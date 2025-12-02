Der FC St. Pauli schwächelt in der Bundesliga, glänzt dafür aber im DFB-Pokal. Die Hamburger gewinnen bei Borussia Mönchengladbach und stehen im Viertelfinale.

Der FC St. Pauli hat seine lange Misserfolgsserie beendet und steht zum insgesamt siebten Mal im Viertelfinale des DFB-Pokals. Der Tabellen-17. der Fußball-Bundesliga gewann bei Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (1:0) und erreichte wie zuletzt vor zwei Jahren wieder die Runde der letzten acht Teams.

Vor 48.104 Zuschauern im Borussia-Park erzielten Martijn Kaars (43. Minute) und Louis Oppie (83.) die Treffer für die Hamburger, die vor einem Monat im Bundesligaspiel am Millerntor den Gladbachern noch mit 0:4 unterlegen waren. Die Gladbacher kamen durch Haris Tabakovic (56.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Die Aufstellungen:

Borussia Mönchengladbach: Nicolas - Scally, Elvedi, Diks (87. Kleindienst) - Honorat (68. Herrmann), Engelhardt, Ullrich - Stöger (86. Ranos), Reyna (68. Reitz) - Machino, Tabakovic (86. Mohya)

Trainer: Eugen Polanski

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Pyrka, Sands (90. Metcalfe), Oppie (90.+1 Ritzka) - Fujita, Irvine - Kaars (89. Ceesay), Pereira Lage (89. Sinani)

Trainer: Alexander Blessin