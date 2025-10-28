DFB-Pokal:Rot und Elfer: HSV siegt in Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim unterliegt dem Hamburger SV knapp und maximal unglücklich. Zwei harte Schiedsrichter-Entscheidungen helfen dem HSV zum Erreichen des DFB-Pokal-Achtelfinals.

Ausgerechnet Robert Glatzel hat den Hamburger SV ins Achtelfinale des DFB-Pokals geschossen. Im Bundesligisten-Duell beim 1. FC Heidenheim gewann die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin dank eines Elfmeter-Treffers des Angreifers verdient mit 1:0 (0:0) und hat sich nach zuletzt zwei Niederlagen Rückenwind für die Liga geholt.

Umstrittener Elfer bringt die Entscheidung

Der Ex-Heidenheimer Glatzel, zuletzt in Hamburg nur noch zweite Wahl, traf in der 83. Minute für den dreimaligen Pokalsieger nach einem umstrittenen Foulelfmeter.

Der HSV, der den FCH zuletzt schon in der Liga besiegt hatte (2:1), profitierte zudem von einer Roten Karte gegen Tim Siersleben, der nach einer Notbremse (45.) von Schiedsrichter Benjamin Brand des Feldes verwiesen wurde. Heidenheims Trainer Frank Schmidt sah kurz vor Schluss Gelb-Rot. Die

Aufstellungen:

1. FC Heidenheim: Ramaj – Traore (46. Dorsch), Mainka, Siersleben, Föhrenbach – Niehues (85. Kölle), Schöppner, Kerber (46. Busch), Ibrahimovic – Schimmer (73. Pieringer), Siwsiwadse (72. Honsak)

Trainer: Frank Schmidt

Hamburger SV: Peretz - Elfadli, Vuskovic, Torunarigha - Gotscholeischwili, Vieira, Remberg (46. Meffert), Muheim – Philippe (89. Poulsen), Königsdörffer (61. Glatzel), Rössing-Lelesiit (61. Pherai)

Trainer: Merlin Polzin