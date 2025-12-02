Herthas Traum vom Heimfinale lebt. Die Berliner nutzen nahezu jeden Fehler des 1. FC Kaiserslautern und ziehen verdient ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein.

von Adrian von der Groeben

Hertha BSC ist nach einer Galavorstellung in das Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. In der Runde der letzten 16 besiegten die in der zweiten Liga seit sechs Spielen siegreichen Berliner den 1. FC Kaiserslautern mit 6:1 (3:1).

Eichhorn jüngster Torschütze des DFB-Pokals

Vor 51.193 Zuschauern im Berliner Olympiastadion erzielten Luca Schuler (6./60.), Marten Winkler (21.), Kennet Eichhorn (31.) sowie die eingewechselten Dawid Kownacki (75.) und Maurice Krattenmacher (80.) die Berliner Treffer. Für die Gäste traf Marlon Ritter (45.+2).

Eichhorn hat sich mit seinen 16 Jahren und 128 Tagen zum jüngsten Torschützen in der Geschichte des DFB-Pokals gekürt.

Die Aufstellungen:

Hertha BSC: T. Ernst - Gechter, Leistner, Marton Dardai (79. Karbownik), Kolbe - Seguin (79. Demme), Eichhorn - Reese (71. Krattenmacher), Cuisance, Winkler (79. Thorsteinsson) - Schuler (71. Kownacki)

Trainer: Stephan Leitl

1. FC Kaiserslautern: Simoni - Sirch, Gyamfi, J. Elvedi (46. Robinson) - Kleinhansl (74. Haas), Abiama (62. Alidou), F. Kunze, S. Sahin (83. Aremu) - Skyttä, Ritter - Prtajin (74. Hanslik)

Trainer: Torsten Lieberknecht