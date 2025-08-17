Erster Pflichtspielsieg für den FC Augsburg unter Trainer Sandro Wagner: Der FCA gewinnt beim Viertligisten Hallescher FC, der in einem munteren Spiel gut mithalten kann.

Sandro Wagner hat den FC Augsburg bei seinem Cheftrainer-Debüt mit viel Leidenschaft in die zweite DFB-Pokalrunde gecoacht. Beim 2:0 (0:0) des Fußball-Bundesligisten beim Halleschen FC zeigte der 37-Jährige an der Seitenlinie mit energischen Gesten viel Einsatz und konnte am Ende eines überraschend spannenden Spiels jubeln.

Steve Mounié (52. Minute) erlöste Augsburg mit seinem Tor vor 14.000 Zuschauern gegen den mutigen Viertliga-Klub. Samuel Essende (79.) machte mit dem zweiten FCA-Tor alles klar.

Hallescher FC agiert mutig gegen Augsburg

Als Favorit verzeichnete der FCA vor 14.000 Zuschauern sogleich auch die erste Chance. Nicht einmal eine Minute war gespielt, da kam Steve Mounié zum Abschluss, Halle-Keeper Sven Müller parierte jedoch. Wenig später verzog Mert Kömür (4.). Die Gastgeber ließen sich von der Augsburger Dominanz in der Anfangsphase aber keineswegs entmutigen.

Bei einem Konter rettete FCA-Torwart Finn Dahmen in höchster Not und störte Halles Malek Fakhro entscheidend im Strafraum (11.). Der Regionalligist, lautstark von den eigenen Fans angefeuert, präsentierte sich in einer unterhaltsamen Partie weiter aktiv. Augsburg mühte sich zunächst ohne Erfolg.

Rot für Halles Assistenztrainer

Nach der Pause zeigte sich zunächst ein ähnliches Bild. Halle blieb gefährlich, einen Freistoß von Max Kulke (48.) lenkte Dahmen über das Tor. Mounié erlöste die Augsburger schließlich, nachdem Robin Fellhauer den Ball von der Torauslinie gekratzt hatte.

Anschließend kochten auf der Bank der Gastgeber die Emotionen über. Trainer Robert Schröder sah Gelb, sein Assistent sogar Rot. Die Partie blieb weiter hitzig und umkämpft. Samuel Essende sorgte knapp zehn Minuten vor dem Ende für die Vorentscheidung.

Die Aufstellungen:

Hallescher FC: Halle: S. Müller - Hauptmann, Löhmannsröben, Schmedemann, Landgraf (86. Halili) - Kulke, Stierlin (86. Lorenz), Elezi - Damelang (78. Wosz), Polat (65. Baro), Fakhro (78. Ehrlich)

Trainer: Robert Schröder

FC Augsburg: Finn Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck (83. Zesiger) - Wolf, Jakic, Massengo, Giannoulis (46. Fellhauer) - Kömür (76. Saad) - Tietz (63. Essende), Mounié.

Trainer: Sandro Wagner