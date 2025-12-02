DFB-Pokal:Hertha BSC zerlegt 1. FC Kaiserslautern
von Adrian von der Groeben
Herthas Traum vom Heimfinale lebt. Die Berliner nutzen nahezu jeden Fehler des 1. FC Kaiserslautern und ziehen verdient ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein.
Hertha BSC ist nach einer Galavorstellung in das Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. In der Runde der letzten 16 besiegten die in der zweiten Liga seit sechs Spielen siegreichen Berliner den 1. FC Kaiserslautern mit 6:1 (3:1).
Eichhorn jüngster Torschütze des DFB-Pokals
Vor 51.193 Zuschauern im Berliner Olympiastadion erzielten Luca Schuler (6./60.), Marten Winkler (21.), Kennet Eichhorn (31.) sowie die eingewechselten Dawid Kownacki (75.) und Maurice Krattenmacher (80.) die Berliner Treffer. Für die Gäste traf Marlon Ritter (45.+2).
Eichhorn hat sich mit seinen 16 Jahren und 128 Tagen zum jüngsten Torschützen in der Geschichte des DFB-Pokals gekürt.
Die Aufstellungen:
Hertha BSC: T. Ernst - Gechter, Leistner, Marton Dardai (79. Karbownik), Kolbe - Seguin (79. Demme), Eichhorn - Reese (71. Krattenmacher), Cuisance, Winkler (79. Thorsteinsson) - Schuler (71. Kownacki)
Trainer: Stephan Leitl
1. FC Kaiserslautern: Simoni - Sirch, Gyamfi, J. Elvedi (46. Robinson) - Kleinhansl (74. Haas), Abiama (62. Alidou), F. Kunze, S. Sahin (83. Aremu) - Skyttä, Ritter - Prtajin (74. Hanslik)
Trainer: Torsten Lieberknecht
Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)