitch Kniat
Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)