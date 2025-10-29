  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
DFB-Pokal Saison 2025/26
Videos

DFB-Pokal - Highlights: Arminia zwingt Union in die Verlängerung

DFB-Pokal:Union muss gegen Arminia in die Verlängerung

von Julian-Luca Schäfer

|
Danilho Doekhi (1. FC Union Berlin) jubelt.

Union Berlin ist mit Ach und Krach eine Runde weiter. Tapfere Bielefelder zwingen den Bundesligisten in die Verlängerung, in der die Berliner den entscheidenden Treffer erzielen.

Union Berlin hat die erneuten Pokal-Träume von Arminia Bielefeld bereits in der zweiten Runde zerstört. Fünf Monate nach dem verlorenen Endspiel in der Hauptstadt gegen den VfB Stuttgart unterlag der Zweitligist beim Bundesligisten mit 1:2 (1:1, 1:1) nach Verlängerung.

Leopold Querfeld (11.) brachte die Gastgeber früh in Führung, Monju Momuluh (27.) glich in der regulären Spielzeit für die Ostwestfalen aus. In der Verlängerung avancierte dann Danilho Doekhi (105.) zum Matchwinner und schoss Union ins Achtelfinale.

Die Aufstellungen:

1.FC Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Diogo Leite – Trimmel (76. Bader), R. Khedira, Schäfer (60. Kemlein), Rothe, Skarke (67. Burke), Ansah (60. Jeong) - Ilic (67. Bogdanov)
Trainer: Steffen Baumgart

Arminia Bielefeld: Kersken - B. Boakye, L. Schneider, Großer, Felix (104. Sicker), Handwerker – Momuluh (73. Young), Corboz, Wörl (81. Hagmann) - Grodowski (74. Mehlem), Sarenren Bazee (73. Kania)
Trainer: Mitch Kniat

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

Thema
DFB-Pokal

Mehr Fußball

DFB-Pokal - Highlights

Always Hamburg - Doku-Serie

Tim Walter

Sport | Always Hamburg :Hoffnung

30:23 min
Schonlau

Sport | Always Hamburg :Schmerz

36:32 min
HSV-Team

Sport | Always Hamburg :Euphorie

30:02 min