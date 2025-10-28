DFB-Pokal:Aus im Pokal: Weiterer Nackenschlag für FCA
von Adrian von der Groeben
Der FC Augsburg ist raus dem DFB-Pokal. Gegen Zweitligist Bochum zeigt der FCA eine mäßige Leistung und macht dem VfL den Einzug ins Achtelfinale nur bedingt schwer.
Trainer Sandro Wagner hat mit dem FC Augsburg im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum gleich den nächsten Tiefschlag kassiert. Auf das 0:6-Debakel gegen RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga folgte nur drei Tage später ein 0:1 (0:1) gegen den Zweitligisten - Katastrophe statt Achtelfinale!
Holtmann sorgt für Frust beim FCA
Gerrit Holtmann gelang in der 39. Minute das Tor des Abends. Bochum, das zuletzt in der Liga schon vier Punkte geholt hatte, kann viel Selbstvertrauen in den Abstiegskampf und die Wochen der Wahrheit mitnehmen.
Das Kontrastprogramm liefert Sandro Wagner. Der 37-Jährige ist nach vier Monaten als Bundesliga-Cheftrainer an einem Tiefpunkt angelangt.
Die Aufstellungen:
FC Augsburg: Labrovic - Jakic, Matsima (80. Schlotterbeck), Zesiger –Kade (77. Claude-Maurice), Fellhauer, Rexhbecaj, M. Wolf (60. Giannoulis), Rieder (46. Kömür), Gharbi - P. Tietz (59. Essende)
Trainer: Sandro Wagner
VfL Bochum: T. Horn – Morgalla (80. Obafemi), Loosli, Strompf (70. Masovic), Wittek – Lenz (80. Hofmann), Pannewig, Alfa-Ruprecht (60. Passlack), Wätjen, Holtmann (70. Kwarteng) - Onyeka
Trainer: Uwe Rösler
Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)